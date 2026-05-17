Невідомий дрон у небі: у Латвії попереджали про повітряну загрозу
Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попереджали про можливу загрозу в повітряному просторі кількох районів країни через невідомий дрон у небі.
Про це повідомляють Збройні сили Латвії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, Національні збройні сили Латвії спільно із союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу.
Повідомляється, що Збройні сили посилили можливості ППО на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.
"Поки триває російська агресія в Україні, можливі повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього", - йдеться в повідомленні.
Також мешканців закликали сховатися, дотримуватися принципу "двох стін", зачинити вікна та двері.
Загроза минула
Згодом повідомлялося, що повітряна загроза минула.
У Збройних силах підтвердили, що в повітряний простір Латвії влетів один безпілотник. Згодом дрон залишив повітряний простір країни.
Були задіяні винищувачі місії патрулювання повітряного простору НАТО в Балтії.
