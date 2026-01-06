РУС
Итальянец восхвалял Путина по дороге в Украину: его не пропустили и запретили въезд на 3 года

В Украину не впустили итальянца Рокко, который восхвалял Путина

Пограничники не пустили в Украину 53-летнего гражданина Италии Рокко с пророссийскими взглядами. Тот рассказывал пассажирам, что уважает российского диктатора Владимира Путина и критиковал украинскую власть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Что известно о ситуации

Накануне пользовательница соцсети Threads Дарья Мельниченко рассказала, как ехала в Украину из Италии на двухэтажном автобусе и встретила там пару — украинку с итальянцем в вышиванке, которые, по их словам, направлялись домой к женщине.

Итальянец по имени Рокко начал задавать вопросы Дарье, после чего стал критиковать Украину, главу государства Владимира Зеленского и рассказывать, как он уважает Путина.

"Я ему пообещала, что мы на границу пойдем вместе и я подойду к пограничникам. Он у меня границу не пройдет. Я сделаю все, я лягу, но оно не заедет в Украину", - заявила Дарья другой пассажирке автобуса, которая тоже сказала, что пойдет к пограничникам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 13 тысяч "уклонистов" было задержано в 2025 году: они пытались незаконно пересечь границу

Уже на границе Мельниченко поговорила со старшей смены, которая сфотографировала и ее документы, и документы итальянца. По словам девушки, ей сказали, что Рокко не пропустят.

Пророссийского итальянца Рокко не пустили в Украину

  • Эта история вызвала резонанс в соцсетях. Украинцы не только делали мемы, но и разыскали соцсети итальянца.
  • В частности, под последним постом Рокко в TikTok от 5 января, в котором он написал: "Путешествие в Россию, я уже скоро буду, моя земля".

В Украину не впустили итальянца Рокко, который восхвалял Путина

Иностранца не впустили в Украину

"Когда 53-летний иностранец, гражданин Италии, о котором описывала ситуацию женщина и который следовал в Украину, прибыл в пункт пропуска, инспекторами Государственной пограничной службы были проведены все необходимые меры пограничного контроля с привлечением других контролирующих служб", - отметила ГПСУ.

В настоящее время детальная проверка завершена. Результат - отказ иностранцу в пересечении границы и запрет въезда в Украину на 3 года.

"Фактически он имеет пророссийские взгляды, оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Из-за нарушения норм украинского законодательства он и получил соответствующие решения на границе. Въехать в Украину он пытался автобусом через пункт пропуска "Чоп"", - добавили там.

Читайте также: Задержаны 2 агитатора, которые восхваляли рашизм и призывали РФ к дальнейшему захвату Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Топ комментарии
+11
Божевільний покидьок. Хіба що треба було відвезти в Покровськ хай би побачив рузький мир у всій красі.
06.01.2026 17:11 Ответить
+9
"..такої самої думки і моя жінка " (с) - ось , напевно , що головне в цій історії
06.01.2026 17:13 Ответить
+8
Чоп - чорт не пройшов
06.01.2026 17:14 Ответить
Дивно. Якщо не просто так їхав - тримав би язика в дупі.
А просто так їхати в країну, яку за країну не вважаєш...
06.01.2026 17:11 Ответить
Божевільний покидьок. Хіба що треба було відвезти в Покровськ хай би побачив рузький мир у всій красі.
06.01.2026 17:11 Ответить
"..такої самої думки і моя жінка " (с) - ось , напевно , що головне в цій історії
06.01.2026 17:13 Ответить
Ото ждунів покарала небайдужа діночка! Ай молодець!
06.01.2026 17:38 Ответить
Чоп - чорт не пройшов
06.01.2026 17:14 Ответить
не кажи гоп, поки не проїхав Чоп
06.01.2026 17:39 Ответить
Краще б оті прикордоники не випускали міндічей зелених. Теж мені - принципові сторожа кордону. Вжеб взагалі про такі речі нічого писали.
06.01.2026 17:14 Ответить
це , якщо ви не помітили , цензор написав . Ви саме на цьому сайті прочитали новину про цього у.бана .
06.01.2026 17:23 Ответить
Дарма. Треба було пропустити.
А через тиждень затримати. Зі знімками військових з геолокацією та перепискою в тєлєгє з куратором ФСБ. І впаяти довічне з конфіскацією .
06.01.2026 17:15 Ответить
Як це все остопи₴діло. Чому в світі скільки мерзоти та сволоти? Куди котиться ця цивілізація?
06.01.2026 17:17 Ответить
Після того, що коїлось у 20 сторіччі, ні у кого не має бути ніяких ілюзій щодо того, на що люди здатні та скільки кругом латентних покидьків.
06.01.2026 18:01 Ответить
А що до тієї кобелиці, що готова будь з ким, лише б не українцем? Потім же вони замотуються в вишиванки і прапори, бігають всім показувати яка вона патріотка.
06.01.2026 17:17 Ответить
Напевно українці нею гидуют, ось і біситься шлюха
06.01.2026 17:29 Ответить
такі не замотуються
06.01.2026 17:38 Ответить
Ну президент в Україні і правда ху..вий ,шо поробиш?
06.01.2026 17:19 Ответить
Я його зліпила, із того що було.
06.01.2026 17:23 Ответить
президент *******, але ***** - це *****. А всі хто ******* ***** - ті йдуть до нього
06.01.2026 17:40 Ответить
Це не італійській ваті вирішувати! Прикинь, і в ***** така сама думка, як в тебе... Просто будь-який українець просто зобов'язаний бути незадоволений своєю будь-якою владою!
06.01.2026 17:47 Ответить
Так його за шо не пустили за критику нашого, Чи за любов до ху...ла.
06.01.2026 17:22 Ответить
Маю надію, що СБУ взяла на гачок жінку того італійця, яка має прокацапські погляди.
06.01.2026 17:26 Ответить
Ганьба тій українці, яка таке лайно собі знайшла і тягне в Україну
06.01.2026 17:28 Ответить
Язик до Києва доведе, але не Рокко
06.01.2026 17:29 Ответить
Язик міг би не лише до Києва довести, і в СІЗО також.)
06.01.2026 17:40 Ответить
Могли бы хотя бы недельку в нашем кпз подержать, для профилактики
06.01.2026 17:33 Ответить
ця Дарія трішка апіздала: той придурок вів трансляцію з автобуса, і тому вже всі українці, включаючи ДПСУ, вже чекали на той автобус, бо то була історія з розряду "українці чекають на срач"
06.01.2026 17:39 Ответить
власне, ото рашик з Литви у Швейцарському потязі - теж їхав з "українкою". Тому таке, я би її так не назиавав, та вишиванку у дупу запхав їй
06.01.2026 17:42 Ответить
Власне якби він сказав що зільонський таке саме гамно як і путін , то це було б правдою
06.01.2026 17:45 Ответить
Lasciate lo andare fino Russia, il paese di Cucagna.
06.01.2026 17:46 Ответить
три рази бував в Італії, гарні люди, красива країна. А придурків хватає скрізь і своїх не мало.
06.01.2026 17:47 Ответить
Поляк, який не вірив, що росія напала на Україну, поїхав на окуповані території, щоб перевірити, і загинув у російській тюрмі після катувань,
- Gazeta Wyborcza (с)
06.01.2026 18:01 Ответить
 
 