В Латвии 9 мая возбудили десятки административных дел из-за символики, прославляющей агрессию РФ
В Латвии в течение 9 мая было возбуждено около тридцати дел об административных правонарушениях - преимущественно за использование символики, прославляющей вооруженную агрессию РФ.
Об этом пишетLSM, сообщает Цензор.НЕТ.
Инициировано 35 административных дел
Отмечается, что в связи с мемориальными мероприятиями к 9 мая латвийские правоохранители к середине дня субботы инициировали 35 производств по административным правонарушениям – за нарушения как на улицах, так и в режиме онлайн.
Какие нарушения зафиксированы?
В частности, в Рижском регионе некоторые участники мероприятий пришли с георгиевскими лентами, советским гербом, надписями "Russia" и т. п.
Также в Даугавпилсе зафиксирован случай, когда мужчина 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения ходил с портативной колонкой, из которой звучала песня, прославляющая военную агрессию. Еще один мужчина включал такую же песню из своего автомобиля в Риге на Плявниецком кладбище.
Кроме того, в отношении еще нескольких участников мероприятий были возбуждены административные дела за пребывание в общественных местах возле мемориалов в состоянии опьянения.
у кацапів на дєвятоє завжди "жор" з лєнточками .
косяком ходити, сподіваюсь, хоч відівчили ?
