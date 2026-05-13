Латвия модернизирует ПВО при участии украинских специалистов: готовится долгосрочное соглашение
Украина и Латвия договорились о привлечении украинских экспертов и оборудования для модернизации противовоздушной обороны Латвии. Готовится долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в соцсети Х.
Президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс на полях саммита "Бухарестской девятки" договорились о привлечении экспертов к модернизации потенциала противовоздушной обороны Латвии.
"С президентом Украины Владимиром Зеленским мы договорились о привлечении украинских экспертов и оборудования к модернизации потенциала противовоздушной обороны Латвии. Будет подготовлено долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны", — написал президент Латвии в соцсети Х.
Что предшествовало?
- В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в регионе объявили воздушную угрозу и отменили занятия в школах.
- Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста России после падения беспилотников, залетевших в воздушное пространство страны со стороны РФ.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, чтобы предотвратить инциденты с дронами.
- Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке после инцидентов с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны.
