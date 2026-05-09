У Латвії 9 травня відкрили десятки адмінпроваджень через символіку, що прославляє агресію РФ

У Латвії впродовж 9 травня відкрили близько трьох десятків проваджень про адміністративні правопорушення – переважно за використанням символіки, що прославляє збройну агресію РФ.

Про це пише LSM.

Ініційовано 35 адмінпроваджень

Зазначається, що у зв’язку з меморіальними заходами до 9 травня латвійські правоохоронці до середини дня суботи ініціювали 35 проваджень про адміністративні правопорушення – за порушення як на вулицях, так і в режимі онлайн.

Які порушення зафіксовано?

Зокрема, в Ризькому регіоні деякі учасники заходів прийшли з георгіївськими стрічками, радянським гербом, написами "Russia" тощо.

Також у Даугавпілсі зафіксовано випадок, коли чоловік 1981 року народження у стані алкогольного сп'яніння ходив з портативною колонкою, з якої звучала пісня, що прославляла військову агресію. Ще один чоловік вмикав таку ж пісню зі свого автомобіля в Ризі на Плявнієцькому цвинтарі.

Окрім того, ще на кількох учасників заходів було відкрито адміністративні провадження через перебування у громадських місцях біля меморіалів у стані сп'яніння.

