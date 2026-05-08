Новости Падение дронов в Латвии
Латвия вручила ноту протеста РФ из-за падения дронов на своей территории

Латвия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства дронами

Министерство иностранных дел Латвии вручило России ноту протеста после падения беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство страны со стороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в латвийском МИД.

По данным ведомства, несколько дронов вошли в воздушное пространство Латвии с территории России и были зафиксированы в муниципалитетах Резекне, Балви и Лудза.

В МИД Латвии заявили, что именно война России против Украины создает риски для безопасности всего региона.

"Россия, ведя агрессивную войну против Украины, создает риски инцидентов, угрожающих безопасности во всем регионе", - подчеркнули в ведомстве.

Также латвийская сторона отдельно опровергла заявления РФ о якобы разрешении использовать воздушное пространство страны для атак дронов по России.

"Латвия никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для осуществления атак беспилотников на цели в России", - заявили в МИД.

Кроме того, Латвия осудила публичные угрозы России о возможном масштабном ударе по Киеву 9 мая, а также заявления с угрозами в адрес иностранных посольств в Украине.

Латвия также повторила требование к Москве прекратить агрессию и вывести российские войска со всей международно признанной территории Украины.

Что предшествовало?

В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в регионе объявили воздушную угрозу и отменили занятия в школах.

я не я і дрона не моя
08.05.2026 07:47 Ответить
НАТО така Ната )

дуже потужно
08.05.2026 07:54 Ответить
Комедія з цими "нотами протесту", це вам оркестр якийсь? Потрібно балалайкою по їб@льнику кацапів бити.
08.05.2026 08:54 Ответить
 
 