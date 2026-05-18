Армія РФ навмисно направляє українські дрони над країнами Балтії та Фінляндії, - ЗМІ

Росія змінює поведінку та може спрямовувати українські дрони для тиску на країни НАТО, зокрема їхню інфраструктуру та об’єкти безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомляє фінська газета Iltalehti з посиланням на джерела в НАТО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що російська армія намагається скерувати українські дрони в бік об'єктів електромереж, транспортних систем і військових баз країн Балтії та Фінляндії. Для протидії дронам використовуються електронні глушилки, ефективність яких підвищується за рахунок рішень на основі штучного інтелекту.

Для протидії дронам використовуються електронні глушилки, ефективність яких підвищується за рахунок рішень на основі штучного інтелекту.

За даними газети Iltalehti, з цієї ж причини підвищили свою боєготовність і фінські збройні сили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність, - Reuters

За даними джерел у НАТО, поведінка Росії змінилася, і тепер мета полягає не тільки у збиванні українських дронів, а й у завданні шкоди на території НАТО з метою тиску на країни альянсу.

Що передувало?

15 травня у Фінляндії заявили про можливе порушення повітряного простору безпілотником.

Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попереджали про можливу загрозу в повітряному просторі кількох районів країни через невідомий дрон у небі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін починає демонструвати реальний інтерес до мирних перемовин, - глава МЗС Фінляндії Валтонен