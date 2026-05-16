Европа должна стать мирным проектом с оружием в руках, - премьер Эстонии Михал
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что Европа должна увеличивать оборонные расходы и укреплять НАТО в условиях современных угроз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
"Европа должна стать мирным проектом с оружием в руках и вносить больший вклад в собственную оборону. Именно с этого начинается доверие", - подчеркнул премьер-министр.
В качестве примера Михал привел саму Эстонию, чей оборонный бюджет достиг рекордного показателя.
"Эстонские 5,4% ВВП, потраченные на оборону, - это наши инвестиции в независимость и наше будущее", - заявил он.
Говоря о роли Североатлантического альянса, глава эстонского правительства сравнил его с механизмом класса люкс: "НАТО - как швейцарские часы: дорого, но работает. Мы видим это каждый день в нашем море и в нашем небе".
В завершение своей речи Михал подытожил, что в текущих геополитических реалиях союзникам необходимо "сильное и адаптивное НАТО".
Что предшествовало?
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует встречу с ведущими оборонными компаниями Европы, чтобы стимулировать инвестиции и увеличение производства вооружений.
- Правительство Великобритании рассматривает возможность создания так называемого "оборонного банка", который может стать инструментом финансирования перевооружения североевропейских союзников в рамках НАТО.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, выступая на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО в Риге, заявила, что союзники НАТО должны укрепить единство и финансирование обороны.
