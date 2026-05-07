Інциденти з дронами в Латвії є наслідком агресії РФ проти України, - Рінкевичс

Президент Едгарс Рінкевичс заявив, що вторгнення дронів у повітряний простір Латвії є прямим наслідком російської агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LSM.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Уранці 7 травня в Балвському, Лудзенському та Резекненському краях Латвії було оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку дронів. Згодом попередження скасували. За попередньою інформацією, безпілотники могли бути спрямовані на конкретні об’єкти.

Рінкевичс подякував місцевій владі та екстреним службам за оперативні дії.

"На жаль, це прямі наслідки агресії РФ проти України", — заявив латвійський лідер.

Він також закликав мешканців дотримуватися рекомендацій служб безпеки.

Поліція спростувала фейк про "український дрон"

Латвійські правоохоронці також зафіксували поширення дезінформації про нібито падіння українського безпілотника на пасажирський потяг.

За даними поліції, пожежа у вагоні потяга на ділянці Ніцгале - Ваболе, яка сталася 5 травня, попередньо пов’язана з технічною несправністю - ймовірним пошкодженням двигуна.

Читайте також: Патрушев звинуватив Балтію та Фінляндію в участі в атаках БПЛА

Точні причини інциденту на залізниці встановлюють у межах офіційного розслідування. Латвійська влада закликає громадян критично ставитися до неперевіреної інформації, особливо на тлі зростання гібридних загроз.

Що передувало?

У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захарова пригрозила країнам Балтії "відповіддю" через Україну