Італієць вихваляв Путіна дорогою до України: його не пропустили та заборонили в’їзд на 3 роки
Прикордонники не впустили до України 53-річного громадянина Італії Рокко з проросійськими поглядами. Той розповідав пасажирам, що поважає російського диктатора Володимира Путіна та критикував українську владу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Що відомо про ситуацію
Напередодні користувачка соцмережі Threads Дарʼя Мельниченко розповіла, як їхала до України з Італії на двоповерховому автобусі та зустріла там пару — українку з італійцем у вишиванці, які, за їхніми словами, прямували додому жінки.
Італієць, на імʼя Рокко почав ставити питання Дарʼї, після чого почав критикувати Україну, главу держави Володимира Зеленського і розповідати, як він поважає Путіна.
"Я йому пообіцяла, що ми на кордон підемо разом і я підʼїду до прикордонників. Він у мене кордон не пройде. Я зроблю все, я ляжу, але воно не заїде в Україну", - заявила Дарʼя іншій пасажирці автобуса, яка теж сказала, що піде до прикордонників.
Вже на кордоні Мельниченко поговорила зі старшою зміни, яка сфотографувала і її документи, і документи італійця. За словами дівчини, їй сказали, що Рокко не пропустять.
- Ця історія викликала резонанс у соцмережах. Українці не лише робили меми, а й також розшукали соцмережі італійця.
- Зокрема, під останнім дописом Рокко у TikTok від 5 січня, в якому він написав: "Подорож до Росії, я вже скоро буду, моя земле".
Іноземця не впустили в Україну
"Коли 53-річний іноземець, громадянин Італії, про якого описувала ситуацію жінка і який слідував в Україну, прибув в пункт пропуску інспекторами Державної прикордонної служби були проведені всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших контролюючих служб", - зазначила ДПСУ.
Наразі детальна перевірка завершена. Результат – відмова іноземцю в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на 3 роки.
"Фактично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію РФ проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні. В’їхати в Україну він намагався автобусом через пункт пропуску "Чоп"", - додали там.
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