НАТО готує посилення оборони Європи: Рютте зустрінеться з виробниками зброї, - FT

Рютте збирає провідні оборонні компанії Європи для прискорення нарощування виробництва

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує зустріч із провідними оборонними компаніями Європи, щоб стимулювати інвестиції та збільшення виробництва озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише FT.

Зазначається, що метою переговорів також є прискорення виробництва та підготовка до ключових рішень, які очікуються на саміті НАТО в Анкарі в липні. Рютте має намір закликати оборонні компанії діяти швидше та наростити виробничі потужності у відповідь на зростання попиту з боку союзників.

За даними галузевих джерел, така масштабна зустріч є нетиповою та підкреслює прагнення Альянсу швидко наростити оборонне виробництво напередодні саміту НАТО в Анкарі в липні.

Очікується участь представників таких компаній, як Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA та Leonardo.

"Ми не коментуємо подробиці приватних неформальних зустрічей", — заявила компанія Airbus.

Компанії Rheinmetall, MBDA та Leonardo відмовилися від коментарів. Компанії Safran та Saab не відповіли на запит FT про коментар.

Тиск на оборонну промисловість

НАТО хоче, щоб європейські виробники озброєння допомогли задовольнити вимоги Трампа щодо збільшення видатків на оборону, оскільки Альянс намагається заспокоїти обурення президента США з приводу того, що союзники не підтримали війну проти Ірану. Ці інвестиції також спрямовані на зменшення залежності континенту від США на тлі посилення побоювань щодо прихильності Вашингтона до регіону.

Торік на саміті НАТО в Гаазі лідери країн Альянсу погодилися з вимогою Трампа збільшити видатки на оборону до 5% ВВП. Зосередивши увагу зустрічі в Анкарі на угодах про постачання зброї, можна продемонструвати вплив цієї обіцянки та дозволити Трампу приписати собі заслуги, заявили чиновники.

"Йдеться про те, щоб збільшення видатків на оборону виглядало реальнішим", - сказав один із посадовців.

Напруга між урядами та виробниками

Європейські оборонні компанії та міністерства оборони останніми роками конфліктували. Компанії заявляли, що уряди не підписують достатньо довгострокових контрактів на закупівлю. Уряди стверджували, що сектор не зміг достатньо швидко збільшити виробничі потужності.

Попри цю напруженість, Рютте також хоче почути від компаній про перешкоди на шляху до збільшення виробництва для задоволення потреб НАТО.

Хоча європейські компанії вжили заходів для вирішення проблеми нестачі боєприпасів, доступ до ракет великої дальності зараз є однією з ключових проблем для європейських столиць.

Берлін намагається придбати американські крилаті ракети Tomahawk, щоб посилити свою оборону проти Росії, і це завдання стало ще більш нагальним після того, як Пентагон відмовився від планів розгортання власного обладнання. Водночас європейські уряди тиснуть на місцеві компанії, щоб прискорити плани з розробки альтернатив.

Стратегічний фокус НАТО

На початку травня Пентагон оголосив про плани вивести п'ять тисяч військовослужбовців із Німеччини на тлі суперечки між Трампом і канцлером Фрідріхом Мерцом через війну з Іраном. Ця війна також змусила США витратити запаси критично важливого озброєння.

Усе це стало для європейців новим "сигналом тривоги" щодо необхідності швидко посилити свої виробничі потужності та можливості.

Якщо європейські союзники по НАТО досягнуть цільового рівня витрат у 5%, це означатиме сукупне збільшення щорічних витрат на оборону до 2035 року на трильйон доларів США порівняно з 2024 роком.

Представники НАТО заявляють, що хочуть укласти основні угоди в ключових сферах, де європейські армії значною мірою покладаються на США: протиповітряна оборона, ракети великої дальності, а також розвідувальні та спостережні можливості, такі як космічні супутники.

Деякі компанії наступного тижня оприлюднять плани щодо вирішення проблем, пов’язаних із необхідністю розширення виробничих потужностей та збільшення чисельності робочої сили, забезпеченням поставок найважливішої сировини та зміцненням ланцюгів постачання, а один зі співрозмовників FT додав, що під час зустрічі буде обговорюватися питання про те, як зменшити залежність від китайських і тайванських компонентів.

"Генеральний секретар НАТО регулярно зустрічається з представниками промисловості та фінансових установ з усіх країн Альянсу, щоб заохочувати збільшення обсягів виробництва, інновацій та інвестицій для задоволення наших потреб у бойових можливостях", — зазначив представник НАТО.

+3
Я вже бачу по війні в Ірані на що здатна аіація а на що копійчаті дрони. І багато ми авіації орків знищили дронами?? які скидають 3000 кабів в місяць по 500кг і більше заряду.
16.05.2026 10:46


+1
Планує, стимулює, готує - ця пісня надовго
16.05.2026 10:13


+1
А могли бы готовиться к шашлыкам под мантру "надо просто перестать стрелять". "Величайший" не даст соврать.
16.05.2026 10:16


по перше -гроші,яких це буде коштувати,яких нема,бо ес вже у еконномічній кризі яку стараються приховувати бо лохоторат не зрозуміє,по-друге вони самі розуміють що для війни потрібні люди,а з цим біда бо воювати згодні ±15%,по -третє в випадку війни вспливе факт того що саме ес взростив рашкостан у ублюдкамутанта який від зажерливості став кровожерливим....
16.05.2026 10:23


І головне необхідно перестати продавати в рашу компоненти для зброї та обладнання для виготовлення і купляти звідти дешеві ресурси а це значні втрати для економіки.



а що доведено що ес продає напряму??країна виробник у 99% китай,і продає компоненти хто??китай.....ес практично все технологічне виробництво віддав у треті руки...
16.05.2026 10:33


Та є вже багато рослідувань журналістів наприклад чехи станки продали через треті країни, французи системи наведення до їх винищувачів через казахів і т.д.
16.05.2026 10:36


15 відсотків насправді,це дуже багато.В нас не більше хоче воювати і більше воювати не буде.І ще навіть цих 15 відсотків нічим забезпечити.Це ж десятки мільйонів людей.Україні он всього понадавали,що би тут було взагалі?ЄС звісно москаля виростив.Все в них купляли,ті ж німці,свою ядерну енергетику запустили,перейшли в залежність від газу.
16.05.2026 10:31


а ви хочете воювати??вам потріна війна??чому всі розпоряджаються чужим життям а своє відсторонюють від цього???
16.05.2026 10:35


Придеться воевать если демократическими странами остаться захотять ,а не вновь в варшавском блоке оказаться.
16.05.2026 10:40


Я ні.І життями не розпоряджаюся.


Генералы это станут делать если там в Европе будет такая необходимость😆
16.05.2026 11:01


Як в другу світову не буде.Гкенерали.не королі.Якещо у васв населення не хоче.то змусити не вийде.Не вистачить счилолвого блоку.Та й там нічого не буде,москалі не нападуть.В москалів немає резервів для іншої війни.Всю працюючу авіацію практично проти України використовують.
16.05.2026 11:04


Я с тобой соглашусь на первых порах действительно не захотят как и после первой мировой когда большинство стран Европы за исключением Польши и Британии не слишком то и сопротивлялись гитлеру и нацистам. Но это только на первых порах😁.А раша не будет рашей если не отгеноцидит,не проведет чисток и фильтраций населения на захваченных территориях и не упразднит там все радости демократии , которые эти страны заимели и попользовались за последние 30 лет со со времени развала совка. Демократии действительно не слишком охочи воевать пока им хороший пендель не прилетит со стороны какого нибудь диктатора🙂
16.05.2026 11:16


Москалі не мають силит воювати.


Сейчас по всей видимости да не имеют .Но это не всегда так будет и в НАТО правильно делают , что готовятся заздалегидь як то кажуть
16.05.2026 11:24


Ну в НАТО постійно техніку оновлювали.Але без США вони не зможуть.Тому що та ж американеська аіація найкращза і Європа її купляє.
16.05.2026 11:27


Немецкий Рейнметалл уже больше снарядов изготавливает чем все сша так что жернова военной машины закрутились
16.05.2026 10:37


США не робить ставку на снаряди.Артилерійський систем скільки в німців? Скільки в німців ракет,бомб,авіації? США он Ізраїлю передали тільки 15 тисяч бомб.Німеччина вжек другий раз просила наземині Томагавки і буде третій раз просити.Своїх Таурусів кіт наплакав і не дотиягують вони до Томагавків,по дальності радіюсу дії.
16.05.2026 10:41


Нема там тих 15 % процентів, поляки в принципі демонструють можливість нормальної комплектації навіть з перевищенням, а от бундесвер то хронічний недобір вже багато років і ніякі фінансові, податкові і інші стимули не дають жодного приросту, у французів теж з цим проблема, тож навіть якщо наштампують зброї "ухилянти" її в руки не візьмуть, ну а "примушувати то недемократично" 🤔
16.05.2026 10:42


так,бо навіть офіційний опрос це лише статистика розмір похибки якої визначається кількістю ракет та дронів які падають на голови.....
16.05.2026 10:45


Ніхто не будке просто так зброю штампувати.Це ж не північсні корейці.Навіть москалі зброю не штампують.Окрім безпілотників,але все летить одразу по Україні.Ту ж раективну авіацію вони не штампують,а просто виготовляють.
16.05.2026 10:47


Ну тоді чого, як в статті вище написано, " Марк Рютте планує зустріч із провідними оборонними компаніями Європи, щоб стимулювати інвестиції та збільшення виробництва озброєнь" (с) ?



Збільшення виробництва,це не штамповка.Збільшать наприклад на 30 відсотків,чи на 50.Наприклад це будуть ракети,бомби і безпілотники і до рук,не потрібно в принципі брати.І армії то в них,все одно є.
16.05.2026 10:58


Керувати тим буде нікому, і зараз в них дефіцит і льотчиків і операторів не кажучи вже про танкістів, моряків ну і піхоту, а ті хто зараз за пультами і в кабінах підуть у відставку за 3-5 років як контракти закінчаться, нові покоління не горять бажанням "витрачати даремно життя на незрозуміло що" ну і в міру наростання напруги почнеться масові подачі у відставку тих хто "на службі" ...
16.05.2026 11:06


Все одно йде нове поповнення.Прямо таки,що нікого не буде взагалі,то такого немає.А от що до піхоти,то там реально будуть проблеми.Вони і зараз є.
16.05.2026 11:56


там реально проблеми з комплектацією усіх родів військ поголовно, а не тільки з піхотою і вирішення їх поки не знайдено
16.05.2026 12:11


Ну ладно нету 15 но 5 процентов то наскрести сумеют если что ,а это все равно более 10 млн человек. И раша столько не отмобилизует ни добровольно, ни за деньги если сейчас уже боится новую мобилизацию на миллион человек обьявить.Да и нефтебаксов скоро у нее уже не станет с таой интенсивностью вынлса их нп
показати весь коментар
16.05.2026 10:50 Відповісти
Це якщо "зуміють наскрести" 🤔
показати весь коментар
16.05.2026 10:55 Відповісти
Сумеют только в одной Польше 30% готовы защищать страну в случае нападения .Ну и по остальным странам ЕС от 15%до 30% процентов готовы встать на защиту .Тут недавно опрос такой выходил зимой в ЕС
показати весь коментар
16.05.2026 11:05 Відповісти
Португалію, Іспанію, Італію можна одразу викреслювати ... Німетчина під великим питанням, думаю і там не нашкребуть на повнокровні дивізії якщо що
показати весь коментар
16.05.2026 11:08 Відповісти
Жизнь и обстоятельства заставят если что
показати весь коментар
16.05.2026 11:25 Відповісти
ну з цим не посперечаєшся, Україна теж готувалась до "шашликів у травні" але "обстоятельства заставили"
показати весь коментар
16.05.2026 12:15 Відповісти
З Європою рашка і не буде воювати.Самі Z пропагандисти казали.
показати весь коментар
16.05.2026 10:59 Відповісти
15+ э вполне приличная армия на 400 миллионный Ес . Есло что то это более 40 млн человек и рашку задушить вполне хватит. Только в одной Польше страну защищать готовы 30% населения в случае нападения со стороны раши и как показывает Украина на практике этого вполне достаточно будет. Так что не нагнетай и не преувеливай возможности раши ухилес😆
показати весь коментар
16.05.2026 10:35 Відповісти
Друге ЄС на відміну від України має багато авіації а це зменьшить втрати і потребу в поповненні особового складу.
показати весь коментар
16.05.2026 10:38 Відповісти
авіація і копійчані дрони.....скільки часу і ресурсу треба щоб знищити перше чи друге??а головне що з них вразливіше??
показати весь коментар
16.05.2026 10:41 Відповісти
Aвіація та дрони не виключають один одного а доповнюють. До того ж в Україні дефіцит середніх та важкіх дронив, сюди ж входять ударні (ті, які не камкадзе а платфррма) і розвідувальни типу Рипер Глобал Хоук. На початку війни була можливість відкрити виробництво байракторів, яку з часом можна було адаптувати під виробництво важких та середніх , але ишак захотів настильки великий видкат що навить звикши до бэк кэшу турки *******. Для тих же ФАБів не потрібен льотчик екстра-класу, з цим завданням цілком впорається дрон, здатний нести подібну вагу. Та й взагалі роль бойового пілота та його винищувача переходить з ударної до платформи управління роем супроводження або мережі навить на земли.
показати весь коментар
16.05.2026 13:09 Відповісти
Байкатар коштував 5 млн, це як 3 балістичні ракети або майже 100 дронів ФП2, він економічно не вигідний з тієї пори як орки навчлись їх збивати.
показати весь коментар
16.05.2026 13:52 Відповісти
Авіації в конкретних країн доіолі не багато.Скільки винищувачів і Фоанції.чит Німеччини і бомб з ракетами до них?США по цьому беззаперечний лідер.
показати весь коментар
16.05.2026 10:42 Відповісти
Багато чи небагато але більше в рази чим у раші. Тільки одна Бельгія має передати нам 50 Ф16, а в раші всього десь 200 винищувачів.
показати весь коментар
16.05.2026 10:47 Відповісти
Скільки з тих 50 одразу полетить? Передажє вже скільки часу?Москалі до речі,доволі сильний досвід бойових вильотів мають.І скільки в Європи є власних кабів? Москалі вже 100 тисяч скинули.В США також є сотні тисяч бомб,а в Європи?
показати весь коментар
16.05.2026 10:52 Відповісти
Ну нам такі передають значить літають, і вони передають не просто так а тому що купили 50 Ф35, а скільки рафаелів Франція має 146, чи Гріфенів Швеція 90?
показати весь коментар
16.05.2026 11:08 Відповісти
Так частина літає.В Європи дуже багато комплектуючих до F-16 є.Вони купляють по ходу F-35,одразу 50 там не передають.
показати весь коментар
16.05.2026 11:22 Відповісти
ЄС випускала Ф16 і ремонтує їх, заводи в Белльгій, Нідерландах, Словаччині, Болгарії
показати весь коментар
16.05.2026 11:29 Відповісти
Ну так ремонтує.Була інформація.що літаки.на 60 відсотків зношені,а деякі більше.Їх ремонтують і замінюють запчастини.
показати весь коментар
16.05.2026 11:33 Відповісти
Тому що їх в 28 році всі мали відправити в утиль через заміну на Ф35 та інші ******* літаки європейського виробництва. тому і не ремонтували капітально.
показати весь коментар
16.05.2026 11:39 Відповісти
В Європі виготовляють Рафалі,Єврофайтери і Гріпіни.Всі вони мають контракти на багато років вперед.І коли в нас кажуть,що будуть поставки в Україну,то це з тієї ж опери,як мільярд дерев наприкдлад.
показати весь коментар
16.05.2026 11:48 Відповісти
Вище була розмова за ЄС що вони не мають авіації, але вони мають її багато і биробляють самі, мова про Україну що нам передають старі літаки що мали списати в утиль.
показати весь коментар
16.05.2026 11:50 Відповісти
Європа на багато менше виготовляє авіацію,ніж США.Рафалів 2 літаки в місяць по контрактах виготовляє.Гріпенів стільки ж.Разом Європа має авіації багато.А по конкрених країнах,то кількість авіації скромна.
показати весь коментар
16.05.2026 11:53 Відповісти
Ой не скажи .Канада напрмер от штатовских F-35 отказывается в пользу щведских Gripen. И если бы знали что ЕС не состоянии в скором времени их эти Gripen им изотовить и поставить на замену F-35 то я думаю не отказывались бы
показати весь коментар
16.05.2026 12:36 Відповісти
Канада не відмовилася,а переглядає.В європейців не має аналога F-35.Європейські літаки на рівні F-16,останніх модифікацій і дороджчі вже від F-35.
показати весь коментар
16.05.2026 13:05 Відповісти
Рафаель кращий за Ф16 по дальності радарів в умовах РЕБ. Тому це не коретно порівнювати.
показати весь коментар
16.05.2026 13:55 Відповісти
Кращий від останніх модифікацій?
показати весь коментар
16.05.2026 14:34 Відповісти
Це літаки одного покоління.4 і 4+ це одне і теж саме покоління.
показати весь коментар
16.05.2026 14:38 Відповісти
І ще в виробник Гріпен по контрактах,має під 200 літаків віддати,а виготовляє по 2 в місяць,як і виробник Рафаля.Порівняйте,скільки в місяць F-35 виготовляється.США збільшила їх виробництво.
показати весь коментар
16.05.2026 13:08 Відповісти
2-3 літака в місяць у одного виробника це 24-36 літаків в рік а їх там 3 виробника, якщо ви забули. Так гріфени для України це далека перспектива але для ЄС у порівнянні з орками це щомісячний відрив.
показати весь коментар
16.05.2026 13:58 Відповісти
Ці літаки йдуть по контрактах.Вони ж не собі виготовляються.
показати весь коментар
16.05.2026 14:35 Відповісти
Для порівняння,США за 2025 рік виготовили тільки 191 F-35 і мають збільшити темпи виготовлення.А вони ще інші виготовляють.
показати весь коментар
16.05.2026 14:40 Відповісти
Ще 48 F-16 нової модифікацйії і ще 18 літаків F-15 і також розширюють виробництво.
показати весь коментар
16.05.2026 14:49 Відповісти
ЄС має разом в декілька разів більше авіації чим орки, друге в раші багато бойових вильотів і іде знос авіації.
показати весь коментар
16.05.2026 12:48 Відповісти
В декілька разів.це на папері.Порахуйте ще озброєння до європейської ааіації.його мало.
показати весь коментар
16.05.2026 13:02 Відповісти
Вище писав не бачу змісту знову повторювати, так мало ща одна Бельгія, може передати нам 50 ф16 це четвертина авіації орків.
показати весь коментар
16.05.2026 13:53 Відповісти
В москалів 500 одиниць авіції.І вони не дотягують до СУ-30,СУ-34.
показати весь коментар
16.05.2026 14:36 Відповісти
Немає в них 500 одиниць СУ34 чи СУ35 до 200 літаків в реальності.
показати весь коментар
16.05.2026 15:01 Відповісти
СУ-30 Є.є ще Міг-29 нових модифікацій.
показати весь коментар
16.05.2026 15:59 Відповісти
Якби масові пуски були ракет і безпілотникіфв по аеродромах.по би знищили достьатньо.Але Штілерман гроші запробляє і піар.
показати весь коментар
16.05.2026 10:54 Відповісти
Ну ракети необхідно балістичні типу Грім2 щоб змінювали траекторію, а крилаті ракети та беспілотники та ж орківська авіація збиває копійчаними совковими ракетами.

140 літаків чи навіть 100 що зараз скидають каби це від 400 до 600 ракет повітря повітря на підвісах. А ще є гелікоптери по 4 ІЧ ракети.

Проста математика, нам потрібно запустити більшу кількість беспілотників щоб пройти.
показати весь коментар
16.05.2026 11:13 Відповісти
Шторпм шедов не дуже і збиває.Може одну дві з 5.запущених.А Фламінго легко збивають.Бо це велика і неповоротка ракета.Грім в принципі також москалі збити можуть.Є ракети такі до С-400.
показати весь коментар
16.05.2026 11:20 Відповісти
Немає с400 не може збити балістику з змінною траекторією тільки с500 яких у раші обмаль, це база ху..ла, Москва і Крим. А решта території не прикриті.

Штормшейдов пуски відбуваються з підтримкою західної розвідки, тому і успішні, вони йдуть на дуже низькій висоті орієнтуючись по американському ГІС раші і з обходом позицій ППО, які визначає супутникова розвідка, тому малозамітні для радарів.
показати весь коментар
16.05.2026 11:26 Відповісти
В гуглі пише,що нездатна ефективно перехоплювати.Але якщо купу ракет пустити,то щось таки поцілить.Але штука і в тому,що комплекси грім важко виготовляти,кілька одиниць,мало що змінить.Томагавки також йдуть на дуже низькій висоті і маневрують по рельєфі.В нас на данних час,практично немає своїх ракет.
показати весь коментар
16.05.2026 11:38 Відповісти
Вони не вміють перехоплювати Грім2 аналог Іскандера, про це є купа ниття в раші, проблема виробництва Грім2 була в шассі, але саму ракету ще до війни директор заводу казав що нескладно маштабувати.

Є рішення як Іранці зробили одноразові шассі що чіпляють до фури, якщо в них це вийшло то і в нас цілком реально.
показати весь коментар
16.05.2026 11:42 Відповісти
Штука в тому.що в нас немає Грім на озброєні.Як видно що складно.Бо немає їїх на озброєні.Говорити можна багато чого.Іранці вже на голову вище нас в ракетних тьехнологіях.В нас хто з молоді,йде вчитися на такі спеціальності?
показати весь коментар
16.05.2026 11:45 Відповісти
Та нажаль ви праві, вся розумна молодь виїзджає працювати на захід, чим рік інженерів стає все менше та і вчити вже майже нікому, корупція за останні 3 роки навіть аспірантуру повністю вбила.

В США компанія за рік з допомогою ШІ створила ракету і за три роки уже виводить супутникі на орбіту, а ми за чотири роки не можемо маштабувати готову ракету.
показати весь коментар
16.05.2026 11:54 Відповісти
Так і не хочуть навчатися на такі спеціальності.І на заході зараз ці проофесії не популярні.Масштабувати,це важко.Бо потрібно мати виробничі потужності і спеціалістів.
показати весь коментар
16.05.2026 11:58 Відповісти
добре розпоряджатися чужим так??майном,життям,майбутнім...??а дозвольте питання чому кожен кусень гівна це собі дозволяє??ви не багато взяли на себе???
показати весь коментар
16.05.2026 10:39 Відповісти
Времена нынче такие настали и если ты не хочешь чтобы твоей жизнью распоряжалась своя страна то это будет делать чужая
показати весь коментар
16.05.2026 10:44 Відповісти
так собрался и пошел туда куда ты всех засылаешь!!!
показати весь коментар
16.05.2026 10:46 Відповісти
Нечего возразить да против суровых реалий сьогодення.И я пока еще тебя никуда не посылал надеюсь что это сделает тцк когда надо будет😆
показати весь коментар
16.05.2026 10:53 Відповісти
а саме головне-не можна створити за рік те, що постійно треба готуватися,ес думав годувати болота довгим рублем і псина не буде кидатися???а псина наїлася і їй стало нудно.....
показати весь коментар
16.05.2026 10:30 Відповісти
Ну на ЄС то ніхто поки і не кидається.
показати весь коментар
16.05.2026 10:43 Відповісти
🤣🤣
показати весь коментар
16.05.2026 12:49 Відповісти
 
 