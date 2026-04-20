Латвія обмежила доступ до ще десятка сайтів із пропагандою РФ
Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) обмежила доступ до ще 10 інтернет-сайтів, що поширюють російську пропаганду, зокрема про війну РФ проти України.
Про це повідомила Delfi, передає Цензор.НЕТ.
Заборонені сайти
Віднині у Латвії заблокований доступ до сайтів: pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru та pulse19.ru.
Зазначається, що NEPLP отримав інформацію від компетентного державного органу про те, що на цих ресурсах поширюється "одностороння та упереджена інформація про війну Росії в Україні, здійснюється інформаційна та громадська підтримка російських військових, які воюють в Україні, а також формується позитивне ставлення до Росії".
Там додали, що така діяльність може негативно вплинути на згуртованість суспільства, міжетнічні відносини, сприйняття цінностей, належність мешканців до єдиного інформаційного простору, а також на солідарність з Україною щодо її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності під час російської агресії.
Латвія проти пропаганди РФ
- Латвія системно обмежує доступ до російських пропагандистських ресурсів. NEPLP регулярно блокує сайти, пов’язані з РФ, зокрема платформи, що поширюють дезінформацію, а також сервіси "Яндексу".
- Станом на серпень 2025 року кількість заблокованих ресурсів перевищила 400.
