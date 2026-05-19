Дрони над країнами Балтії
Естонія та Латвія повідомили про небезпеку дронів

Естонія та Латвія повідомили про повітряну загрозу через ймовірну активність безпілотників у прикордонних районах. Військові обох країн попередили про потенційне порушення повітряного простору та продовжують моніторинг ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Латвійське радіо Pusdiena та ERR.

Після опівдня 19 травня Збройні сили Естонії попередили про можливу повітряну загрозу на півдні країни через ймовірну активність дронів.

Як повідомляє ERR з посиланням на дані військових, сповіщення отримали мешканці Тарту, Виру та повіту Йогева. Водночас про попередження також повідомляли жителі Таллінна.

Загроза охопила кілька регіонів

За інформацією естонських військових, потенційна небезпека стосується районів Тарту, Йогева, Вільянді, Валга, Виру та Пильва.

Деталі щодо походження або типу безпілотників наразі офіційно не розголошуються.

У Латвії також зафіксували можливий дрон

Тим часом у сусідній Латвії оголосили попередження про можливе порушення повітряного простору.

За словами полковника Національних збройних сил Латвії Маріса Тутінса, найімовірніше, у повітряний простір країни залетів один дрон, який наразі перебуває у Прейльському краї.

Як пояснив представник латвійських військових, датчики виявили невідомий об’єкт незадовго до 12:00.

Попередження продовжує діяти у Лудзенському, Прейльському, Резекненському та Краславському краях. Військові запевнили, що одразу повідомлять про завершення загрози.

То в чому проблема, нехай НАТО збиває
19.05.2026 13:21 Відповісти
Точно Пуйло напав🤣🤣🤣🤣🤣не дочекався 29🤣🤣🤣🤣
19.05.2026 13:26 Відповісти
Продолжайте вести наблюдение. В случае опасности сигнализируйте.
19.05.2026 13:30 Відповісти
Нэ пэрэживайте так пановэ, эстонское ПВО сбила дрон. «сегодня около полудня в воздушное пространство Эстонии вошёл дрон. Балтийская противовоздушная оборона сбила беспилотник над озером Выртсъярв. В 12:55 Силы обороны разослали уведомление о том, что угроза дронов в Южной Эстонии миновала.»
19.05.2026 13:38 Відповісти
Чудово. Тепер би ще сказали чий та звідки летів. Во таке "секретне" мовчання, здається, не просто так.
19.05.2026 14:24 Відповісти
 
 