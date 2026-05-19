Естонія вперше збила дрон у своєму повітряному просторі, - Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що безпілотник порушив повітряний простір країни, після чого його знищили сили протиповітряної оборони Балтійського регіону над озером Виртс’ярв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Підтверджено факт збиття

"Вперше ми самі збили дрон", - зауважив він.

Перед цим у низці регіонів Естонії було оголошено попередження через можливу загрозу застосування безпілотників.

Зокрема, повітряну небезпеку фіксували в повітах Тартумаа, Йигевамаа, Вільяндімаа, Валгамаа, Вірумаа та Пилвамаа.

Також схоже попередження про можливу загрозу дронів оголосили і в Латвії - в Лудзенському, Прейльському, Резекненському та Краславському краях.

У Національних збройних силах Латвії повідомили, що один безпілотник також порушив повітряний простір Прейльського краю. У відповідь винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору були приведені у стан підвищеної готовності над Балтійським регіоном.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Естонія та Латвія повідомили про небезпеку дронів.