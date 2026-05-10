Министр обороны Латвии подал в отставку из-за инцидентов с БПЛА

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке после инцидентов с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны.

Как отмечает Цензор.НЕТс о ссылкой на Reuters,свое решение он объяснил необходимостью сохранить доверие к армии и не допустить политизации оборонной сферы.

По словам Спрудса, он берет на себя ответственность за случившееся и считает такой шаг правильным в нынешней ситуации. Параллельно он раскритиковал политических оппонентов, заявив, что они используют инциденты с дронами в своих целях.

Почему Спрудс решил покинуть пост

Андрис Спрудс подчеркнул, что обороноспособность Латвии важнее любой должности в правительстве. Он подчеркнул, что армия должна оставаться вне политических споров.

"Я ухожу в отставку, потому что наши Вооруженные силы и обороноспособность государства важнее любой министерской должности или политической партии", — заявил министр.

Он также добавил, что ситуация вокруг дронов стала предметом политических манипуляций.

Что произошло на границе с Россией

В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в регионе объявили воздушную угрозу и отменили занятия в школах.

Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста России после падения беспилотников, залетевших в воздушное пространство страны со стороны РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, чтобы предотвратить инциденты с БПЛА.

