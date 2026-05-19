Естонія та Латвія повідомили про небезпеку дронів

Естонія та Латвія повідомили про повітряну загрозу через ймовірну активність безпілотників у прикордонних районах. Військові обох країн попередили про потенційне порушення повітряного простору та продовжують моніторинг ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Латвійське радіо Pusdiena та ERR.

Після опівдня 19 травня Збройні сили Естонії попередили про можливу повітряну загрозу на півдні країни через ймовірну активність дронів.

Як повідомляє ERR з посиланням на дані військових, сповіщення отримали мешканці Тарту, Виру та повіту Йогева. Водночас про попередження також повідомляли жителі Таллінна.

Загроза охопила кілька регіонів

За інформацією естонських військових, потенційна небезпека стосується районів Тарту, Йогева, Вільянді, Валга, Виру та Пильва.

Деталі щодо походження або типу безпілотників наразі офіційно не розголошуються.

У Латвії також зафіксували можливий дрон

Тим часом у сусідній Латвії оголосили попередження про можливе порушення повітряного простору.

За словами полковника Національних збройних сил Латвії Маріса Тутінса, найімовірніше, у повітряний простір країни залетів один дрон, який наразі перебуває у Прейльському краї.

Як пояснив представник латвійських військових, датчики виявили невідомий об’єкт незадовго до 12:00.

Попередження продовжує діяти у Лудзенському, Прейльському, Резекненському та Краславському краях. Військові запевнили, що одразу повідомлять про завершення загрози.

