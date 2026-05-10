Уряд Естонії очікує, що Україна покращить контроль над своїми дронами

Після кількох інцидентів із дронами Україна має намір направити своїх експертів до країн Балтії для посилення повітряної безпеки та вже зв'язалася з посольством Естонії з цього питання.

Що відомо

Як зазначається, точний зміст плану ще не відомий, але поки що уряд Естонії очікує, що українці краще контролюватимуть свої дрони.

"Звичайно, все це потрібно уточнити та пояснити... Безумовно, найпростіший спосіб для українців тримати свої дрони подалі від нашої території – це краще контролювати їхню діяльність", – зазначив міністр оборони Ганно Певкур.

Україна має право захищатися та завдавати ударів по російських цілях, але, за словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, уряд, безумовно, стурбований можливими серйознішими аваріями.

"Якщо говорити про безпосередню близькість до кордонів НАТО, то якщо Росія застосує ракетну систему або щось подібне, що може потрапити на територію НАТО, то Росія насправді боїться НАТО і в такому випадку просто не хоче ескалувати військовий конфлікт. Однак це знову ж таки небезпечно з іншого боку, що Росія може взяти під контроль українські дрони і направити їх до нас уже націленими кудись, де, наприклад, будуть людські жертви", - заявив Цахкна.

Україна навряд чи ділитиметься планами своїх атак

Своєю чергою міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що не варто очікувати, що Україна поділиться планами своїх атак із країнами Балтії.

"Що стосується конкретних випадків та траєкторій польотів, то Україна сама вирішує, чи інформувати нас, чи ні. Загалом це оперативна інформація", – наголосив він.

Також зазначається, що Україна не припинить свої атаки на російські порти в Балтійському морі, що дуже ускладнює уникнення подібних інцидентів з дронами.

"Зрозуміло, що тут має бути якась взаємна співпраця та взаємна повага. На мою думку, естонська держава повинна вирішувати це питання проактивно, а не чекати, поки Україна зробить якусь власну пропозицію", – сказав експерт з питань безпеки Райнер Сакс.

Варто зауважити, що міністри оборони Естонії та України спілкувалися тиждень тому, коли безпілотник ненадовго увійшов до повітряного простору Естонії.

"Можна змінювати траєкторію, можна контролювати політ дронів завдяки вбудованим у них так званим kill switch, тобто автоматичним системам знищення - якщо видно, що дрон відхиляється від курсу, то можна цей дрон автоматично знищити на відстані", - сказав Певкур.

Коли рашисти заберуть у Естонії Нарву, українські дрони, які летять на північ, вже не будуть перетинати естонську територію.
10.05.2026 14:40 Відповісти
Але естонці ще довго будуть считати Нарву естонським містом.
10.05.2026 14:44 Відповісти
"Коли рашисти заберуть у Естонії Нарву Естонію..."
10.05.2026 15:08 Відповісти
Коли членограй покладе свій інструмент тобі у рота, тоді на рашисти завоюють Естонію 😂
10.05.2026 22:40 Відповісти
тобто, на таллллііінннн не залітати?
ееххххххх.....
естонці, мало вам приклад війні, що поруч з вами!

там якась прем'єрка естоії до шашликів готується?
10.05.2026 14:42 Відповісти
ага
10.05.2026 14:45 Відповісти
Дійсно, в ЄС народ ходить на пікніки і шашлики.
10.05.2026 14:46 Відповісти
Естонія активно допомагає Україні i тому повинні терпіти.
10.05.2026 14:47 Відповісти
FА *****, так саме так, не пішлиб
10.05.2026 14:49 Відповісти
За полторы тысячи км, ага? Если на вашей территории поставить ретранслятор. то можно и то не на 100 %.
10.05.2026 14:52 Відповісти
Реально можуть вирішити дві проблеми і нам підвищити ефективність і себе убезпечити.
10.05.2026 15:02 Відповісти
добра порада про самознищення коли відхилився від траєктории
10.05.2026 14:56 Відповісти
траєкторії
10.05.2026 14:58 Відповісти
Ну нехай очікує. Ніхто ж не проти.
10.05.2026 14:58 Відповісти
нехай очкує
10.05.2026 14:59 Відповісти
Ну так попросіть кацапів, нехай ребами їх не давлять, нехай не стріляють по них. І всі дрони летітимуть точно в ціль. Як діти малі, чесне слово. Ви моліть усіх богів світу, щоб ваша участь у третій світовій війні обмежилася випадково залетівшими дронами, а не сотнями дронів, запущеними по ваших містах.
10.05.2026 15:10 Відповісти
Подивимось на ваш котроль, коли рашка накриє вас своїм шахедно- ракетним тазом, ,,партнери" хрінові!!!
10.05.2026 15:18 Відповісти
Повизила свисобача ботва у коментарі 🥶
10.05.2026 16:10 Відповісти
Тут у них прямо собаче весілля дивись як завили 😂
10.05.2026 22:37 Відповісти
Якэ вы маете право коментуванты дии чужой державы, причому державы-партнэра?? Попрохали Украину буты аккуратнее, хиба так важко промовчаты чи просто сказать що будэмо намагатыся.
10.05.2026 16:20 Відповісти
Вы бы лучше сюда своих военных отправляли для получения военного опыта, в том числе по противодействию угрозам с воздуха. А не ждали маны небесной
10.05.2026 16:46 Відповісти
треба щось робити з навігаційним спорядженням

естонці допомагають українцям дуже сильно
10.05.2026 16:54 Відповісти
Система свій-чужий вирішить цю проблему.
10.05.2026 22:35 Відповісти
Які нахрєн експерти?))
10.05.2026 17:38 Відповісти
Ну то войте самі, дебіли!
10.05.2026 18:18 Відповісти
Ти вже що переплив Тису?
10.05.2026 22:33 Відповісти
А й дiйсно, якщо й втiляться зе-забажанки, по 1000 дронiв на день, то Естонii не позаздриш. ЗЫ... i оцю якiсть вава намагаеться втюрити шейхам? З якоi дерези воно вилiзло?
10.05.2026 22:42 Відповісти
 
 