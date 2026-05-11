"Парад у Москві показав слабкість Путіна", - канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Всевіов
У діях Росії дедалі більше помітна нервозність, а подекуди навіть паніка та відчай, а кадри параду 9 травня в Москві свідчили про слабкість російського диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, якого цитує ERR.
Подробиці
Він пояснив, що військової техніки на параді не було, оскільки значна її частина була знищена на території України, а ту частину, яка не була знищена, Росія не хотіла зібрати в одному місці.
"Передісторія полягала в тому, що Путін зателефонував Трампу і попросив, щоб президент Сполучених Штатів виступив посередником, тобто, іншими словами, переконав Зеленського дозволити провести 9 травня парад у Москві. Що, на мій погляд, свідчить про слабкість Путіна, і ті кадри, які ми побачили в Москві, насправді це також підкреслюють", – сказав Всевіов.
За його словами, весь цей захід "залишив враження занепаду та втоми".
"І я вважаю, що як символ це досить добре відображає ту ситуацію, в яку Росія під керівництвом Путіна сама себе завела. На мою думку, звідти зараз уже не виходить жодної енергії", – зазначив представник МЗС Естонії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут же проявляється майстерність перевзування, коли президент України дозволив парад.
Балістики як не було, так і немає. То що в нас є по факту?