Італієць вихваляв Путіна дорогою до України: його не пропустили та заборонили в’їзд на 3 роки

Прикордонники не впустили до України 53-річного громадянина Італії Рокко з проросійськими поглядами. Той розповідав пасажирам, що поважає російського диктатора Володимира Путіна та критикував українську владу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Що відомо про ситуацію

Напередодні користувачка соцмережі Threads Дарʼя Мельниченко розповіла, як їхала до України з Італії на двоповерховому автобусі та зустріла там пару — українку з італійцем у вишиванці, які, за їхніми словами, прямували додому жінки.

Італієць, на імʼя Рокко почав ставити питання Дарʼї, після чого почав критикувати Україну, главу держави Володимира Зеленського і розповідати, як він поважає Путіна.

"Я йому пообіцяла, що ми на кордон підемо разом і я підʼїду до прикордонників. Він у мене кордон не пройде. Я зроблю все, я ляжу, але воно не заїде в Україну", - заявила Дарʼя іншій пасажирці автобуса, яка теж сказала, що піде до прикордонників.

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Вже на кордоні Мельниченко поговорила зі старшою зміни, яка сфотографувала і її документи, і документи італійця. За словами дівчини, їй сказали, що Рокко не пропустять.

Ця історія викликала резонанс у соцмережах. Українці не лише робили меми, а й також розшукали соцмережі італійця.

Зокрема, під останнім дописом Рокко у TikTok від 5 січня, в якому він написав: "Подорож до Росії, я вже скоро буду, моя земле".

Іноземця не впустили в Україну

"Коли 53-річний іноземець, громадянин Італії, про якого описувала ситуацію жінка і який слідував в Україну, прибув в пункт пропуску інспекторами Державної прикордонної служби були проведені всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших контролюючих служб", - зазначила ДПСУ.

Наразі детальна перевірка завершена. Результат – відмова іноземцю в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на 3 роки.

"Фактично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію РФ проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні. В’їхати в Україну він намагався автобусом через пункт пропуску "Чоп"", - додали там.

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