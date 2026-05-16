Європа має стати мирним проектом зі зброєю в руках, - прем’єр Естонії Міхал

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що Європа повинна збільшувати оборонні витрати та зміцнювати НАТО в умовах сучасних загроз.

"Європа має стати мирним проєктом зі зброєю в руках і робити більший внесок у власну оборону. Саме з цього починається довіра", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як приклад Міхал навів саму Естонію, чий оборонний бюджет досяг рекордного показника.

"Естонські 5,4% ВВП, витрачені на оборону, - це наші інвестиції в незалежність і наше майбутнє", - заявив він.

Говорячи про роль Північноатлантичного альянсу, глава естонського уряду порівняв його з механізмом класу люкс: "НАТО - як швейцарський годинник: дорого, але працює. Ми бачимо це щодня в нашому морі та в нашому небі".

На завершення своєї промови Міхал підсумував, що в поточних геополітичних реаліях союзникам необхідне "сильне та адаптивне НАТО".

Що передувало?

  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує зустріч із провідними оборонними компаніями Європи, щоб стимулювати інвестиції та збільшення виробництва озброєнь.
  • Уряд Великої Британії розглядає можливість створення так званого "оборонного банку", який може стати інструментом фінансування переозброєння північноєвропейських союзників у межах НАТО.

  • Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, виступаючи на засіданні постійного комітету Парламентської асамблеї НАТО в Ризі, заявила, що союзники НАТО мають посилити єдність і фінансування оборони.

Да так и есть.Добро должно быть с кулаками
16.05.2026 12:54 Відповісти
Це можливо, якщо рашкостан розпадеться на кілька держав.
16.05.2026 13:00 Відповісти
Не тільки рашкостан. Ще повинні розпастися Іран, Індія, в головне - Піднебесна імперія.
16.05.2026 14:12 Відповісти
Ну Индия демократия все таки и как никак
16.05.2026 14:45 Відповісти
Так, так, "демократія"!
Стісняюсь спитать: яка каста в Індії "найдемократичніша"?
Та й справа навіть не у формальному устрої держави.
Піднебесна та Індія - це осередки сарани. А сарана жере, тому що... хоче жерти.
16.05.2026 16:13 Відповісти
 
 