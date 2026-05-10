В Латвии 9 мая возбудили десятки административных дел из-за символики, прославляющей агрессию РФ

В Латвии в течение 9 мая было возбуждено около тридцати дел об административных правонарушениях - преимущественно за использование символики, прославляющей вооруженную агрессию РФ.

Об этом пишет LSM.

Инициировано 35 административных дел

Отмечается, что в связи с мемориальными мероприятиями к 9 мая латвийские правоохранители к середине дня субботы инициировали 35 производств по административным правонарушениям – за нарушения как на улицах, так и в режиме онлайн.

Какие нарушения зафиксированы?

В частности, в Рижском регионе некоторые участники мероприятий пришли с георгиевскими лентами, советским гербом, надписями "Russia" и т. п.

Также в Даугавпилсе зафиксирован случай, когда мужчина 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения ходил с портативной колонкой, из которой звучала песня, прославляющая военную агрессию. Еще один мужчина включал такую же песню из своего автомобиля в Риге на Плявниецком кладбище.

Кроме того, в отношении еще нескольких участников мероприятий были возбуждены административные дела за пребывание в общественных местах возле мемориалов в состоянии опьянения.

