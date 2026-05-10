Министр обороны Латвии подал в отставку из-за инцидентов с БПЛА
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке после инцидентов с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны.
Как отмечает Цензор.НЕТс о ссылкой на Reuters,свое решение он объяснил необходимостью сохранить доверие к армии и не допустить политизации оборонной сферы.
По словам Спрудса, он берет на себя ответственность за случившееся и считает такой шаг правильным в нынешней ситуации. Параллельно он раскритиковал политических оппонентов, заявив, что они используют инциденты с дронами в своих целях.
Почему Спрудс решил покинуть пост
Андрис Спрудс подчеркнул, что обороноспособность Латвии важнее любой должности в правительстве. Он подчеркнул, что армия должна оставаться вне политических споров.
"Я ухожу в отставку, потому что наши Вооруженные силы и обороноспособность государства важнее любой министерской должности или политической партии", — заявил министр.
Он также добавил, что ситуация вокруг дронов стала предметом политических манипуляций.
Что произошло на границе с Россией
- В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в регионе объявили воздушную угрозу и отменили занятия в школах.
- Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста России после падения беспилотников, залетевших в воздушное пространство страны со стороны РФ.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, чтобы предотвратить инциденты с БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ЗЄ теж такий у домику наче не він їх призначав, не йому баьоси слюнявили, не йому "Династію" будували.
Воно йому треба?
Тож, знайшов привід звалити, щоби потім не звинуватили у бездіяльності чи найгірше - у дезертирстві.
ЗРАДА НА ЗРАДІ🔥 нові плівки Міндіча ВИКРИЛИ нового фігуранта із САП Синюка.
https://www.youtube.com/watch?v=dSDaaiAb9js
Років 30 - 40 ! Від дати знищення режиму міндіча цукєрмана. І то питання дискусійне