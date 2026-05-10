Міністр оборони Латвії подав у відставку через інциденти з БпЛА

Андріс Спрудс залишає посаду міністра оборони Латвії через дрони

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку після інцидентів із безпілотниками, які порушили повітряний простір країни.

Як зазначає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, своє рішення він пояснив необхідністю зберегти довіру до армії та не допустити політизації оборонної сфери.

За словами Спрудса, відповідальність за події він бере на себе і вважає такий крок правильним у нинішній ситуації. Паралельно він розкритикував політичних опонентів, заявивши, що вони використовують інциденти з дронами у власній боротьбі.

Чому Спрудс вирішив залишити посаду

Андріс Спрудс наголосив, що обороноздатність Латвії важливіша за будь-яку посаду в уряді. Він підкреслив, що армія має залишатися поза політичними суперечками.

"Я йду у відставку, бо наші Збройні сили та обороноздатність держави важливіші за будь-яку міністерську посаду або політичну партію", — заявив міністр.

Він також додав, що ситуація навколо дронів стала предметом політичних маніпуляцій.

Що сталося на кордоні з Росією

  • У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.
  • Міністерство закордонних справ Латвії вручило ноту протесту Росії після падіння безпілотників, які залетіли у повітряний простір країни з боку РФ.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією, щоб запобігти інцидентам з БпЛА.

Топ коментарі
+44
Слабак! У нас Чебурек Рустем після мародерства пішов на підвищення
показати весь коментар
10.05.2026 21:32 Відповісти
+28
Ще й з країни виїхав і " працює" онлайн 😸
показати весь коментар
10.05.2026 21:33 Відповісти
+20
Блт... а ЗЕлені міністри, коли їх прямо за руку ловлять на крадіжці мільярдів, роблять очі цуцика і їздять на перемовини за кордон місяцями.

І ЗЄ теж такий у домику наче не він їх призначав, не йому баьоси слюнявили, не йому "Династію" будували.
показати весь коментар
10.05.2026 21:41 Відповісти
Так то мародерство, а то - дрони....
показати весь коментар
10.05.2026 22:04 Відповісти
Ти різницю між крилатими ракетами, та БПЛА, знаєш? На Балтику посилаються БПЛА "Лютий", а не крилаті ракети "Фламінго"...
показати весь коментар
10.05.2026 21:40 Відповісти
про це тобі ГШ чи особисто карлсон доповів?
показати весь коментар
10.05.2026 21:59 Відповісти
Уявляєш - про це писали організатори атак на порти Балтики. Крім того, про це пишуть представники влади балтійських країн.
показати весь коментар
10.05.2026 22:04 Відповісти
Це був не фейковий фляміндіч, не пиши муйню.
показати весь коментар
11.05.2026 03:54 Відповісти
Якщо є щось конкрнтне - викладай... А не "накидай гімно, на вентилятор...".
показати весь коментар
11.05.2026 05:22 Відповісти
Це показує, що у демократичній країні оборона не тримається на одній людині. Така слабкість властива лише авторитарним режимам.
показати весь коментар
10.05.2026 22:18 Відповісти
Тим більше, не тримається на мародерах і кротах
показати весь коментар
11.05.2026 03:56 Відповісти
До Хфйодорова швидку викликали. Від сміху чуть ласти не склеїв.
показати весь коментар
10.05.2026 21:38 Відповісти
Клименко и все зе кодло коррумпированное ржет в соседней палате
показати весь коментар
10.05.2026 21:54 Відповісти
Насувається гібридна війна з пітьмою. Потрібно інтенсивно готуватись. А це все - здоров'я, нерви.
Воно йому треба?
Тож, знайшов привід звалити, щоби потім не звинуватили у бездіяльності чи найгірше - у дезертирстві.
показати весь коментар
10.05.2026 21:47 Відповісти
А може й не гібридна.
показати весь коментар
10.05.2026 21:52 Відповісти
Ого, а у нас после резанины и террактов целые министры только жопу удобнее устривают в креслах. Страна чудес
показати весь коментар
10.05.2026 21:53 Відповісти
Це і визначає, чи готова країна вступити до ЄС.
показати весь коментар
10.05.2026 22:14 Відповісти
Ні.
Років 30 - 40 ! Від дати знищення режиму міндіча цукєрмана. І то питання дискусійне
показати весь коментар
11.05.2026 00:50 Відповісти
Нучого собі ,а до чого тут міністр оборони Латвія ,він що винуватий що "наші" кухонні дрони зліплені з китайських запчастин залетіли на територію Латвії ?
показати весь коментар
10.05.2026 22:23 Відповісти
кацапи результатом задоволені. Чекають на нового міністра.
показати весь коментар
10.05.2026 23:44 Відповісти
Знаєте, як по мені, то вчинок міністра, який іде у відставку через діряве небо над своєю країною - це саме той рідкісний випадок у політиці, коли державний діяч поводиться не як ,,функція'', а як людина честі. Коли дрони спокійно літають над нафтосховищами, а ППО мовчить, міністр не обов'язково винен у тому, що не натиснув кнопку. Але він винен у тому, що система, яку він очолює, дала збій. Така показова відставка - це не визнання слабкості, а навпаки, вияв справжньої мужності. У нашому світі всі політики позвикали до останнього триматися за своі крісла, вигадуючи сотні відмовок про ,,складні обставини'' або ,,помилки на місцях'', або виправдовуючі близістю кордону з рф і перейманням тим щоб вони божечки не впали на іхню територію якщо іх зібьють -як було нещодавно у ФІнляндіі А тут ми бачимо зовсім інший підхід: людина каже, що безпека громадян і репутація країни важливіші за його посаду. Це і є та сама політична відповідальність у чистому вигляді. Респект ! Історія знає подібні сильні кроки. Згадайте британського лорда Керрінгтона, який пішов з посади, коли не зміг відвернути війну на Фолклендах, вважаючи це своїм особистим провалом. Або те, як полетіли голови військового керівництва СРСР після того, як Матіас Руст приземлився на Красній площі, пролетівши крізь усі радари. Це ознака здорового суспільства: якщо ти не гарантував результат, ти звільняєш місце тому, хто зможе. Такий крок дає державі шанс на ,,перезавантаження'' та швидкі зміни, а людям -віру в те, що за помилки справді відповідають, а не просто прикриваються папірцями. Це порядно, це чесно і, як не парадоксально, це викликає значно більше поваги, ніж будь-які звіти про ,,успішні успіхи''......За нашіх міністрів оборони за останні роки і згадувати нудно і гидко....
показати весь коментар
10.05.2026 23:44 Відповісти
? Злякався за життя? Чи не витримав критики від лівацькооо ідіотиння ?
показати весь коментар
11.05.2026 00:48 Відповісти
У просроченого диктатора усе шобло повинно було сісти на другий день війни
показати весь коментар
11.05.2026 05:33 Відповісти
Як там було у 1988-му про Матіаса Руста:
"Вчора на червоній площі сів літак. Але маленький. А сьогодні полетіли зірки. Але великі".
показати весь коментар
11.05.2026 08:53 Відповісти
 
 