У Латвії впали два дрони біля кордону з РФ: один - поруч із нафтобазою. ВIДЕО

У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили представники латвійської армії та поліції.

Оголошували повітряну тривогу

Вранці в четвер у районах Балві, Людза та Резекне було оголошено про загрозу в повітряному просторі. Станом на 07:00 ранку попередження про загрозу залишається в силі.

За даними поліції, один із дронів впав на вулиці, де розташоване нафтосховище в місті Резекне, що за 40 км від російського кордону.

За даними Державної служби пожежної охорони та рятувальних робіт (VUGD), під час огляду нафтових резервуарів за допомогою тепловізора підвищеної температури виявлено не було.

На місці події працюють служби екстреної допомоги. VUGD проводить гасіння, а Державна поліція оточила уражену територію.

Місце падіння іншого безпілотника поки що не встановлено.

Що заявив міністр оборони

Міністр оборони Андріс Спрудс повідомив, що він прямує до Резекненського регіону. За його словами, ситуація там складна, і загроза триває.

"Наразі Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО здійснюють максимальний контроль над повітряним простором; у повітрі також перебувають винищувачі", – сказав він.

Також міністр зазначив, що Україна має повне право захищатися та бити по цілях на території Росії.

"На перший погляд, існує ймовірність, що це безпілотники, які з української сторони націлені на цілі в Росії. Але це лише припущення; інформація потребує перевірки", – додав він.

Скасовано заняття в регіоні

У Резекне, Резекненському та Людзенському районах сьогодні скасовано заняття у всіх навчальних закладах.

А ось коли почнуться регулярні "мінування" шкіл, то вже треба підіймати штики. Зараз нагострюйте їх, ************.
07.05.2026 08:44 Відповісти
відкривай ворота Європо, ти сильно довго спала
07.05.2026 08:53 Відповісти
Добре, що люди в Балтії розуміють, буквально, лозунг - "За нашу і вашу свободу!" Цей лозунг прозвучав саме у боротьбі проти кацапні (хоча "пройдисвіти", які користувалися польським національним рухом, для досягнення своїх шовіністичних цілей, і спотворювали його - про це прекрасно відомо українському, білоруському, та литовському народам).
07.05.2026 09:01 Відповісти
Чому зразу українські?
Це не ми і знати нічого не знаємо.
07.05.2026 09:14 Відповісти
Не Людза, а Лудза!
07.05.2026 09:27 Відповісти
Найголовніше - це уникнути ескалації.
07.05.2026 09:42 Відповісти
Что бы не нервировать кацапов, объявят эти дроны Украинскими.
Позиция страуса, голова в песке, НО ЖОПА ТО СВЕРХУ.
07.05.2026 11:46 Відповісти
 
 