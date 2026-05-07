Инциденты с дронами в Латвии являются следствием агрессии РФ против Украины, - Ринкевичс

Президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что вторжение дронов в воздушное пространство Латвии является прямым следствием российской агрессии против Украины.

Как сообщает LSM.

Утром 7 мая в Балвском, Лудзенском и Резекненском краях Латвии была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны дронов. Впоследствии предупреждение отменили. По предварительной информации, беспилотники могли быть направлены на конкретные объекты.

Ринкевичс поблагодарил местные власти и экстренные службы за оперативные действия.

"К сожалению, это прямые последствия агрессии РФ против Украины", - заявил латвийский лидер.

Он также призвал жителей соблюдать рекомендации служб безопасности.

Полиция опровергла фейк об "украинском дроне"

Латвийские правоохранители также зафиксировали распространение дезинформации о якобы падении украинского беспилотника на пассажирский поезд.

По данным полиции, пожар в вагоне поезда на участке Ницгале - Ваболе, произошедший 5 мая, предварительно связан с технической неисправностью - вероятным повреждением двигателя.

Точные причины инцидента на железной дороге устанавливаются в рамках официального расследования. Латвийские власти призывают граждан критически относиться к непроверенной информации, особенно на фоне роста гибридных угроз.

Что предшествовало?

В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в регионе объявили воздушную угрозу и отменили занятия в школах.

