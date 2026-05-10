Україна готова співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією, щоб запобігти інцидентам з дронами, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з латвійською колегою Байбою Браже щодо нещодавніх інцидентів з дронами в Латвії.

Про це Сибіга повідомив в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Результати розслідування щодо дронів

"Розслідування довели, що це стало результатом роботи російських засобів радіоелектронної боротьби, які навмисно збивали українські дрони з курсу від їхніх цілей у Росії", - заявив очільник МЗС України.

Україна готова співпрацювати

Під час розмови з Браже Сибіга "підтвердив готовність України співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією для запобігання подібним інцидентам, включно з прямою участю українських фахівців".

"Наша мета — забезпечити максимальну безпеку для Латвії, інших країн Балтії та Фінляндії. По-перше, шляхом ефективної протидії російській агресії та виснаження російської військової машини. По-друге, допомагаючи зміцнювати захист повітряного простору наших друзів", - додав міністр.

Напередодні е стонський суспільний мовник ERR повідомляв, що після кількох інцидентів із дронами Україна має намір направити своїх експертів до країн Балтії для посилення повітряної безпеки та вже зв'язалася з посольством Естонії з цього питання

Що передувало?

У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.

Міністерство закордонних справ Латвії вручило ноту протесту Росії після падіння безпілотників, які залетіли у повітряний простір країни з боку РФ.

Читайте також: Латвія заявила, що в нафтобазу на її території влучили не один, а два дрони