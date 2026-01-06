Итальянец восхвалял Путина по дороге в Украину: его не пропустили и запретили въезд на 3 года
Пограничники не пустили в Украину 53-летнего гражданина Италии Рокко с пророссийскими взглядами. Тот рассказывал пассажирам, что уважает российского диктатора Владимира Путина и критиковал украинскую власть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Что известно о ситуации
Накануне пользовательница соцсети Threads Дарья Мельниченко рассказала, как ехала в Украину из Италии на двухэтажном автобусе и встретила там пару — украинку с итальянцем в вышиванке, которые, по их словам, направлялись домой к женщине.
Итальянец по имени Рокко начал задавать вопросы Дарье, после чего стал критиковать Украину, главу государства Владимира Зеленского и рассказывать, как он уважает Путина.
"Я ему пообещала, что мы на границу пойдем вместе и я подойду к пограничникам. Он у меня границу не пройдет. Я сделаю все, я лягу, но оно не заедет в Украину", - заявила Дарья другой пассажирке автобуса, которая тоже сказала, что пойдет к пограничникам.
Уже на границе Мельниченко поговорила со старшей смены, которая сфотографировала и ее документы, и документы итальянца. По словам девушки, ей сказали, что Рокко не пропустят.
- Эта история вызвала резонанс в соцсетях. Украинцы не только делали мемы, но и разыскали соцсети итальянца.
- В частности, под последним постом Рокко в TikTok от 5 января, в котором он написал: "Путешествие в Россию, я уже скоро буду, моя земля".
Иностранца не впустили в Украину
"Когда 53-летний иностранец, гражданин Италии, о котором описывала ситуацию женщина и который следовал в Украину, прибыл в пункт пропуска, инспекторами Государственной пограничной службы были проведены все необходимые меры пограничного контроля с привлечением других контролирующих служб", - отметила ГПСУ.
В настоящее время детальная проверка завершена. Результат - отказ иностранцу в пересечении границы и запрет въезда в Украину на 3 года.
"Фактически он имеет пророссийские взгляды, оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Из-за нарушения норм украинского законодательства он и получил соответствующие решения на границе. Въехать в Украину он пытался автобусом через пункт пропуска "Чоп"", - добавили там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А просто так їхати в країну, яку за країну не вважаєш...
А через тиждень затримати. Зі знімками військових з геолокацією та перепискою в тєлєгє з куратором ФСБ. І впаяти довічне з конфіскацією .
- Gazeta Wyborcza (с)