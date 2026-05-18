Армія РФ навмисно направляє українські дрони над країнами Балтії та Фінляндії, - ЗМІ

РФ може розширити війну за межі України — попередження джерел НАТО

Росія змінює поведінку та може спрямовувати українські дрони для тиску на країни НАТО, зокрема їхню інфраструктуру та об’єкти безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомляє фінська газета Iltalehti з посиланням на джерела в НАТО.

Зазначається, що російська армія намагається скерувати українські дрони в бік об'єктів електромереж, транспортних систем і військових баз країн Балтії та Фінляндії. Для протидії дронам використовуються електронні глушилки, ефективність яких підвищується за рахунок рішень на основі штучного інтелекту.

За даними газети Iltalehti, з цієї ж причини підвищили свою боєготовність і фінські збройні сили. 

За даними джерел у НАТО, поведінка Росії змінилася, і тепер мета полягає не тільки у збиванні українських дронів, а й у завданні шкоди на території НАТО з метою тиску на країни альянсу.

Що передувало? 

15 травня у Фінляндії заявили про можливе порушення повітряного простору безпілотником.

Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попереджали про можливу загрозу в повітряному просторі кількох районів країни через невідомий дрон у небі.

Цікаво інше, чому Україна не направляє шахеди назад на рашку, якщо ті вже так вміють?
18.05.2026 09:18 Відповісти
Просто Україна набагато впереді в розвитку технологій,тому їй неварто опускатися до рівня рашки((Можна сміятися з лінії суровікіна,ослів,велосипедів,зеків....але ...(((
18.05.2026 09:21 Відповісти
От же хитрі орки. Може і нам направляти їхні шахеди назад, до московії?
Чому до цього ніхто раніше не додумався?
18.05.2026 09:19 Відповісти
А в чому проблема, що армія НАТО не може збити ці дрони, при порушенні кордону ?
18.05.2026 09:18 Відповісти
Та ви що? Це ж призведе до ескалації.
18.05.2026 09:19 Відповісти
Я думаю, з гуманітарних міркувань.
18.05.2026 09:20 Відповісти
Бо залетіло випадкових 2 дрони з кількох сотень запущених, а ці західняки вже штанці обмочили і давай статейки писати.

Найімовірніше залетіли випадково, через те, що збились з курсу, а не через те, що росіяни прямо перехопили керування і направили їх на країни НАТО.
18.05.2026 09:24 Відповісти
Якщо виробники ФП встановили на дрони систему навігації глонас - то цілком реально.
18.05.2026 09:33 Відповісти
Як довго до світу доходять очевидні речі(((
18.05.2026 09:19 Відповісти
Хоч орієнтуються,хто винен. І те добре.
18.05.2026 09:21 Відповісти
А що так можна ? А чому тоді Україна не розвертає шахеди , якщо вірити телемарафону то у нас найпередовіші технології захисту від дронів?
18.05.2026 09:29 Відповісти
Якби кацапи так могли то в них би не горіли НПЗ. Скорше то збої в роботі чим маловірогідне "перехоплення керування" 🤔
18.05.2026 09:31 Відповісти
Глушилки которые направляют дроны на объекты несчастных европейцев. Такое мог написать только обычный дебил журналист.
18.05.2026 09:32 Відповісти
Ще добре, що не написав, що ці дрони на території Фінляндії збирають українські біженці і не запускають їх для наведення жаху на місцевих мешканців. Тая як це роблять українці на раші )))
18.05.2026 09:35 Відповісти
А шо тааак можжжно було!????))))
18.05.2026 09:37 Відповісти
Може можливо, якось розробити систему самолікування наших дронів, а якщо ху....лостан блокує, то встановити по дальності польоту
18.05.2026 10:04 Відповісти
 
 