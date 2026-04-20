Латвія обмежила доступ до ще десятка сайтів із пропагандою РФ

Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) обмежила доступ до ще 10 інтернет-сайтів, що поширюють російську пропаганду, зокрема про війну РФ проти України.

Про це повідомила Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заборонені сайти

Віднині у Латвії заблокований доступ до сайтів: pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru та pulse19.ru.

Зазначається, що NEPLP отримав інформацію від компетентного державного органу про те, що на цих ресурсах поширюється "одностороння та упереджена інформація про війну Росії в Україні, здійснюється інформаційна та громадська підтримка російських військових, які воюють в Україні, а також формується позитивне ставлення до Росії".

Там додали, що така діяльність може негативно вплинути на згуртованість суспільства, міжетнічні відносини, сприйняття цінностей, належність мешканців до єдиного інформаційного простору, а також на солідарність з Україною щодо її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності під час російської агресії.

Латвія проти пропаганди РФ

Латвія системно обмежує доступ до російських пропагандистських ресурсів. NEPLP регулярно блокує сайти, пов’язані з РФ, зокрема платформи, що поширюють дезінформацію, а також сервіси "Яндексу".

Станом на серпень 2025 року кількість заблокованих ресурсів перевищила 400.

