НАТО готовит усиление обороны Европы: Рютте встретится с производителями оружия, - FT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует встречу с ведущими оборонными компаниями Европы, чтобы стимулировать инвестиции и увеличение производства вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет FT.

Отмечается, что целью переговоров также является ускорение производства и подготовка к ключевым решениям, которые ожидаются на саммите НАТО в Анкаре в июле. Рютте намерен призвать оборонные компании действовать быстрее и нарастить производственные мощности в ответ на рост спроса со стороны союзников.

По данным отраслевых источников, такая масштабная встреча является нетипичной и подчеркивает стремление Альянса быстро нарастить оборонное производство в преддверии саммита НАТО в Анкаре в июле.

Ожидается участие представителей таких компаний, как Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo.

"Мы не комментируем подробности частных неформальных встреч", - заявила компания Airbus.

Компании Rheinmetall, MBDA и Leonardo отказались от комментариев. Компании Safran и Saab не ответили на запрос FT о комментарии.

Давление на оборонную промышленность

НАТО хочет, чтобы европейские производители вооружений помогли удовлетворить требования Трампа по увеличению расходов на оборону, поскольку Альянс пытается успокоить возмущение президента США по поводу того, что союзники не поддержали войну против Ирана. Эти инвестиции также направлены на уменьшение зависимости континента от США на фоне усиления опасений относительно приверженности Вашингтона региону.

В прошлом году на саммите НАТО в Гааге лидеры стран Альянса согласились с требованием Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Сосредоточив внимание встречи в Анкаре на сделках по поставкам оружия, можно продемонстрировать влияние этого обещания и позволить Трампу приписать себе заслуги, заявили чиновники.

"Речь идет о том, чтобы увеличение расходов на оборону выглядело более реальным", - сказал один из чиновников.

Напряженность между правительствами и производителями

Европейские оборонные компании и министерства обороны в последние годы конфликтовали. Компании заявляли, что правительства не подписывают достаточно долгосрочных контрактов на закупку. Правительства утверждали, что сектор не смог достаточно быстро увеличить производственные мощности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО должно увеличить расходы на оборону, - глава МИД Латвии Браже

Несмотря на эту напряженность, Рютте также хочет услышать от компаний о препятствиях на пути к увеличению производства для удовлетворения потребностей НАТО.

Хотя европейские компании приняли меры для решения проблемы нехватки боеприпасов, доступ к ракетам большой дальности сейчас является одной из ключевых проблем для европейских столиц.

Берлин пытается приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk, чтобы усилить свою оборону против России, и эта задача стала еще более актуальной после того, как Пентагон отказался от планов развертывания собственного оборудования. В то же время европейские правительства оказывают давление на местные компании, чтобы ускорить планы по разработке альтернатив.

Стратегический фокус НАТО

В начале мая Пентагон объявил о планах вывести пять тысяч военнослужащих из Германии на фоне спора между Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем по поводу войны с Ираном. Эта война также заставила США израсходовать запасы критически важного вооружения.

Все это стало для европейцев новым "сигналом тревоги" о необходимости быстро усилить свои производственные мощности и возможности.

Если европейские союзники по НАТО достигнут целевого уровня расходов в 5%, это будет означать совокупное увеличение ежегодных расходов на оборону к 2035 году на триллион долларов США по сравнению с 2024 годом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США могут вывести войска из Германии из-за расходов на оборону, - СМИ

Представители НАТО заявляют, что хотят заключить основные соглашения в ключевых сферах, где европейские армии в значительной степени полагаются на США: противовоздушная оборона, ракеты большой дальности, а также разведывательные и наблюдательные возможности, такие как космические спутники.

Некоторые компании на следующей неделе обнародуют планы по решению проблем, связанных с необходимостью расширения производственных мощностей и увеличения численности рабочей силы, обеспечением поставок важнейшего сырья и укреплением цепочек поставок, а один из собеседников FT добавил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос о том, как уменьшить зависимость от китайских и тайваньских компонентов.

"Генеральный секретарь НАТО регулярно встречается с представителями промышленности и финансовых учреждений из всех стран Альянса, чтобы стимулировать увеличение объемов производства, инноваций и инвестиций для удовлетворения наших потребностей в боевых возможностях", - отметил представитель НАТО.