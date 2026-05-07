В Латвии упали два дрона у границы с РФ: один - рядом с нефтебазой. ВИДЕО
В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, в связи с чем в регионе объявили воздушную тревогу и отменили занятия в школах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили представители латвийской армии и полиции.
Объявили воздушную тревогу
Утром в четверг в районах Балви, Людза и Резекне была объявлена угроза в воздушном пространстве. По состоянию на 07:00 утра предупреждение об угрозе остается в силе.
По данным полиции, один из дронов упал на улице, где расположено нефтехранилище в городе Резекне, что в 40 км от российской границы.
По данным Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ (VUGD), при осмотре нефтяных резервуаров с помощью тепловизора повышенной температуры обнаружено не было.
На месте происшествия работают службы экстренной помощи. VUGD проводит тушение, а Государственная полиция оцепила пораженную территорию.
Место падения другого беспилотника пока не установлено.
Что заявил министр обороны
Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что он направляется в Резекненский регион. По его словам, ситуация там сложная, и угроза сохраняется.
"В настоящее время Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО осуществляют максимальный контроль над воздушным пространством; в воздухе также находятся истребители", – сказал он.
Также министр отметил, что Украина имеет полное право защищаться и наносить удары по целям на территории России.
"На первый взгляд, существует вероятность, что это беспилотники, которые с украинской стороны нацелены на цели в России. Но это лишь предположение; информация требует проверки", – добавил он.
Отменены занятия в регионе
В Резекне, Резекненском и Людзенском районах сегодня отменены занятия во всех учебных заведениях.
Падение дронов в Латвии
- Напомним, что утром 25 марта Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.
- Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.
- Известно, что с вечера 30 марта зафиксировано несколько инцидентов с беспилотниками. У границы Латвии с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник. В то же время в Молдове зафиксировали пролет ударного беспилотника "шахед".
- В то же время Литва хочет получать от Украины информацию о "заблудившихся" беспилотниках.
- Россия пригрозила "мерами" странам Европы, если те предоставят коридор для атак дронов Украины
