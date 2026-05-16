Європа має стати мирним проектом зі зброєю в руках, - прем’єр Естонії Міхал
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що Європа повинна збільшувати оборонні витрати та зміцнювати НАТО в умовах сучасних загроз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.
"Європа має стати мирним проєктом зі зброєю в руках і робити більший внесок у власну оборону. Саме з цього починається довіра", - підкреслив прем'єр-міністр.
Як приклад Міхал навів саму Естонію, чий оборонний бюджет досяг рекордного показника.
"Естонські 5,4% ВВП, витрачені на оборону, - це наші інвестиції в незалежність і наше майбутнє", - заявив він.
Говорячи про роль Північноатлантичного альянсу, глава естонського уряду порівняв його з механізмом класу люкс: "НАТО - як швейцарський годинник: дорого, але працює. Ми бачимо це щодня в нашому морі та в нашому небі".
На завершення своєї промови Міхал підсумував, що в поточних геополітичних реаліях союзникам необхідне "сильне та адаптивне НАТО".
Що передувало?
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує зустріч із провідними оборонними компаніями Європи, щоб стимулювати інвестиції та збільшення виробництва озброєнь.
- Уряд Великої Британії розглядає можливість створення так званого "оборонного банку", який може стати інструментом фінансування переозброєння північноєвропейських союзників у межах НАТО.
Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, виступаючи на засіданні постійного комітету Парламентської асамблеї НАТО в Ризі, заявила, що союзники НАТО мають посилити єдність і фінансування оборони.
