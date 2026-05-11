"Парад в Москве показал слабость Путина", - канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Всевиов

В действиях России все больше заметна нервозность, а порой даже паника и отчаяние, а кадры парада 9 мая в Москве свидетельствовали о слабости российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, которого цитирует ERR.

Подробности

Он сказал, что военной техники на параде не было, поскольку значительная ее часть была уничтожена на территории Украины, а ту часть, которая не была уничтожена, Россия не хотела собрать в одном месте.

"Предыстория заключалась в том, что Путин позвонил Трампу и попросил, чтобы президент Соединенных Штатов выступил посредником, то есть, другими словами, убедил Зеленского разрешить провести 9 мая парад в Москве. Что, на мой взгляд, свидетельствует о слабости Путина, и те кадры, которые мы увидели в Москве, на самом деле это также подчеркивают", - сказал Всевиов.

По его словам, все это мероприятие "оставило впечатление упадка и усталости".

"И я считаю, что как символ это довольно хорошо отражает ту ситуацию, в которую Россия под руководством Путина сама себя завела. По моему мнению, оттуда сейчас уже не исходит никакой энергии", - отметил представитель МИД Эстонии.

кацапи 4 рокинамагаються рознести Київ. але щось не ніяк. чим центр Київа відрізняється від Соломянки чи дарниці? нічим!
11.05.2026 11:42 Ответить
Слабкість в тому, що з "Кієв за 3 дня" на 5-й рік війни "2-я армія в мірє с, бєз преувелічєнія, лучшєй в мірє пво" просить перемир'я для проведення свого параду. Ще й просить через Штати. При цьому істерично погрожує в іншому випадку рознести центр Києва чи то орєшніком, чи то ядеркою. Сильна держава провела б собі свій парад та не ганьбилася істериками та випрошуваннями перемир'я. Слабкість в тому, що парад пройшов без військової техніки, у скороченому режимі, за 45 хвилин, і на ньому не було якихось серйозних закордонних гостей. Замість важкої техніки-північнокорейські макаки зі срібними автоматами. Яким хєром вони до параду "надпотужної держави світу" ? Слабкість в тому, що ***** виглядало розгубленим, свою промову виголошувало нервово та відривчасто. z-пропагандони собі дупи порозривали, вважаючи умови проведення цього параду приниженням болот. Можете пошукати в інеті, хоча б по "парад унижений".
11.05.2026 12:39 Ответить
11.05.2026 12:00 Ответить
https://t.me/voynareal/136329 Від «Мы не сможем договориться с этой шайкой наркоманов и неонацистов» до «Господин Зеленский» всього 4 роки
Тут же проявляється майстерність перевзування, коли президент України дозволив парад.
11.05.2026 11:33 Ответить
це примога!
11.05.2026 11:43 Ответить
слабкість путіна
11.05.2026 11:46 Ответить
слабкість путіна була б тоді якщо б українські дрони та ракети заборонили цей парад. а так він наказав трампу щоб трамп він забеспечив проведення параду победобесія у москві 9го травня. та в чому слабкість ?
11.05.2026 11:35 Ответить
шо Трамп ,в світі піаніст самий головний
11.05.2026 11:37 Ответить
дивитись мій пост в топі
11.05.2026 11:40 Ответить
11.05.2026 12:39 Ответить
Чудово, що ***** поступово затискають у кут, але, спочатку, воно погрожувало нанести удар по центру Києва, якщо ми завадимо параду.....і реальні можливості рознести центр столиці, на жаль, у ***** ще є...
11.05.2026 11:36 Ответить
у Нас теж
11.05.2026 11:38 Ответить
В зелених мріях?...Без якісної балістики?...Чому не рознесли раніше?...
11.05.2026 11:43 Ответить
тепер в нас є Фламінги
11.05.2026 11:47 Ответить
Крилата ракета рівня 60-х років минулого століття?...З купою критичних недоліків, які визнають самі розробники?...***** стягнув сотні комплексів до столиці, щоб не хвилюватися за свою дупу, тому можемо сподіватися тільки на майбутні здобутки ракетобудування України..
11.05.2026 11:55 Ответить
Скільки з запущених кількох десятків просто долетіло? Про влучання навіть не питатиму, соромно.
Балістики як не було, так і немає. То що в нас є по факту?
11.05.2026 12:00 Ответить
кацапи 4 рокинамагаються рознести Київ. але щось не ніяк. чим центр Київа відрізняється від Соломянки чи дарниці? нічим!
11.05.2026 11:42 Ответить
А ми кацам блекаут вже рік у москві обіцяємо...
11.05.2026 11:49 Ответить
❗️Україна нищить росію «по всіх фронтах». Ми переламуємо хід війни, переживши найскладнішу зиму, - The Economist прогнозує розпад рф
11.05.2026 11:45 Ответить
11.05.2026 11:47 Ответить
11.05.2026 12:00 Ответить
Парад в москві - це ганьба прогнившої росії. Дуже прикро, що в цьому році нарід України через великий відрізок часу з 2022 року, знову побіг тисячами до пам'ятників "совка" святкувати перемогу разом із ворогом. Гасла "какая разница" і агітація через провладні і проросійські помийки дали свої результати. Вони прижилися і ростуть великими темпами в Україні.
11.05.2026 12:09 Ответить
цей парад ,акцент для народу України ,бачите яка ОПа... ух.!!!..але оманський та стамбульський договорняк між зеленим торчком та патрушевим в дії ...Теріторію 🤡 здає...а ви радуєтеся шо маленький парад , москва з дозволу провела ... ...
11.05.2026 12:23 Ответить
 
 