Правительство Эстонии ожидает, что Украина усилит контроль над своими дронами

После нескольких инцидентов с дронами Украина намерена направить своих экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности и уже связалась с посольством Эстонии по этому вопросу.

Что известно

Как отмечается, точное содержание плана пока неизвестно, но пока правительство Эстонии ожидает, что украинцы будут лучше контролировать свои дроны.

"Конечно, все это нужно уточнить и объяснить... Безусловно, самый простой способ для украинцев держать свои дроны подальше от нашей территории – это лучше контролировать их деятельность", – отметил министр обороны Ганно Певкур.

Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским целям, но, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, правительство, безусловно, обеспокоено возможными более серьезными инцидентами.

"Если говорить о непосредственной близости к границам НАТО, то если Россия применит ракетную систему или что-то подобное, что может попасть на территорию НАТО, то Россия на самом деле боится НАТО и в таком случае просто не хочет эскалировать военный конфликт. Однако это опять же опасно с другой стороны, что Россия может взять под контроль украинские дроны и направить их к нам уже нацеленными куда-то, где, например, будут человеческие жертвы", - заявил Цахкна.

Украина вряд ли будет делиться планами своих атак

В свою очередь министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что не стоит ожидать, что Украина поделится планами своих атак со странами Балтии.

"Что касается конкретных случаев и траекторий полетов, то Украина сама решает, информировать нас или нет. В целом это оперативная информация", – подчеркнул он.

Также отмечается, что Украина не прекратит свои атаки на российские порты в Балтийском море, что очень затрудняет предотвращение подобных инцидентов с дронами.

"Понятно, что здесь должно быть какое-то взаимное сотрудничество и взаимное уважение. По моему мнению, эстонское государство должно решать этот вопрос проактивно, а не ждать, пока Украина сделает какое-то собственное предложение", – сказал эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.

Стоит отметить, что министры обороны Эстонии и Украины общались неделю назад, когда беспилотник ненадолго вошел в воздушное пространство Эстонии.

"Можно изменять траекторию, можно контролировать полет дронов благодаря встроенным в них так называемым kill switch, то есть автоматическим системам уничтожения - если видно, что дрон отклоняется от курса, то можно этот дрон автоматически уничтожить на расстоянии", - сказал Певкур.

