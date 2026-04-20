Латвия ограничила доступ к еще десятку сайтов с пропагандой РФ

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ограничил доступ к ещё 10 интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, в частности о войне РФ против Украины.

Об этом сообщила Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Запрещенные сайты

С сегодняшнего дня в Латвии заблокирован доступ к сайтам: pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru и pulse19.ru.

Отмечается, что NEPLP получил информацию от компетентного государственного органа о том, что на этих ресурсах распространяется "односторонняя и предвзятая информация о войне России в Украине, осуществляется информационная и общественная поддержка российских военных, воюющих в Украине, а также формируется положительное отношение к России".

Там добавили, что такая деятельность может негативно повлиять на сплоченность общества, межэтнические отношения, восприятие ценностей, принадлежность жителей к единому информационному пространству, а также на солидарность с Украиной в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности во время российской агрессии.

Латвия - против пропаганды РФ

Латвия системно ограничивает доступ к российским пропагандистским ресурсам. NEPLP регулярно блокирует сайты, связанные с РФ, в частности платформы, распространяющие дезинформацию, а также сервисы "Яндекса".

По состоянию на август 2025 года количество заблокированных ресурсов превысило 400.

