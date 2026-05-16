Европа должна стать мирным проектом с оружием в руках, - премьер Эстонии Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что Европа должна увеличивать оборонные расходы и укреплять НАТО в условиях современных угроз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Европа должна стать мирным проектом с оружием в руках и вносить больший вклад в собственную оборону. Именно с этого начинается доверие", - подчеркнул премьер-министр.

В качестве примера Михал привел саму Эстонию, чей оборонный бюджет достиг рекордного показателя.

"Эстонские 5,4% ВВП, потраченные на оборону, - это наши инвестиции в независимость и наше будущее", - заявил он.

Говоря о роли Североатлантического альянса, глава эстонского правительства сравнил его с механизмом класса люкс: "НАТО - как швейцарские часы: дорого, но работает. Мы видим это каждый день в нашем море и в нашем небе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Парад в Москве показал слабость Путина", - канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Всевиов

В завершение своей речи Михал подытожил, что в текущих геополитических реалиях союзникам необходимо "сильное и адаптивное НАТО".

Что предшествовало?