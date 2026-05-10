Міністр оборони Латвії подав у відставку через інциденти з БпЛА
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку після інцидентів із безпілотниками, які порушили повітряний простір країни.
Як зазначає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, своє рішення він пояснив необхідністю зберегти довіру до армії та не допустити політизації оборонної сфери.
За словами Спрудса, відповідальність за події він бере на себе і вважає такий крок правильним у нинішній ситуації. Паралельно він розкритикував політичних опонентів, заявивши, що вони використовують інциденти з дронами у власній боротьбі.
Чому Спрудс вирішив залишити посаду
Андріс Спрудс наголосив, що обороноздатність Латвії важливіша за будь-яку посаду в уряді. Він підкреслив, що армія має залишатися поза політичними суперечками.
"Я йду у відставку, бо наші Збройні сили та обороноздатність держави важливіші за будь-яку міністерську посаду або політичну партію", — заявив міністр.
Він також додав, що ситуація навколо дронів стала предметом політичних маніпуляцій.
Що сталося на кордоні з Росією
- У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.
- Міністерство закордонних справ Латвії вручило ноту протесту Росії після падіння безпілотників, які залетіли у повітряний простір країни з боку РФ.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією, щоб запобігти інцидентам з БпЛА.
І ЗЄ теж такий у домику наче не він їх призначав, не йому баьоси слюнявили, не йому "Династію" будували.
Воно йому треба?
Тож, знайшов привід звалити, щоби потім не звинуватили у бездіяльності чи найгірше - у дезертирстві.
Років 30 - 40 ! Від дати знищення режиму міндіча цукєрмана. І то питання дискусійне
"Вчора на червоній площі сів літак. Але маленький. А сьогодні полетіли зірки. Але великі".