Уряд Естонії очікує, що Україна покращить контроль над своїми дронами

Після кількох інцидентів із дронами Україна має намір направити своїх експертів до країн Балтії для посилення повітряної безпеки та вже зв'язалася з посольством Естонії з цього питання.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, точний зміст плану ще не відомий, але поки що уряд Естонії очікує, що українці краще контролюватимуть свої дрони.

"Звичайно, все це потрібно уточнити та пояснити... Безумовно, найпростіший спосіб для українців тримати свої дрони подалі від нашої території – це краще контролювати їхню діяльність", – зазначив міністр оборони Ганно Певкур.

Україна має право захищатися та завдавати ударів по російських цілях, але, за словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, уряд, безумовно, стурбований можливими серйознішими аваріями.

"Якщо говорити про безпосередню близькість до кордонів НАТО, то якщо Росія застосує ракетну систему або щось подібне, що може потрапити на територію НАТО, то Росія насправді боїться НАТО і в такому випадку просто не хоче ескалувати військовий конфлікт. Однак це знову ж таки небезпечно з іншого боку, що Росія може взяти під контроль українські дрони і направити їх до нас уже націленими кудись, де, наприклад, будуть людські жертви", - заявив Цахкна.

Україна навряд чи ділитиметься планами своїх атак

Своєю чергою міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що не варто очікувати, що Україна поділиться планами своїх атак із країнами Балтії.

"Що стосується конкретних випадків та траєкторій польотів, то Україна сама вирішує, чи інформувати нас, чи ні. Загалом це оперативна інформація", – наголосив він.

Також зазначається, що Україна не припинить свої атаки на російські порти в Балтійському морі, що дуже ускладнює уникнення подібних інцидентів з дронами.

"Зрозуміло, що тут має бути якась взаємна співпраця та взаємна повага. На мою думку, естонська держава повинна вирішувати це питання проактивно, а не чекати, поки Україна зробить якусь власну пропозицію", – сказав експерт з питань безпеки Райнер Сакс.

Варто зауважити, що міністри оборони Естонії та України спілкувалися тиждень тому, коли безпілотник ненадовго увійшов до повітряного простору Естонії.

"Можна змінювати траєкторію, можна контролювати політ дронів завдяки вбудованим у них так званим kill switch, тобто автоматичним системам знищення - якщо видно, що дрон відхиляється від курсу, то можна цей дрон автоматично знищити на відстані", - сказав Певкур.

