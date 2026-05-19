Новости Дроны над странами Балтии
1 682 13

Эстония впервые сбила дрон в своем воздушном пространстве, - Певкур

Дроны над странами Балтии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что беспилотник нарушил воздушное пространство страны, после чего его сбили силы противовоздушной обороны Балтийского региона над озером Виртсярв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Подтвержден факт сбивания

"Впервые мы сами сбили дрон", - отметил он.

Перед этим в ряде регионов Эстонии было объявлено предупреждение из-за возможной угрозы применения беспилотников.

В частности, воздушную опасность фиксировали в уездах Тартумаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вирумаа и Пилвамаа.

Также подобное предупреждение о возможной угрозе дронов объявили и в Латвии - в Лудзенском, Прейльском, Резекненском и Краславском краях.

В Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что один беспилотник также нарушил воздушное пространство Прейльского края. В ответ истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были приведены в состояние повышенной готовности над Балтийским регионом.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия сообщили об опасности дронов.

цікаво чий?
19.05.2026 13:57 Ответить
Ви ж знаєте, що скажуть український, чий би не був
19.05.2026 14:09 Ответить
А польща кацапські дрони ссить збивати
19.05.2026 13:58 Ответить
А поляки по своїй природі і сцикуни і продажні .
19.05.2026 14:14 Ответить
кацапи РЕБами переправляють на Балтію наші дрони
19.05.2026 14:01 Ответить
як малі діти
19.05.2026 14:01 Ответить
На інших сайтах читав, що "збили український дрон, що прямував до об'єктів у рф". Так що скоро підніметься виття про те, що "страны прібалтікі прєдоставляют ваздушниє карідори...."
19.05.2026 14:03 Ответить
Якщо самі й збили, то нічого не прєдоставляют.
19.05.2026 14:18 Ответить
Не все так просто , москалі освоїли науку находу перепрограмовувати українські дрони .
19.05.2026 14:19 Ответить
Звучить як муйня, перепрограмовувати в повітрі.
19.05.2026 14:24 Ответить
Можна привітати з почином
19.05.2026 14:16 Ответить
Який безпілотник? Чий? Хоча б звідки летів? Це ж не таємниця.
Щось мені підказує що рашованский не збивали б.
19.05.2026 14:18 Ответить
В Естонії винищувачі вперше збили "заблукалий" український дрон - Міноборони

https://www.pravda.com.ua/news/2026/05/19/8035375/
19.05.2026 14:35 Ответить
 
 