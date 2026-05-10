Украина готова сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, чтобы предотвратить инциденты с дронами, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своей латвийской коллегой Байбой Браже по поводу недавних инцидентов с дронами в Латвии.
Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Результаты расследования по дронам
"Расследование доказало, что это стало результатом работы российских средств радиоэлектронной борьбы, которые намеренно сбивали украинские дроны с курса от их целей в России", - заявил глава МИД Украины.
Украина готова к сотрудничеству
Во время беседы с Браже Сибига "подтвердил готовность Украины сотрудничать со странами Балтии и Финляндией для предотвращения подобных инцидентов, включая прямое участие украинских специалистов".
"Наша цель - обеспечить максимальную безопасность для Латвии, других стран Балтии и Финляндии. Во-первых, путем эффективного противодействия российской агрессии и истощения российской военной машины. Во-вторых, помогая укреплять защиту воздушного пространства наших друзей", - добавил министр.
- Наканунеэстонский общественный вещатель ERR сообщал, что после нескольких инцидентов с дронами Украина намерена направить своих экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности и уже связалась с посольством Эстонии по этому вопросу
Что предшествовало?
- В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в регионе объявили воздушную угрозу и отменили занятия в школах.
- Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста России после падения беспилотников, которые залетели в воздушное пространство страны со стороны РФ.
У 2026 році президент Володимир Зеленський https://zn.ua/ukr/POLITICS/vstup-ukrajini-do-jes-pozitsija-zelenskoho-zahostrjuje-napruzhenist-u-vidnosinakh-iz-jevropejskimi-partnerami-ft.html обрав більш різкий та владний тон у спілкуванні з європейськими союзниками. Він все частіше читає лекції, що викликає обурення у європейців, https://www.politico.eu/newsletter/forecast/europe-tires-of-zelenskyys-lectures/ пише Politico.
Журналісти вказують, що український лідер стає все менш обережним, коли йдеться про взаємодію з Європою. Його настрої підживлює поновлена впевненість у стійкості України.
"Наразі відносини між Києвом та Брюсселем напружені і, ймовірно, досягли найнижчої точки за час війни", - каже колишній український чиновник на умовах анонімності.
На неформальному саміті лідерів ЄС на Кіпрі, який відбувся у квітні, європейські союзники дорікали Зеленському через його очікування щодо вступу в ЄС та відмову від поступового членства. Попри те, що Україна ще готується впроваджувати антикорупційні реформи, Зеленський вважає, що Київ "заслуговує на повноцінне членство в Європейському Союзі" - і швидко.
Вказується, що наполегливі вимоги Зеленського призводили до неприємних ситуацій й раніше. Зокрема й з тими лідерами, які симпатизували йому. Так, у 2022 році президент США Джо Байден розізлився на українського лідера, коли той зажадав ще більшої допомоги після того, як Байден щойно закінчив говорити йому про схвалення додаткового мільярда доларів військової допомоги.
"Зеленський, зокрема, не лише Зеленський, а й багато інших українців, справді вірять, що вони борються не лише за Україну, а й за всю Європу та Захід. І тому немає потреби бути вдячним комусь, дякувати комусь чи пом'якшувати свої прохання. Він дуже вірить, що Європа винна Україні. Це впливає на його мислення та риторику. Але це не враховує, що не всі європейці бачать це однаково", - каже експерт із зовнішньої політики від Республіканської партії, який у минулому консультував Київ.
Риторика Зеленського, як пишуть у Politico, ризикує відчужити тих самих партнерів, на яких Україна покладається у фінансовому плані. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі в лютому він здивував європейських лідерів, різко дорікнувши їм за те, що вони недостатньо роблять для України та власної оборони. Багатьох в аудиторії цей докір роздратував, адже перед цим європейських лідерів розкритикував Дональд Трамп.
"Це було досить несподівано. Зеленський незадоволений тим, як європейці мобілізували підтримку", - каже Натія Сескурія, аналітик Королівського об'єднаного інституту служб, лондонського аналітичного центру.
Журналісти Politico описали, чому загострилась риторика Зеленського. На їхню думку, на це вплинуло те, що Україна пережила, можливо, найгіршу за всю війну зиму. Тепер впевненість Зеленського у здатності України продовжувати боротьбу в конфлікті зростає неймовірними темпами. До того ж, Україна стає самодостатнім центром оборони: вона вже виробляє майже половину своїх потреб в озброєнні та має намір експортувати дрони на Близький Схід.
"Стійкість України означає, що їй не потрібно так сильно залежати від інших, як раніше", - резюмують у Politico.