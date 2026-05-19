2 425 13

Естонія вперше збила дрон у своєму повітряному просторі, - Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що безпілотник порушив повітряний простір країни, після чого його знищили сили протиповітряної оборони Балтійського регіону над озером Виртс’ярв.

Підтверджено факт збиття

"Вперше ми самі збили дрон", - зауважив він.

Перед цим у низці регіонів Естонії було оголошено попередження через можливу загрозу застосування безпілотників.

Зокрема, повітряну небезпеку фіксували в повітах Тартумаа, Йигевамаа, Вільяндімаа, Валгамаа, Вірумаа та Пилвамаа.

Також схоже попередження про можливу загрозу дронів оголосили і в Латвії - в Лудзенському, Прейльському, Резекненському та Краславському краях.

У Національних збройних силах Латвії повідомили, що один безпілотник також порушив повітряний простір Прейльського краю. У відповідь винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору були приведені у стан підвищеної готовності над Балтійським регіоном.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Естонія та Латвія повідомили про небезпеку дронів.

Топ коментарі
+5
А польща кацапські дрони ссить збивати
19.05.2026 13:58 Відповісти
+5
кацапи РЕБами переправляють на Балтію наші дрони
19.05.2026 14:01 Відповісти
+3
Ви ж знаєте, що скажуть український, чий би не був
19.05.2026 14:09 Відповісти
цікаво чий?
19.05.2026 13:57 Відповісти
А поляки по своїй природі і сцикуни і продажні .
19.05.2026 14:14 Відповісти
як малі діти
19.05.2026 14:01 Відповісти
На інших сайтах читав, що "збили український дрон, що прямував до об'єктів у рф". Так що скоро підніметься виття про те, що "страны прібалтікі прєдоставляют ваздушниє карідори...."
19.05.2026 14:03 Відповісти
Якщо самі й збили, то нічого не прєдоставляют.
19.05.2026 14:18 Відповісти
Не все так просто , москалі освоїли науку находу перепрограмовувати українські дрони .
19.05.2026 14:19 Відповісти
Звучить як муйня, перепрограмовувати в повітрі.
19.05.2026 14:24 Відповісти
Можна привітати з почином
19.05.2026 14:16 Відповісти
Який безпілотник? Чий? Хоча б звідки летів? Це ж не таємниця.
Щось мені підказує що рашованский не збивали б.
19.05.2026 14:18 Відповісти
В Естонії винищувачі вперше збили "заблукалий" український дрон - Міноборони

https://www.pravda.com.ua/news/2026/05/19/8035375/
19.05.2026 14:35 Відповісти
 
 