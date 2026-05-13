Латвія модернізує ППО за участі українських фахівців: готується довгострокова угода
Україна та Латвія домовилися про залучення українських експертів і обладнання для модернізації протиповітряної оборони Латвії. Готується довгострокова угода про співробітництво у сфері оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав президент Латвії Едгарс Рінкевичс у соцмережі Х.
Президент України Володимир Зеленський та його латвійський колега Едгарс Рінкевичс на полях саміті "Бухарестської дев’ятки" домовились про залучення експертів до модернізації спроможностей протиповітряної оборони Латвії.
"З президентом України Володимиром Зеленським ми домовилися про залучення українських експертів та обладнання до модернізації спроможностей протиповітряної оборони Латвії. Буде підготовлено довгострокову угоду про співробітництво у сфері оборони", – написав президент Латвії у соцмережі Х.
Що передувало?
- У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.
- Міністерство закордонних справ Латвії вручило ноту протесту Росії після падіння безпілотників, які залетіли у повітряний простір країни з боку РФ.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією, щоб запобігти інцидентам з дронами.
- Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку після інцидентів із безпілотниками, які порушили повітряний простір країни.
