УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18070 відвідувачів онлайн
Новини Виправдовування збройної агресії РФ
1 686 10

У Латвії 9 травня відкрили десятки адмінпроваджень через символіку, що прославляє агресію РФ

у Латвії масово штрафують за російську символіку 9 травня

У Латвії впродовж 9 травня відкрили близько трьох десятків проваджень про адміністративні правопорушення – переважно за використанням символіки, що прославляє збройну агресію РФ.

Про це пише LSM, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ініційовано 35 адмінпроваджень

Зазначається, що у зв’язку з меморіальними заходами до 9 травня латвійські правоохоронці до середини дня суботи ініціювали 35 проваджень про адміністративні правопорушення – за порушення як на вулицях, так і в режимі онлайн.

Читайте також: Латвія обмежила доступ до ще десятка сайтів із пропагандою РФ

Які порушення зафіксовано?

Зокрема, в Ризькому регіоні деякі учасники заходів прийшли з георгіївськими стрічками, радянським гербом, написами "Russia" тощо.

Також у Даугавпілсі зафіксовано випадок, коли чоловік 1981 року народження у стані алкогольного сп'яніння ходив з портативною колонкою, з якої звучала пісня, що прославляла військову агресію. Ще один чоловік вмикав таку ж пісню зі свого автомобіля в Ризі на Плявнієцькому цвинтарі.

Окрім того, ще на кількох учасників заходів було відкрито адміністративні провадження через перебування у громадських місцях біля меморіалів у стані сп'яніння.

Читайте також: Італієць вихваляв Путіна дорогою до України: його не пропустили та заборонили в’їзд на 3 роки

Автор: 

агресія (1169) Латвія (1473) росія (69991)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
прийняти закон і виселяти таких в родні єпєня,, в рязань-казань !
показати весь коментар
10.05.2026 00:05 Відповісти
+7
То не латвійці , а кацапська непотріб , яка там проживає!!
показати весь коментар
10.05.2026 00:51 Відповісти
+6
Там іще до біса кацапорилих, "асвабадітєлєй" та їхніх нащадків...
показати весь коментар
10.05.2026 00:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сумно латвіяцям 😒. " Двіжухи" хочуть 🤬
показати весь коментар
09.05.2026 23:56 Відповісти
То не латвійці , а кацапська непотріб , яка там проживає!!
показати весь коментар
10.05.2026 00:51 Відповісти
Я за тих латвійців, що неповішали той непотріб на їхніх же колорадських стрічках
показати весь коментар
10.05.2026 01:59 Відповісти
з уловом, латиші !

у кацапів на дєвятоє завжди "жор" з лєнточками .
косяком ходити, сподіваюсь, хоч відівчили ?

.
показати весь коментар
10.05.2026 00:03 Відповісти
прийняти закон і виселяти таких в родні єпєня,, в рязань-казань !
показати весь коментар
10.05.2026 00:05 Відповісти
Там іще до біса кацапорилих, "асвабадітєлєй" та їхніх нащадків...
показати весь коментар
10.05.2026 00:23 Відповісти
Для стран Балтии совок был оккупантом похлеще немцев. Для Украины так же. Немцы пришли колхозы оставили, только платили деньги а не трудодни.
показати весь коментар
10.05.2026 05:09 Відповісти
Оце так удача, скільки агентів фсб себе розкрило відразу, тільки бери і відразу в ху....лостан, або на нари
показати весь коментар
10.05.2026 06:19 Відповісти
Гнати в шию з країни любітєлєй ''русского мира''. Вони принесуть тільки біду.
показати весь коментар
10.05.2026 08:07 Відповісти
 
 