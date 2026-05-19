Россия намеренно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии, - МИД

Россия намеренно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ



"Россия продолжает перенаправлять украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии с помощью своих средств радиоэлектронной борьбы. И Москва делает это намеренно, сочетая эти действия с усилением пропаганды.

Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты. Наши профильные институты находились и находятся в тесном сотрудничестве, чтобы разобраться в каждом отдельном случае и найти пути предотвращения таких ситуаций, в частности при непосредственном участии наших экспертных групп", - отметил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, ни Финляндия никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство для ударов по России.

"Кроме того, Украина никогда не обращалась с подобными запросами. Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со Статьей 51 Устава ООН; наши легитимные военные цели расположены в России, и мы используем российское воздушное пространство, чтобы поразить их.

У россиян нет никакого права обвинять Украину, страны Балтии или Финляндию в последствиях собственных действий и, в более широком смысле, своей агрессивной войны.

Мы благодарны нашим партнерам в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве за поддержку и солидарность", - подытожил Тихий.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".

В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

