В действиях России все больше заметна нервозность, а порой даже паника и отчаяние, а кадры парада 9 мая в Москве свидетельствовали о слабости российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, которого цитирует ERR.



Он сказал, что военной техники на параде не было, поскольку значительная ее часть была уничтожена на территории Украины, а ту часть, которая не была уничтожена, Россия не хотела собрать в одном месте.

"Предыстория заключалась в том, что Путин позвонил Трампу и попросил, чтобы президент Соединенных Штатов выступил посредником, то есть, другими словами, убедил Зеленского разрешить провести 9 мая парад в Москве. Что, на мой взгляд, свидетельствует о слабости Путина, и те кадры, которые мы увидели в Москве, на самом деле это также подчеркивают", - сказал Всевиов.

По его словам, все это мероприятие "оставило впечатление упадка и усталости".

"И я считаю, что как символ это довольно хорошо отражает ту ситуацию, в которую Россия под руководством Путина сама себя завела. По моему мнению, оттуда сейчас уже не исходит никакой энергии", - отметил представитель МИД Эстонии.

