Эстония впервые сбила дрон в своем воздушном пространстве, - Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что беспилотник нарушил воздушное пространство страны, после чего его сбили силы противовоздушной обороны Балтийского региона над озером Виртсярв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подтвержден факт сбивания

"Впервые мы сами сбили дрон", - отметил он.

Перед этим в ряде регионов Эстонии было объявлено предупреждение из-за возможной угрозы применения беспилотников.

В частности, воздушную опасность фиксировали в уездах Тартумаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вирумаа и Пилвамаа.

Также подобное предупреждение о возможной угрозе дронов объявили и в Латвии - в Лудзенском, Прейльском, Резекненском и Краславском краях.

В Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что один беспилотник также нарушил воздушное пространство Прейльского края. В ответ истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были приведены в состояние повышенной готовности над Балтийским регионом.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия сообщили об опасности дронов.