РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10485 посетителей онлайн
Новости Дроны над странами Балтии
625 4

Россия намеренно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии, - МИД

Украинские дроны в Прибалтике: в МИД Украины обвинили Россию

Россия намеренно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Россия продолжает перенаправлять украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии с помощью своих средств радиоэлектронной борьбы. И Москва делает это намеренно, сочетая эти действия с усилением пропаганды.

Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты. Наши профильные институты находились и находятся в тесном сотрудничестве, чтобы разобраться в каждом отдельном случае и найти пути предотвращения таких ситуаций, в частности при непосредственном участии наших экспертных групп", - отметил он.

Читайте также: Европа должна стать мирным проектом с оружием в руках, - премьер Эстонии Михал

Пресс-секретарь подчеркнул, что ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, ни Финляндия никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство для ударов по России.

"Кроме того, Украина никогда не обращалась с подобными запросами. Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со Статьей 51 Устава ООН; наши легитимные военные цели расположены в России, и мы используем российское воздушное пространство, чтобы поразить их.

У россиян нет никакого права обвинять Украину, страны Балтии или Финляндию в последствиях собственных действий и, в более широком смысле, своей агрессивной войны.

Мы благодарны нашим партнерам в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве за поддержку и солидарность", - подытожил Тихий.

Читайте также: Армия РФ намеренно направляет украинские дроны над странами Балтии и Финляндией, - СМИ

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

Читайте: Украина не использует воздушное пространство Латвии для атак на РФ, - МИД

Автор: 

Балтия (396) Эстония (1637) дроны (7122) Тихий Георгий (78)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
à la guerre comme à la guerre
показать весь комментарий
19.05.2026 15:48 Ответить
Це він що серйозно говорить, чи так бла-бла? Нехай цікавості ради сходить до хлопців-дронарів і скаже це їм прямо в очі. Вони зрозуміють цей дуже тонкий гумор.
показать весь комментарий
19.05.2026 15:49 Ответить
Соромлюсь спитати, а щого ми кацапські дрони у *********, особливо на мозирскай НПЗ, таким чином не переправляємо як росня наші дрони в країни партньори? Яким чином дрони залітають у глиб країни і літають тут годинами як у себе вдома?
показать весь комментарий
19.05.2026 15:54 Ответить
Тхне брехнею. Що ж вони не перенаправляють дрони, які влучають в їхні НПЗ ?
показать весь комментарий
19.05.2026 16:03 Ответить
 
 