У Латвії 9 травня відкрили десятки адмінпроваджень через символіку, що прославляє агресію РФ
У Латвії впродовж 9 травня відкрили близько трьох десятків проваджень про адміністративні правопорушення – переважно за використанням символіки, що прославляє збройну агресію РФ.
Про це пише LSM, інформує Цензор.НЕТ.
Ініційовано 35 адмінпроваджень
Зазначається, що у зв’язку з меморіальними заходами до 9 травня латвійські правоохоронці до середини дня суботи ініціювали 35 проваджень про адміністративні правопорушення – за порушення як на вулицях, так і в режимі онлайн.
Які порушення зафіксовано?
Зокрема, в Ризькому регіоні деякі учасники заходів прийшли з георгіївськими стрічками, радянським гербом, написами "Russia" тощо.
Також у Даугавпілсі зафіксовано випадок, коли чоловік 1981 року народження у стані алкогольного сп'яніння ходив з портативною колонкою, з якої звучала пісня, що прославляла військову агресію. Ще один чоловік вмикав таку ж пісню зі свого автомобіля в Ризі на Плявнієцькому цвинтарі.
Окрім того, ще на кількох учасників заходів було відкрито адміністративні провадження через перебування у громадських місцях біля меморіалів у стані сп'яніння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у кацапів на дєвятоє завжди "жор" з лєнточками .
косяком ходити, сподіваюсь, хоч відівчили ?
.