В Латвии упали два дрона у границы с РФ: один - рядом с нефтебазой. ВИДЕО

В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, в связи с чем в регионе объявили воздушную тревогу и отменили занятия в школах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили представители латвийской армии и полиции.

Объявили воздушную тревогу

Утром в четверг в районах Балви, Людза и Резекне была объявлена угроза в воздушном пространстве. По состоянию на 07:00 утра предупреждение об угрозе остается в силе.

По данным полиции, один из дронов упал на улице, где расположено нефтехранилище в городе Резекне, что в 40 км от российской границы.

По данным Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ (VUGD), при осмотре нефтяных резервуаров с помощью тепловизора повышенной температуры обнаружено не было.

На месте происшествия работают службы экстренной помощи. VUGD проводит тушение, а Государственная полиция оцепила пораженную территорию.

Место падения другого беспилотника пока не установлено.

Что заявил министр обороны

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что он направляется в Резекненский регион. По его словам, ситуация там сложная, и угроза сохраняется.

"В настоящее время Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО осуществляют максимальный контроль над воздушным пространством; в воздухе также находятся истребители", – сказал он.

Также министр отметил, что Украина имеет полное право защищаться и наносить удары по целям на территории России.

"На первый взгляд, существует вероятность, что это беспилотники, которые с украинской стороны нацелены на цели в России. Но это лишь предположение; информация требует проверки", – добавил он.

Отменены занятия в регионе

В Резекне, Резекненском и Людзенском районах сегодня отменены занятия во всех учебных заведениях.

