УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19141 відвідувач онлайн
Новини Падіння дрона у Латвії
374 0

Латвія модернізує ППО за участі українських фахівців: готується довгострокова угода

Зеленський і Рінкевічс

Україна та Латвія домовилися про залучення українських експертів і обладнання для модернізації протиповітряної оборони Латвії. Готується довгострокова угода про співробітництво у сфері оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав президент Латвії Едгарс Рінкевичс у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Президент України Володимир Зеленський та його латвійський колега Едгарс Рінкевичс на полях саміті "Бухарестської дев’ятки" домовились про залучення експертів до модернізації спроможностей протиповітряної оборони Латвії.

"З президентом України Володимиром Зеленським ми домовилися про залучення українських експертів та обладнання до модернізації спроможностей протиповітряної оборони Латвії. Буде підготовлено довгострокову угоду про співробітництво у сфері оборони", – написав президент Латвії у соцмережі Х.

Що передувало?

Автор: 

Латвія (1473) Україна (7212) Рінкевичс Едгарс (187) дрони (8115)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 