НАТО готовит усиление обороны Европы: Рютте встретится с производителями оружия, - FT

Рютте собирает ведущие оборонные компании Европы для ускорения наращивания производства

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует встречу с ведущими оборонными компаниями Европы, чтобы стимулировать инвестиции и увеличение производства вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет FT.

Отмечается, что целью переговоров также является ускорение производства и подготовка к ключевым решениям, которые ожидаются на саммите НАТО в Анкаре в июле. Рютте намерен призвать оборонные компании действовать быстрее и нарастить производственные мощности в ответ на рост спроса со стороны союзников.

По данным отраслевых источников, такая масштабная встреча является нетипичной и подчеркивает стремление Альянса быстро нарастить оборонное производство в преддверии саммита НАТО в Анкаре в июле.

Ожидается участие представителей таких компаний, как Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo.

"Мы не комментируем подробности частных неформальных встреч", - заявила компания Airbus.

Компании Rheinmetall, MBDA и Leonardo отказались от комментариев. Компании Safran и Saab не ответили на запрос FT о комментарии.

Давление на оборонную промышленность

НАТО хочет, чтобы европейские производители вооружений помогли удовлетворить требования Трампа по увеличению расходов на оборону, поскольку Альянс пытается успокоить возмущение президента США по поводу того, что союзники не поддержали войну против Ирана. Эти инвестиции также направлены на уменьшение зависимости континента от США на фоне усиления опасений относительно приверженности Вашингтона региону.

В прошлом году на саммите НАТО в Гааге лидеры стран Альянса согласились с требованием Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Сосредоточив внимание встречи в Анкаре на сделках по поставкам оружия, можно продемонстрировать влияние этого обещания и позволить Трампу приписать себе заслуги, заявили чиновники.

"Речь идет о том, чтобы увеличение расходов на оборону выглядело более реальным", - сказал один из чиновников.

Напряженность между правительствами и производителями

Европейские оборонные компании и министерства обороны в последние годы конфликтовали. Компании заявляли, что правительства не подписывают достаточно долгосрочных контрактов на закупку. Правительства утверждали, что сектор не смог достаточно быстро увеличить производственные мощности.

Несмотря на эту напряженность, Рютте также хочет услышать от компаний о препятствиях на пути к увеличению производства для удовлетворения потребностей НАТО.

Хотя европейские компании приняли меры для решения проблемы нехватки боеприпасов, доступ к ракетам большой дальности сейчас является одной из ключевых проблем для европейских столиц.

Берлин пытается приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk, чтобы усилить свою оборону против России, и эта задача стала еще более актуальной после того, как Пентагон отказался от планов развертывания собственного оборудования. В то же время европейские правительства оказывают давление на местные компании, чтобы ускорить планы по разработке альтернатив.

Стратегический фокус НАТО

В начале мая Пентагон объявил о планах вывести пять тысяч военнослужащих из Германии на фоне спора между Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем по поводу войны с Ираном. Эта война также заставила США израсходовать запасы критически важного вооружения.

Все это стало для европейцев новым "сигналом тревоги" о необходимости быстро усилить свои производственные мощности и возможности.

Если европейские союзники по НАТО достигнут целевого уровня расходов в 5%, это будет означать совокупное увеличение ежегодных расходов на оборону к 2035 году на триллион долларов США по сравнению с 2024 годом.

Представители НАТО заявляют, что хотят заключить основные соглашения в ключевых сферах, где европейские армии в значительной степени полагаются на США: противовоздушная оборона, ракеты большой дальности, а также разведывательные и наблюдательные возможности, такие как космические спутники.

Некоторые компании на следующей неделе обнародуют планы по решению проблем, связанных с необходимостью расширения производственных мощностей и увеличения численности рабочей силы, обеспечением поставок важнейшего сырья и укреплением цепочек поставок, а один из собеседников FT добавил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос о том, как уменьшить зависимость от китайских и тайваньских компонентов.

"Генеральный секретарь НАТО регулярно встречается с представителями промышленности и финансовых учреждений из всех стран Альянса, чтобы стимулировать увеличение объемов производства, инноваций и инвестиций для удовлетворения наших потребностей в боевых возможностях", - отметил представитель НАТО.

Топ комментарии
+3
Я вже бачу по війні в Ірані на що здатна аіація а на що копійчаті дрони. І багато ми авіації орків знищили дронами?? які скидають 3000 кабів в місяць по 500кг і більше заряду.
16.05.2026 10:46 Ответить
+1
Планує, стимулює, готує - ця пісня надовго
16.05.2026 10:13 Ответить
+1
А могли бы готовиться к шашлыкам под мантру "надо просто перестать стрелять". "Величайший" не даст соврать.
16.05.2026 10:16 Ответить
16.05.2026 10:13 Ответить
по перше -гроші,яких це буде коштувати,яких нема,бо ес вже у еконномічній кризі яку стараються приховувати бо лохоторат не зрозуміє,по-друге вони самі розуміють що для війни потрібні люди,а з цим біда бо воювати згодні ±15%,по -третє в випадку війни вспливе факт того що саме ес взростив рашкостан у ублюдкамутанта який від зажерливості став кровожерливим....
16.05.2026 10:23 Ответить
І головне необхідно перестати продавати в рашу компоненти для зброї та обладнання для виготовлення і купляти звідти дешеві ресурси а це значні втрати для економіки.
А якщо почати скорочувати бюджет то мусульмани і негри, можуть навести шороху і показати хто реально зараз господар там.
16.05.2026 10:28 Ответить
а що доведено що ес продає напряму??країна виробник у 99% китай,і продає компоненти хто??китай.....ес практично все технологічне виробництво віддав у треті руки...
16.05.2026 10:33 Ответить
Та є вже багато рослідувань журналістів наприклад чехи станки продали через треті країни, французи системи наведення до їх винищувачів через казахів і т.д.
16.05.2026 10:36 Ответить
15 відсотків насправді,це дуже багато.В нас не більше хоче воювати і більше воювати не буде.І ще навіть цих 15 відсотків нічим забезпечити.Це ж десятки мільйонів людей.Україні он всього понадавали,що би тут було взагалі?ЄС звісно москаля виростив.Все в них купляли,ті ж німці,свою ядерну енергетику запустили,перейшли в залежність від газу.
16.05.2026 10:31 Ответить
а ви хочете воювати??вам потріна війна??чому всі розпоряджаються чужим життям а своє відсторонюють від цього???
16.05.2026 10:35 Ответить
Придеться воевать если демократическими странами остаться захотять ,а не вновь в варшавском блоке оказаться.
16.05.2026 10:40 Ответить
Я ні.І життями не розпоряджаюся.
16.05.2026 10:45 Ответить
Генералы это станут делать если там в Европе будет такая необходимость😆
16.05.2026 11:01 Ответить
Як в другу світову не буде.Гкенерали.не королі.Якещо у васв населення не хоче.то змусити не вийде.Не вистачить счилолвого блоку.Та й там нічого не буде,москалі не нападуть.В москалів немає резервів для іншої війни.Всю працюючу авіацію практично проти України використовують.
16.05.2026 11:04 Ответить
Я с тобой соглашусь на первых порах действительно не захотят как и после первой мировой когда большинство стран Европы за исключением Польши и Британии не слишком то и сопротивлялись гитлеру и нацистам. Но это только на первых порах😁.А раша не будет рашей если не отгеноцидит,не проведет чисток и фильтраций населения на захваченных территориях и не упразднит там все радости демократии , которые эти страны заимели и попользовались за последние 30 лет со со времени развала совка. Демократии действительно не слишком охочи воевать пока им хороший пендель не прилетит со стороны какого нибудь диктатора🙂
16.05.2026 11:16 Ответить
Москалі не мають силит воювати.
16.05.2026 11:18 Ответить
Сейчас по всей видимости да не имеют .Но это не всегда так будет и в НАТО правильно делают , что готовятся заздалегидь як то кажуть
16.05.2026 11:24 Ответить
Ну в НАТО постійно техніку оновлювали.Але без США вони не зможуть.Тому що та ж американеська аіація найкращза і Європа її купляє.
16.05.2026 11:27 Ответить
Немецкий Рейнметалл уже больше снарядов изготавливает чем все сша так что жернова военной машины закрутились
16.05.2026 10:37 Ответить
США не робить ставку на снаряди.Артилерійський систем скільки в німців? Скільки в німців ракет,бомб,авіації? США он Ізраїлю передали тільки 15 тисяч бомб.Німеччина вжек другий раз просила наземині Томагавки і буде третій раз просити.Своїх Таурусів кіт наплакав і не дотиягують вони до Томагавків,по дальності радіюсу дії.
16.05.2026 10:41 Ответить
Нема там тих 15 % процентів, поляки в принципі демонструють можливість нормальної комплектації навіть з перевищенням, а от бундесвер то хронічний недобір вже багато років і ніякі фінансові, податкові і інші стимули не дають жодного приросту, у французів теж з цим проблема, тож навіть якщо наштампують зброї "ухилянти" її в руки не візьмуть, ну а "примушувати то недемократично" 🤔
16.05.2026 10:42 Ответить
так,бо навіть офіційний опрос це лише статистика розмір похибки якої визначається кількістю ракет та дронів які падають на голови.....
16.05.2026 10:45 Ответить
Ніхто не будке просто так зброю штампувати.Це ж не північсні корейці.Навіть москалі зброю не штампують.Окрім безпілотників,але все летить одразу по Україні.Ту ж раективну авіацію вони не штампують,а просто виготовляють.
16.05.2026 10:47 Ответить
Ну тоді чого, як в статті вище написано, " Марк Рютте планує зустріч із провідними оборонними компаніями Європи, щоб стимулювати інвестиції та збільшення виробництва озброєнь" (с) ?
Якщо людей що візьмуть ту зброю в руки нема то це і є "штамповка зброї" без толку. 🤔
16.05.2026 10:53 Ответить
Збільшення виробництва,це не штамповка.Збільшать наприклад на 30 відсотків,чи на 50.Наприклад це будуть ракети,бомби і безпілотники і до рук,не потрібно в принципі брати.І армії то в них,все одно є.
16.05.2026 10:58 Ответить
Керувати тим буде нікому, і зараз в них дефіцит і льотчиків і операторів не кажучи вже про танкістів, моряків ну і піхоту, а ті хто зараз за пультами і в кабінах підуть у відставку за 3-5 років як контракти закінчаться, нові покоління не горять бажанням "витрачати даремно життя на незрозуміло що" ну і в міру наростання напруги почнеться масові подачі у відставку тих хто "на службі" ...
16.05.2026 11:06 Ответить
Все одно йде нове поповнення.Прямо таки,що нікого не буде взагалі,то такого немає.А от що до піхоти,то там реально будуть проблеми.Вони і зараз є.
16.05.2026 11:56 Ответить
там реально проблеми з комплектацією усіх родів військ поголовно, а не тільки з піхотою і вирішення їх поки не знайдено
16.05.2026 12:11 Ответить
Ну ладно нету 15 но 5 процентов то наскрести сумеют если что ,а это все равно более 10 млн человек. И раша столько не отмобилизует ни добровольно, ни за деньги если сейчас уже боится новую мобилизацию на миллион человек обьявить.Да и нефтебаксов скоро у нее уже не станет с таой интенсивностью вынлса их нпз нашими дронами
16.05.2026 10:50 Ответить
Це якщо "зуміють наскрести" 🤔
16.05.2026 10:55 Ответить
Сумеют только в одной Польше 30% готовы защищать страну в случае нападения .Ну и по остальным странам ЕС от 15%до 30% процентов готовы встать на защиту .Тут недавно опрос такой выходил зимой в ЕС
16.05.2026 11:05 Ответить
Португалію, Іспанію, Італію можна одразу викреслювати ... Німетчина під великим питанням, думаю і там не нашкребуть на повнокровні дивізії якщо що
16.05.2026 11:08 Ответить
Жизнь и обстоятельства заставят если что
16.05.2026 11:25 Ответить
ну з цим не посперечаєшся, Україна теж готувалась до "шашликів у травні" але "обстоятельства заставили"
16.05.2026 12:15 Ответить
З Європою рашка і не буде воювати.Самі Z пропагандисти казали.
16.05.2026 10:59 Ответить
15+ э вполне приличная армия на 400 миллионный Ес . Есло что то это более 40 млн человек и рашку задушить вполне хватит. Только в одной Польше страну защищать готовы 30% населения в случае нападения со стороны раши и как показывает Украина на практике этого вполне достаточно будет. Так что не нагнетай и не преувеливай возможности раши ухилес😆
16.05.2026 10:35 Ответить
Друге ЄС на відміну від України має багато авіації а це зменьшить втрати і потребу в поповненні особового складу.
16.05.2026 10:38 Ответить
авіація і копійчані дрони.....скільки часу і ресурсу треба щоб знищити перше чи друге??а головне що з них вразливіше??
16.05.2026 10:41 Ответить
16.05.2026 10:46 Ответить
Aвіація та дрони не виключають один одного а доповнюють. До того ж в Україні дефіцит середніх та важкіх дронив, сюди ж входять ударні (ті, які не камкадзе а платфррма) і розвідувальни типу Рипер Глобал Хоук. На початку війни була можливість відкрити виробництво байракторів, яку з часом можна було адаптувати під виробництво важких та середніх , але ишак захотів настильки великий видкат що навить звикши до бэк кэшу турки *******. Для тих же ФАБів не потрібен льотчик екстра-класу, з цим завданням цілком впорається дрон, здатний нести подібну вагу. Та й взагалі роль бойового пілота та його винищувача переходить з ударної до платформи управління роем супроводження або мережі навить на земли.
16.05.2026 13:09 Ответить
Байкатар коштував 5 млн, це як 3 балістичні ракети або майже 100 дронів ФП2, він економічно не вигідний з тієї пори як орки навчлись їх збивати.
16.05.2026 13:52 Ответить
Авіації в конкретних країн доіолі не багато.Скільки винищувачів і Фоанції.чит Німеччини і бомб з ракетами до них?США по цьому беззаперечний лідер.
16.05.2026 10:42 Ответить
Багато чи небагато але більше в рази чим у раші. Тільки одна Бельгія має передати нам 50 Ф16, а в раші всього десь 200 винищувачів.
16.05.2026 10:47 Ответить
Скільки з тих 50 одразу полетить? Передажє вже скільки часу?Москалі до речі,доволі сильний досвід бойових вильотів мають.І скільки в Європи є власних кабів? Москалі вже 100 тисяч скинули.В США також є сотні тисяч бомб,а в Європи?
16.05.2026 10:52 Ответить
Ну нам такі передають значить літають, і вони передають не просто так а тому що купили 50 Ф35, а скільки рафаелів Франція має 146, чи Гріфенів Швеція 90?
16.05.2026 11:08 Ответить
Так частина літає.В Європи дуже багато комплектуючих до F-16 є.Вони купляють по ходу F-35,одразу 50 там не передають.
16.05.2026 11:22 Ответить
ЄС випускала Ф16 і ремонтує їх, заводи в Белльгій, Нідерландах, Словаччині, Болгарії
16.05.2026 11:29 Ответить
Ну так ремонтує.Була інформація.що літаки.на 60 відсотків зношені,а деякі більше.Їх ремонтують і замінюють запчастини.
16.05.2026 11:33 Ответить
Тому що їх в 28 році всі мали відправити в утиль через заміну на Ф35 та інші ******* літаки європейського виробництва. тому і не ремонтували капітально.
16.05.2026 11:39 Ответить
В Європі виготовляють Рафалі,Єврофайтери і Гріпіни.Всі вони мають контракти на багато років вперед.І коли в нас кажуть,що будуть поставки в Україну,то це з тієї ж опери,як мільярд дерев наприкдлад.
16.05.2026 11:48 Ответить
Вище була розмова за ЄС що вони не мають авіації, але вони мають її багато і биробляють самі, мова про Україну що нам передають старі літаки що мали списати в утиль.
16.05.2026 11:50 Ответить
Європа на багато менше виготовляє авіацію,ніж США.Рафалів 2 літаки в місяць по контрактах виготовляє.Гріпенів стільки ж.Разом Європа має авіації багато.А по конкрених країнах,то кількість авіації скромна.
16.05.2026 11:53 Ответить
Ой не скажи .Канада напрмер от штатовских F-35 отказывается в пользу щведских Gripen. И если бы знали что ЕС не состоянии в скором времени их эти Gripen им изотовить и поставить на замену F-35 то я думаю не отказывались бы
16.05.2026 12:36 Ответить
Канада не відмовилася,а переглядає.В європейців не має аналога F-35.Європейські літаки на рівні F-16,останніх модифікацій і дороджчі вже від F-35.
16.05.2026 13:05 Ответить
Рафаель кращий за Ф16 по дальності радарів в умовах РЕБ. Тому це не коретно порівнювати.
16.05.2026 13:55 Ответить
І ще в виробник Гріпен по контрактах,має під 200 літаків віддати,а виготовляє по 2 в місяць,як і виробник Рафаля.Порівняйте,скільки в місяць F-35 виготовляється.США збільшила їх виробництво.
16.05.2026 13:08 Ответить
2-3 літака в місяць у одного виробника це 24-36 літаків в рік а їх там 3 виробника, якщо ви забули. Так гріфени для України це далека перспектива але для ЄС у порівнянні з орками це щомісячний відрив.
16.05.2026 13:58 Ответить
ЄС має разом в декілька разів більше авіації чим орки, друге в раші багато бойових вильотів і іде знос авіації.
16.05.2026 12:48 Ответить
В декілька разів.це на папері.Порахуйте ще озброєння до європейської ааіації.його мало.
16.05.2026 13:02 Ответить
Вище писав не бачу змісту знову повторювати, так мало ща одна Бельгія, може передати нам 50 ф16 це четвертина авіації орків.
16.05.2026 13:53 Ответить
Якби масові пуски були ракет і безпілотникіфв по аеродромах.по би знищили достьатньо.Але Штілерман гроші запробляє і піар.
16.05.2026 10:54 Ответить
Ну ракети необхідно балістичні типу Грім2 щоб змінювали траекторію, а крилаті ракети та беспілотники та ж орківська авіація збиває копійчаними совковими ракетами.

140 літаків чи навіть 100 що зараз скидають каби це від 400 до 600 ракет повітря повітря на підвісах. А ще є гелікоптери по 4 ІЧ ракети.

Проста математика, нам потрібно запустити більшу кількість беспілотників щоб пройти.
16.05.2026 11:13 Ответить
Шторпм шедов не дуже і збиває.Може одну дві з 5.запущених.А Фламінго легко збивають.Бо це велика і неповоротка ракета.Грім в принципі також москалі збити можуть.Є ракети такі до С-400.
16.05.2026 11:20 Ответить
Немає с400 не може збити балістику з змінною траекторією тільки с500 яких у раші обмаль, це база ху..ла, Москва і Крим. А решта території не прикриті.

Штормшейдов пуски відбуваються з підтримкою західної розвідки, тому і успішні, вони йдуть на дуже низькій висоті орієнтуючись по американському ГІС раші і з обходом позицій ППО, які визначає супутникова розвідка, тому малозамітні для радарів.
16.05.2026 11:26 Ответить
В гуглі пише,що нездатна ефективно перехоплювати.Але якщо купу ракет пустити,то щось таки поцілить.Але штука і в тому,що комплекси грім важко виготовляти,кілька одиниць,мало що змінить.Томагавки також йдуть на дуже низькій висоті і маневрують по рельєфі.В нас на данних час,практично немає своїх ракет.
16.05.2026 11:38 Ответить
Вони не вміють перехоплювати Грім2 аналог Іскандера, про це є купа ниття в раші, проблема виробництва Грім2 була в шассі, але саму ракету ще до війни директор заводу казав що нескладно маштабувати.

Є рішення як Іранці зробили одноразові шассі що чіпляють до фури, якщо в них це вийшло то і в нас цілком реально.
16.05.2026 11:42 Ответить
Штука в тому.що в нас немає Грім на озброєні.Як видно що складно.Бо немає їїх на озброєні.Говорити можна багато чого.Іранці вже на голову вище нас в ракетних тьехнологіях.В нас хто з молоді,йде вчитися на такі спеціальності?
16.05.2026 11:45 Ответить
Та нажаль ви праві, вся розумна молодь виїзджає працювати на захід, чим рік інженерів стає все менше та і вчити вже майже нікому, корупція за останні 3 роки навіть аспірантуру повністю вбила.

В США компанія за рік з допомогою ШІ створила ракету і за три роки уже виводить супутникі на орбіту, а ми за чотири роки не можемо маштабувати готову ракету.
16.05.2026 11:54 Ответить
Так і не хочуть навчатися на такі спеціальності.І на заході зараз ці проофесії не популярні.Масштабувати,це важко.Бо потрібно мати виробничі потужності і спеціалістів.
16.05.2026 11:58 Ответить
добре розпоряджатися чужим так??майном,життям,майбутнім...??а дозвольте питання чому кожен кусень гівна це собі дозволяє??ви не багато взяли на себе???
16.05.2026 10:39 Ответить
Времена нынче такие настали и если ты не хочешь чтобы твоей жизнью распоряжалась своя страна то это будет делать чужая
16.05.2026 10:44 Ответить
так собрался и пошел туда куда ты всех засылаешь!!!
16.05.2026 10:46 Ответить
Нечего возразить да против суровых реалий сьогодення.И я пока еще тебя никуда не посылал надеюсь что это сделает тцк когда надо будет😆
16.05.2026 10:53 Ответить
а саме головне-не можна створити за рік те, що постійно треба готуватися,ес думав годувати болота довгим рублем і псина не буде кидатися???а псина наїлася і їй стало нудно.....
16.05.2026 10:30 Ответить
Ну на ЄС то ніхто поки і не кидається.
16.05.2026 10:43 Ответить
16.05.2026 10:16 Ответить
🤣🤣
