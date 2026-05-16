НАТО готує посилення оборони Європи: Рютте зустрінеться з виробниками зброї, - FT

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує зустріч із провідними оборонними компаніями Європи, щоб стимулювати інвестиції та збільшення виробництва озброєнь.

Зазначається, що метою переговорів також є прискорення виробництва та підготовка до ключових рішень, які очікуються на саміті НАТО в Анкарі в липні. Рютте має намір закликати оборонні компанії діяти швидше та наростити виробничі потужності у відповідь на зростання попиту з боку союзників.

За даними галузевих джерел, така масштабна зустріч є нетиповою та підкреслює прагнення Альянсу швидко наростити оборонне виробництво напередодні саміту НАТО в Анкарі в липні.

Очікується участь представників таких компаній, як Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA та Leonardo.

"Ми не коментуємо подробиці приватних неформальних зустрічей", — заявила компанія Airbus.

Компанії Rheinmetall, MBDA та Leonardo відмовилися від коментарів. Компанії Safran та Saab не відповіли на запит FT про коментар.

Тиск на оборонну промисловість

НАТО хоче, щоб європейські виробники озброєння допомогли задовольнити вимоги Трампа щодо збільшення видатків на оборону, оскільки Альянс намагається заспокоїти обурення президента США з приводу того, що союзники не підтримали війну проти Ірану. Ці інвестиції також спрямовані на зменшення залежності континенту від США на тлі посилення побоювань щодо прихильності Вашингтона до регіону.

Торік на саміті НАТО в Гаазі лідери країн Альянсу погодилися з вимогою Трампа збільшити видатки на оборону до 5% ВВП. Зосередивши увагу зустрічі в Анкарі на угодах про постачання зброї, можна продемонструвати вплив цієї обіцянки та дозволити Трампу приписати собі заслуги, заявили чиновники.

"Йдеться про те, щоб збільшення видатків на оборону виглядало реальнішим", - сказав один із посадовців.

Напруга між урядами та виробниками

Європейські оборонні компанії та міністерства оборони останніми роками конфліктували. Компанії заявляли, що уряди не підписують достатньо довгострокових контрактів на закупівлю. Уряди стверджували, що сектор не зміг достатньо швидко збільшити виробничі потужності.

Попри цю напруженість, Рютте також хоче почути від компаній про перешкоди на шляху до збільшення виробництва для задоволення потреб НАТО.

Хоча європейські компанії вжили заходів для вирішення проблеми нестачі боєприпасів, доступ до ракет великої дальності зараз є однією з ключових проблем для європейських столиць.

Берлін намагається придбати американські крилаті ракети Tomahawk, щоб посилити свою оборону проти Росії, і це завдання стало ще більш нагальним після того, як Пентагон відмовився від планів розгортання власного обладнання. Водночас європейські уряди тиснуть на місцеві компанії, щоб прискорити плани з розробки альтернатив.

Стратегічний фокус НАТО

На початку травня Пентагон оголосив про плани вивести п'ять тисяч військовослужбовців із Німеччини на тлі суперечки між Трампом і канцлером Фрідріхом Мерцом через війну з Іраном. Ця війна також змусила США витратити запаси критично важливого озброєння.

Усе це стало для європейців новим "сигналом тривоги" щодо необхідності швидко посилити свої виробничі потужності та можливості.

Якщо європейські союзники по НАТО досягнуть цільового рівня витрат у 5%, це означатиме сукупне збільшення щорічних витрат на оборону до 2035 року на трильйон доларів США порівняно з 2024 роком.

Представники НАТО заявляють, що хочуть укласти основні угоди в ключових сферах, де європейські армії значною мірою покладаються на США: протиповітряна оборона, ракети великої дальності, а також розвідувальні та спостережні можливості, такі як космічні супутники.

Деякі компанії наступного тижня оприлюднять плани щодо вирішення проблем, пов’язаних із необхідністю розширення виробничих потужностей та збільшення чисельності робочої сили, забезпеченням поставок найважливішої сировини та зміцненням ланцюгів постачання, а один зі співрозмовників FT додав, що під час зустрічі буде обговорюватися питання про те, як зменшити залежність від китайських і тайванських компонентів.

"Генеральний секретар НАТО регулярно зустрічається з представниками промисловості та фінансових установ з усіх країн Альянсу, щоб заохочувати збільшення обсягів виробництва, інновацій та інвестицій для задоволення наших потреб у бойових можливостях", — зазначив представник НАТО.