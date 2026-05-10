Министр обороны Латвии подал в отставку из-за инцидентов с БПЛА

Андрис Спрудс покидает пост министра обороны Латвии из-за дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке после инцидентов с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны.

Как отмечает Цензор.НЕТс о ссылкой на Reuters,свое решение он объяснил необходимостью сохранить доверие к армии и не допустить политизации оборонной сферы.

По словам Спрудса, он берет на себя ответственность за случившееся и считает такой шаг правильным в нынешней ситуации. Параллельно он раскритиковал политических оппонентов, заявив, что они используют инциденты с дронами в своих целях.

Почему Спрудс решил покинуть пост

Андрис Спрудс подчеркнул, что обороноспособность Латвии важнее любой должности в правительстве. Он подчеркнул, что армия должна оставаться вне политических споров.

"Я ухожу в отставку, потому что наши Вооруженные силы и обороноспособность государства важнее любой министерской должности или политической партии", — заявил министр.

Он также добавил, что ситуация вокруг дронов стала предметом политических манипуляций.

Что произошло на границе с Россией

  • В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в регионе объявили воздушную угрозу и отменили занятия в школах.
  • Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста России после падения беспилотников, залетевших в воздушное пространство страны со стороны РФ.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, чтобы предотвратить инциденты с БПЛА.

Слабак! У нас Чебурек Рустем після мародерства пішов на підвищення
10.05.2026 21:32
Ще й з країни виїхав і " працює" онлайн 😸
10.05.2026 21:33
Блт... а ЗЕлені міністри, коли їх прямо за руку ловлять на крадіжці мільярдів, роблять очі цуцика і їздять на перемовини за кордон місяцями.

І ЗЄ теж такий у домику наче не він їх призначав, не йому баьоси слюнявили, не йому "Династію" будували.
10.05.2026 21:41
10.05.2026 21:32
10.05.2026 21:33
Так то мародерство, а то - дрони....
10.05.2026 22:04
Ти різницю між крилатими ракетами, та БПЛА, знаєш? На Балтику посилаються БПЛА "Лютий", а не крилаті ракети "Фламінго"...
10.05.2026 21:40
10.05.2026 21:59
Уявляєш - про це писали організатори атак на порти Балтики. Крім того, про це пишуть представники влади балтійських країн.
10.05.2026 22:04
Це показує, що у демократичній країні оборона не тримається на одній людині. Така слабкість властива лише авторитарним режимам.
10.05.2026 22:18
До Хфйодорова швидку викликали. Від сміху чуть ласти не склеїв.
10.05.2026 21:38
Клименко и все зе кодло коррумпированное ржет в соседней палате
10.05.2026 21:54
10.05.2026 21:41
Насувається гібридна війна з пітьмою. Потрібно інтенсивно готуватись. А це все - здоров'я, нерви.
Воно йому треба?
Тож, знайшов привід звалити, щоби потім не звинуватили у бездіяльності чи найгірше - у дезертирстві.
10.05.2026 21:47
А може й не гібридна.
10.05.2026 21:52
10.05.2026 21:47
Ого, а у нас после резанины и террактов целые министры только жопу удобнее устривают в креслах. Страна чудес
10.05.2026 21:53
Це і визначає, чи готова країна вступити до ЄС.
10.05.2026 22:14
Ні.
Років 30 - 40 ! Від дати знищення режиму міндіча цукєрмана. І то питання дискусійне
11.05.2026 00:50
Нучого собі ,а до чого тут міністр оборони Латвія ,він що винуватий що "наші" кухонні дрони зліплені з китайських запчастин залетіли на територію Латвії ?
10.05.2026 22:23
кацапи результатом задоволені. Чекають на нового міністра.
10.05.2026 23:44
Знаєте, як по мені, то вчинок міністра, який іде у відставку через діряве небо над своєю країною - це саме той рідкісний випадок у політиці, коли державний діяч поводиться не як ,,функція'', а як людина честі. Коли дрони спокійно літають над нафтосховищами, а ППО мовчить, міністр не обов'язково винен у тому, що не натиснув кнопку. Але він винен у тому, що система, яку він очолює, дала збій. Така показова відставка - це не визнання слабкості, а навпаки, вияв справжньої мужності. У нашому світі всі політики позвикали до останнього триматися за своі крісла, вигадуючи сотні відмовок про ,,складні обставини'' або ,,помилки на місцях'', або виправдовуючі близістю кордону з рф і перейманням тим щоб вони божечки не впали на іхню територію якщо іх зібьють -як було нещодавно у ФІнляндіі А тут ми бачимо зовсім інший підхід: людина каже, що безпека громадян і репутація країни важливіші за його посаду. Це і є та сама політична відповідальність у чистому вигляді. Респект ! Історія знає подібні сильні кроки. Згадайте британського лорда Керрінгтона, який пішов з посади, коли не зміг відвернути війну на Фолклендах, вважаючи це своїм особистим провалом. Або те, як полетіли голови військового керівництва СРСР після того, як Матіас Руст приземлився на Красній площі, пролетівши крізь усі радари. Це ознака здорового суспільства: якщо ти не гарантував результат, ти звільняєш місце тому, хто зможе. Такий крок дає державі шанс на ,,перезавантаження'' та швидкі зміни, а людям -віру в те, що за помилки справді відповідають, а не просто прикриваються папірцями. Це порядно, це чесно і, як не парадоксально, це викликає значно більше поваги, ніж будь-які звіти про ,,успішні успіхи''......За нашіх міністрів оборони за останні роки і згадувати нудно і гидко....
10.05.2026 23:44
? Злякався за життя? Чи не витримав критики від лівацькооо ідіотиння ?
11.05.2026 00:48
 
 