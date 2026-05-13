Латвия модернизирует ПВО при участии украинских специалистов: готовится долгосрочное соглашение

Зеленский и Ринкевичс

Украина и Латвия договорились о привлечении украинских экспертов и оборудования для модернизации противовоздушной обороны Латвии. Готовится долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в соцсети Х.

Президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс на полях саммита "Бухарестской девятки" договорились о привлечении экспертов к модернизации потенциала противовоздушной обороны Латвии.

"С президентом Украины Владимиром Зеленским мы договорились о привлечении украинских экспертов и оборудования к модернизации потенциала противовоздушной обороны Латвии. Будет подготовлено долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны", — написал президент Латвии в соцсети Х.

