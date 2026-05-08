Латвія вручила ноту протесту РФ через падіння дронів на своїй території

Міністерство закордонних справ Латвії вручило ноту протесту Росії після падіння безпілотників, які залетіли у повітряний простір країни з боку РФ.

За даними відомства, кілька дронів увійшли до повітряного простору Латвії з території Росії та були зафіксовані у муніципалітетах Резекне, Балві та Лудза.

У МЗС Латвії заявили, що саме війна Росії проти України створює ризики для безпеки всього регіону.

"Росія, ведучи агресивну війну проти України, створює ризики безпекових інцидентів у всьому регіоні", – наголосили у відомстві.

Також латвійська сторона окремо спростувала заяви РФ про нібито дозвіл використовувати повітряний простір країни для атак дронів по Росії.

"Латвія ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для здійснення атак безпілотників на цілі в Росії", – заявили у МЗС.

Крім цього, Латвія засудила російські публічні погрози щодо можливого масштабного удару по Києву 9 травня, а також заяви з погрозами на адресу іноземних посольств в Україні.

Латвія також повторила вимогу до Москви припинити агресію та вивести російські війська з усієї міжнародно визнаної території України.

Що передувало?

У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.