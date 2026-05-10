1 666 29

Правительство Эстонии ожидает, что Украина усилит контроль над своими дронами

Эстония о залете дронов

После нескольких инцидентов с дронами Украина намерена направить своих экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности и уже связалась с посольством Эстонии по этому вопросу.

Об этом сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, точное содержание плана пока неизвестно, но пока правительство Эстонии ожидает, что украинцы будут лучше контролировать свои дроны.

"Конечно, все это нужно уточнить и объяснить... Безусловно, самый простой способ для украинцев держать свои дроны подальше от нашей территории – это лучше контролировать их деятельность", – отметил министр обороны Ганно Певкур.

Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским целям, но, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, правительство, безусловно, обеспокоено возможными более серьезными инцидентами.

"Если говорить о непосредственной близости к границам НАТО, то если Россия применит ракетную систему или что-то подобное, что может попасть на территорию НАТО, то Россия на самом деле боится НАТО и в таком случае просто не хочет эскалировать военный конфликт. Однако это опять же опасно с другой стороны, что Россия может взять под контроль украинские дроны и направить их к нам уже нацеленными куда-то, где, например, будут человеческие жертвы", - заявил Цахкна.

Украина вряд ли будет делиться планами своих атак

В свою очередь министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что не стоит ожидать, что Украина поделится планами своих атак со странами Балтии.

"Что касается конкретных случаев и траекторий полетов, то Украина сама решает, информировать нас или нет. В целом это оперативная информация", – подчеркнул он.

Также отмечается, что Украина не прекратит свои атаки на российские порты в Балтийском море, что очень затрудняет предотвращение подобных инцидентов с дронами.

"Понятно, что здесь должно быть какое-то взаимное сотрудничество и взаимное уважение. По моему мнению, эстонское государство должно решать этот вопрос проактивно, а не ждать, пока Украина сделает какое-то собственное предложение", – сказал эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.

Стоит отметить, что министры обороны Эстонии и Украины общались неделю назад, когда беспилотник ненадолго вошел в воздушное пространство Эстонии.

"Можно изменять траекторию, можно контролировать полет дронов благодаря встроенным в них так называемым kill switch, то есть автоматическим системам уничтожения - если видно, что дрон отклоняется от курса, то можно этот дрон автоматически уничтожить на расстоянии", - сказал Певкур.

Коли рашисти заберуть у Естонії Нарву, українські дрони, які летять на північ, вже не будуть перетинати естонську територію.
10.05.2026 14:40 Ответить
Ну так попросіть кацапів, нехай ребами їх не давлять, нехай не стріляють по них. І всі дрони летітимуть точно в ціль. Як діти малі, чесне слово. Ви моліть усіх богів світу, щоб ваша участь у третій світовій війні обмежилася випадково залетівшими дронами, а не сотнями дронів, запущеними по ваших містах.
10.05.2026 15:10 Ответить
За полторы тысячи км, ага? Если на вашей территории поставить ретранслятор. то можно и то не на 100 %.
10.05.2026 14:52 Ответить
Але естонці ще довго будуть считати Нарву естонським містом.
10.05.2026 14:44 Ответить
"Коли рашисти заберуть у Естонії Нарву Естонію..."
10.05.2026 15:08 Ответить
Коли членограй покладе свій інструмент тобі у рота, тоді на рашисти завоюють Естонію 😂
10.05.2026 22:40 Ответить
тобто, на таллллііінннн не залітати?
ееххххххх.....
естонці, мало вам приклад війні, що поруч з вами!

там якась прем'єрка естоії до шашликів готується?
10.05.2026 14:42 Ответить
ага
10.05.2026 14:45 Ответить
Дійсно, в ЄС народ ходить на пікніки і шашлики.
10.05.2026 14:46 Ответить
Естонія активно допомагає Україні i тому повинні терпіти.
10.05.2026 14:47 Ответить
FА *****, так саме так, не пішлиб
10.05.2026 14:49 Ответить
Реально можуть вирішити дві проблеми і нам підвищити ефективність і себе убезпечити.
10.05.2026 15:02 Ответить
добра порада про самознищення коли відхилився від траєктории
10.05.2026 14:56 Ответить
траєкторії
10.05.2026 14:58 Ответить
Ну нехай очікує. Ніхто ж не проти.
10.05.2026 14:58 Ответить
нехай очкує
10.05.2026 14:59 Ответить
Подивимось на ваш котроль, коли рашка накриє вас своїм шахедно- ракетним тазом, ,,партнери" хрінові!!!
10.05.2026 15:18 Ответить
Повизила свисобача ботва у коментарі 🥶
10.05.2026 16:10 Ответить
Тут у них прямо собаче весілля дивись як завили 😂
10.05.2026 22:37 Ответить
Якэ вы маете право коментуванты дии чужой державы, причому державы-партнэра?? Попрохали Украину буты аккуратнее, хиба так важко промовчаты чи просто сказать що будэмо намагатыся.
10.05.2026 16:20 Ответить
Вы бы лучше сюда своих военных отправляли для получения военного опыта, в том числе по противодействию угрозам с воздуха. А не ждали маны небесной
10.05.2026 16:46 Ответить
треба щось робити з навігаційним спорядженням

естонці допомагають українцям дуже сильно
10.05.2026 16:54 Ответить
Система свій-чужий вирішить цю проблему.
10.05.2026 22:35 Ответить
Які нахрєн експерти?))
10.05.2026 17:38 Ответить
Ну то войте самі, дебіли!
10.05.2026 18:18 Ответить
Ти вже що переплив Тису?
10.05.2026 22:33 Ответить
А й дiйсно, якщо й втiляться зе-забажанки, по 1000 дронiв на день, то Естонii не позаздриш. ЗЫ... i оцю якiсть вава намагаеться втюрити шейхам? З якоi дерези воно вилiзло?
10.05.2026 22:42 Ответить
 
 