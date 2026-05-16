Европа должна стать мирным проектом с оружием в руках, - премьер Эстонии Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что Европа должна увеличивать оборонные расходы и укреплять НАТО в условиях современных угроз.

"Европа должна стать мирным проектом с оружием в руках и вносить больший вклад в собственную оборону. Именно с этого начинается доверие", - подчеркнул премьер-министр.

В качестве примера Михал привел саму Эстонию, чей оборонный бюджет достиг рекордного показателя.

"Эстонские 5,4% ВВП, потраченные на оборону, - это наши инвестиции в независимость и наше будущее", - заявил он.

Говоря о роли Североатлантического альянса, глава эстонского правительства сравнил его с механизмом класса люкс: "НАТО - как швейцарские часы: дорого, но работает. Мы видим это каждый день в нашем море и в нашем небе".

В завершение своей речи Михал подытожил, что в текущих геополитических реалиях союзникам необходимо "сильное и адаптивное НАТО".

Что предшествовало?

  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует встречу с ведущими оборонными компаниями Европы, чтобы стимулировать инвестиции и увеличение производства вооружений.
  • Правительство Великобритании рассматривает возможность создания так называемого "оборонного банка", который может стать инструментом финансирования перевооружения североевропейских союзников в рамках НАТО.

  • Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, выступая на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО в Риге, заявила, что союзники НАТО должны укрепить единство и финансирование обороны.

Да так и есть.Добро должно быть с кулаками
16.05.2026 12:54 Ответить
Це можливо, якщо рашкостан розпадеться на кілька держав.
16.05.2026 13:00 Ответить
Не тільки рашкостан. Ще повинні розпастися Іран, Індія, в головне - Піднебесна імперія.
16.05.2026 14:12 Ответить
Ну Индия демократия все таки и как никак
16.05.2026 14:45 Ответить
Так, так, "демократія"!
Стісняюсь спитать: яка каста в Індії "найдемократичніша"?
Та й справа навіть не у формальному устрої держави.
Піднебесна та Індія - це осередки сарани. А сарана жере, тому що... хоче жерти.
16.05.2026 16:13 Ответить
 
 