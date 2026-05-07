У Латвії впали два дрони біля кордону з РФ: один - поруч із нафтобазою. ВIДЕО

У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили представники латвійської армії та поліції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оголошували повітряну тривогу

Вранці в четвер у районах Балві, Людза та Резекне було оголошено про загрозу в повітряному просторі. Станом на 07:00 ранку попередження про загрозу залишається в силі.

За даними поліції, один із дронів впав на вулиці, де розташоване нафтосховище в місті Резекне, що за 40 км від російського кордону.

За даними Державної служби пожежної охорони та рятувальних робіт (VUGD), під час огляду нафтових резервуарів за допомогою тепловізора підвищеної температури виявлено не було.

На місці події працюють служби екстреної допомоги. VUGD проводить гасіння, а Державна поліція оточила уражену територію.

Місце падіння іншого безпілотника поки що не встановлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Латвії та Естонії оголошували про загрозу дронів на тлі атаки РФ на Україну

Що заявив міністр оборони

Міністр оборони Андріс Спрудс повідомив, що він прямує до Резекненського регіону. За його словами, ситуація там складна, і загроза триває.

"Наразі Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО здійснюють максимальний контроль над повітряним простором; у повітрі також перебувають винищувачі", – сказав він.

Також міністр зазначив, що Україна має повне право захищатися та бити по цілях на території Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрушев звинуватив Балтію та Фінляндію в участі в атаках БПЛА

"На перший погляд, існує ймовірність, що це безпілотники, які з української сторони націлені на цілі в Росії. Але це лише припущення; інформація потребує перевірки", – додав він.

Скасовано заняття в регіоні

У Резекне, Резекненському та Людзенському районах сьогодні скасовано заняття у всіх навчальних закладах.

Падіння дронів у Латвії