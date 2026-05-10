В Латвии 9 мая возбудили десятки административных дел из-за символики, прославляющей агрессию РФ

В Латвии в течение 9 мая было возбуждено около тридцати дел об административных правонарушениях - преимущественно за использование символики, прославляющей вооруженную агрессию РФ.

Об этом пишет LSM.

Инициировано 35 административных дел

Отмечается, что в связи с мемориальными мероприятиями к 9 мая латвийские правоохранители к середине дня субботы инициировали 35 производств по административным правонарушениям – за нарушения как на улицах, так и в режиме онлайн.

Какие нарушения зафиксированы?

В частности, в Рижском регионе некоторые участники мероприятий пришли с георгиевскими лентами, советским гербом, надписями "Russia" и т. п.

Также в Даугавпилсе зафиксирован случай, когда мужчина 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения ходил с портативной колонкой, из которой звучала песня, прославляющая военную агрессию. Еще один мужчина включал такую же песню из своего автомобиля в Риге на Плявниецком кладбище.

Кроме того, в отношении еще нескольких участников мероприятий были возбуждены административные дела за пребывание в общественных местах возле мемориалов в состоянии опьянения.

прийняти закон і виселяти таких в родні єпєня,, в рязань-казань !
То не латвійці , а кацапська непотріб , яка там проживає!!
Там іще до біса кацапорилих, "асвабадітєлєй" та їхніх нащадків...
Сумно латвіяцям 😒. " Двіжухи" хочуть 🤬
09.05.2026 23:56 Ответить
Я за тих латвійців, що неповішали той непотріб на їхніх же колорадських стрічках
10.05.2026 01:59 Ответить
з уловом, латиші !

у кацапів на дєвятоє завжди "жор" з лєнточками .
косяком ходити, сподіваюсь, хоч відівчили ?

.
10.05.2026 00:03 Ответить
Для стран Балтии совок был оккупантом похлеще немцев. Для Украины так же. Немцы пришли колхозы оставили, только платили деньги а не трудодни.
10.05.2026 05:09 Ответить
Оце так удача, скільки агентів фсб себе розкрило відразу, тільки бери і відразу в ху....лостан, або на нари
10.05.2026 06:19 Ответить
Гнати в шию з країни любітєлєй ''русского мира''. Вони принесуть тільки біду.
10.05.2026 08:07 Ответить
 
 