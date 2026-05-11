УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12713 відвідувачів онлайн
Новини
1 258 20

"Парад у Москві показав слабкість Путіна", - канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Всевіов

У Естонії говорять про слабкість Путіна на параді у Москві

У діях Росії дедалі більше помітна нервозність, а подекуди навіть паніка та відчай, а кадри параду 9 травня в Москві свідчили про слабкість російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, якого цитує ERR.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Він пояснив, що військової техніки на параді не було, оскільки значна її частина була знищена на території України, а ту частину, яка не була знищена, Росія не хотіла зібрати в одному місці.

"Передісторія полягала в тому, що Путін зателефонував Трампу і попросив, щоб президент Сполучених Штатів виступив посередником, тобто, іншими словами, переконав Зеленського дозволити провести 9 травня парад у Москві. Що, на мій погляд, свідчить про слабкість Путіна, і ті кадри, які ми побачили в Москві, насправді це також підкреслюють", – сказав Всевіов.

За його словами, весь цей захід "залишив враження занепаду та втоми".

"І я вважаю, що як символ це досить добре відображає ту ситуацію, в яку Росія під керівництвом Путіна сама себе завела. На мою думку, звідти зараз уже не виходить жодної енергії", – зазначив представник МЗС Естонії.

Також читайте: Уряд Естонії очікує, що Україна покращить контроль над своїми дронами

Автор: 

парад (432) путін володимир (25361) росія (69977) Україна (7204) Естонія (1820)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
кацапи 4 рокинамагаються рознести Київ. але щось не ніяк. чим центр Київа відрізняється від Соломянки чи дарниці? нічим!
показати весь коментар
11.05.2026 11:42 Відповісти
+3
Слабкість в тому, що з "Кієв за 3 дня" на 5-й рік війни "2-я армія в мірє с, бєз преувелічєнія, лучшєй в мірє пво" просить перемир'я для проведення свого параду. Ще й просить через Штати. При цьому істерично погрожує в іншому випадку рознести центр Києва чи то орєшніком, чи то ядеркою. Сильна держава провела б собі свій парад та не ганьбилася істериками та випрошуваннями перемир'я. Слабкість в тому, що парад пройшов без військової техніки, у скороченому режимі, за 45 хвилин, і на ньому не було якихось серйозних закордонних гостей. Замість важкої техніки-північнокорейські макаки зі срібними автоматами. Яким хєром вони до параду "надпотужної держави світу" ? Слабкість в тому, що ***** виглядало розгубленим, свою промову виголошувало нервово та відривчасто. z-пропагандони собі дупи порозривали, вважаючи умови проведення цього параду приниженням болот. Можете пошукати в інеті, хоча б по "парад унижений".
показати весь коментар
11.05.2026 12:39 Відповісти
+2
показати весь коментар
11.05.2026 12:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/voynareal/136329 Від «Мы не сможем договориться с этой шайкой наркоманов и неонацистов» до «Господин Зеленский» всього 4 роки
Тут же проявляється майстерність перевзування, коли президент України дозволив парад.
показати весь коментар
11.05.2026 11:33 Відповісти
слабкість путіна
показати весь коментар
11.05.2026 11:46 Відповісти
слабкість путіна була б тоді якщо б українські дрони та ракети заборонили цей парад. а так він наказав трампу щоб трамп він забеспечив проведення параду победобесія у москві 9го травня. та в чому слабкість ?
показати весь коментар
11.05.2026 11:35 Відповісти
шо Трамп ,в світі піаніст самий головний
показати весь коментар
11.05.2026 11:37 Відповісти
дивитись мій пост в топі
показати весь коментар
11.05.2026 11:40 Відповісти
Слабкість в тому, що з "Кієв за 3 дня" на 5-й рік війни "2-я армія в мірє с, бєз преувелічєнія, лучшєй в мірє пво" просить перемир'я для проведення свого параду. Ще й просить через Штати. При цьому істерично погрожує в іншому випадку рознести центр Києва чи то орєшніком, чи то ядеркою. Сильна держава провела б собі свій парад та не ганьбилася істериками та випрошуваннями перемир'я. Слабкість в тому, що парад пройшов без військової техніки, у скороченому режимі, за 45 хвилин, і на ньому не було якихось серйозних закордонних гостей. Замість важкої техніки-північнокорейські макаки зі срібними автоматами. Яким хєром вони до параду "надпотужної держави світу" ? Слабкість в тому, що ***** виглядало розгубленим, свою промову виголошувало нервово та відривчасто. z-пропагандони собі дупи порозривали, вважаючи умови проведення цього параду приниженням болот. Можете пошукати в інеті, хоча б по "парад унижений".
показати весь коментар
11.05.2026 12:39 Відповісти
Чудово, що ***** поступово затискають у кут, але, спочатку, воно погрожувало нанести удар по центру Києва, якщо ми завадимо параду.....і реальні можливості рознести центр столиці, на жаль, у ***** ще є...
показати весь коментар
11.05.2026 11:36 Відповісти
у Нас теж
показати весь коментар
11.05.2026 11:38 Відповісти
В зелених мріях?...Без якісної балістики?...Чому не рознесли раніше?...
показати весь коментар
11.05.2026 11:43 Відповісти
тепер в нас є Фламінги
показати весь коментар
11.05.2026 11:47 Відповісти
Крилата ракета рівня 60-х років минулого століття?...З купою критичних недоліків, які визнають самі розробники?...***** стягнув сотні комплексів до столиці, щоб не хвилюватися за свою дупу, тому можемо сподіватися тільки на майбутні здобутки ракетобудування України..
показати весь коментар
11.05.2026 11:55 Відповісти
Скільки з запущених кількох десятків просто долетіло? Про влучання навіть не питатиму, соромно.
Балістики як не було, так і немає. То що в нас є по факту?
показати весь коментар
11.05.2026 12:00 Відповісти
кацапи 4 рокинамагаються рознести Київ. але щось не ніяк. чим центр Київа відрізняється від Соломянки чи дарниці? нічим!
показати весь коментар
11.05.2026 11:42 Відповісти
А ми кацам блекаут вже рік у москві обіцяємо...
показати весь коментар
11.05.2026 11:49 Відповісти
❗️Україна нищить росію «по всіх фронтах». Ми переламуємо хід війни, переживши найскладнішу зиму, - The Economist прогнозує розпад рф
показати весь коментар
11.05.2026 11:45 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 11:47 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 12:00 Відповісти
Парад в москві - це ганьба прогнившої росії. Дуже прикро, що в цьому році нарід України через великий відрізок часу з 2022 року, знову побіг тисячами до пам'ятників "совка" святкувати перемогу разом із ворогом. Гасла "какая разница" і агітація через провладні і проросійські помийки дали свої результати. Вони прижилися і ростуть великими темпами в Україні.
показати весь коментар
11.05.2026 12:09 Відповісти
цей парад ,акцент для народу України ,бачите яка ОПа... ух.!!!..але оманський та стамбульський договорняк між зеленим торчком та патрушевим в дії ...Теріторію 🤡 здає...а ви радуєтеся шо маленький парад , москва з дозволу провела ... ...
показати весь коментар
11.05.2026 12:23 Відповісти
 
 