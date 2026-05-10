Україна готова співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією, щоб запобігти інцидентам з дронами, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з латвійською колегою Байбою Браже щодо нещодавніх інцидентів з дронами в Латвії.
Про це Сибіга повідомив в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Результати розслідування щодо дронів
"Розслідування довели, що це стало результатом роботи російських засобів радіоелектронної боротьби, які навмисно збивали українські дрони з курсу від їхніх цілей у Росії", - заявив очільник МЗС України.
Україна готова співпрацювати
Під час розмови з Браже Сибіга "підтвердив готовність України співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією для запобігання подібним інцидентам, включно з прямою участю українських фахівців".
"Наша мета — забезпечити максимальну безпеку для Латвії, інших країн Балтії та Фінляндії. По-перше, шляхом ефективної протидії російській агресії та виснаження російської військової машини. По-друге, допомагаючи зміцнювати захист повітряного простору наших друзів", - додав міністр.
- Напередодні естонський суспільний мовник ERR повідомляв, що після кількох інцидентів із дронами Україна має намір направити своїх експертів до країн Балтії для посилення повітряної безпеки та вже зв'язалася з посольством Естонії з цього питання
Що передувало?
- У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.
- Міністерство закордонних справ Латвії вручило ноту протесту Росії після падіння безпілотників, які залетіли у повітряний простір країни з боку РФ.
У 2026 році президент Володимир Зеленський https://zn.ua/ukr/POLITICS/vstup-ukrajini-do-jes-pozitsija-zelenskoho-zahostrjuje-napruzhenist-u-vidnosinakh-iz-jevropejskimi-partnerami-ft.html обрав більш різкий та владний тон у спілкуванні з європейськими союзниками. Він все частіше читає лекції, що викликає обурення у європейців, https://www.politico.eu/newsletter/forecast/europe-tires-of-zelenskyys-lectures/ пише Politico.
Журналісти вказують, що український лідер стає все менш обережним, коли йдеться про взаємодію з Європою. Його настрої підживлює поновлена впевненість у стійкості України.
"Наразі відносини між Києвом та Брюсселем напружені і, ймовірно, досягли найнижчої точки за час війни", - каже колишній український чиновник на умовах анонімності.
На неформальному саміті лідерів ЄС на Кіпрі, який відбувся у квітні, європейські союзники дорікали Зеленському через його очікування щодо вступу в ЄС та відмову від поступового членства. Попри те, що Україна ще готується впроваджувати антикорупційні реформи, Зеленський вважає, що Київ "заслуговує на повноцінне членство в Європейському Союзі" - і швидко.
Вказується, що наполегливі вимоги Зеленського призводили до неприємних ситуацій й раніше. Зокрема й з тими лідерами, які симпатизували йому. Так, у 2022 році президент США Джо Байден розізлився на українського лідера, коли той зажадав ще більшої допомоги після того, як Байден щойно закінчив говорити йому про схвалення додаткового мільярда доларів військової допомоги.
"Зеленський, зокрема, не лише Зеленський, а й багато інших українців, справді вірять, що вони борються не лише за Україну, а й за всю Європу та Захід. І тому немає потреби бути вдячним комусь, дякувати комусь чи пом'якшувати свої прохання. Він дуже вірить, що Європа винна Україні. Це впливає на його мислення та риторику. Але це не враховує, що не всі європейці бачать це однаково", - каже експерт із зовнішньої політики від Республіканської партії, який у минулому консультував Київ.
Риторика Зеленського, як пишуть у Politico, ризикує відчужити тих самих партнерів, на яких Україна покладається у фінансовому плані. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі в лютому він здивував європейських лідерів, різко дорікнувши їм за те, що вони недостатньо роблять для України та власної оборони. Багатьох в аудиторії цей докір роздратував, адже перед цим європейських лідерів розкритикував Дональд Трамп.
"Це було досить несподівано. Зеленський незадоволений тим, як європейці мобілізували підтримку", - каже Натія Сескурія, аналітик Королівського об'єднаного інституту служб, лондонського аналітичного центру.
Журналісти Politico описали, чому загострилась риторика Зеленського. На їхню думку, на це вплинуло те, що Україна пережила, можливо, найгіршу за всю війну зиму. Тепер впевненість Зеленського у здатності України продовжувати боротьбу в конфлікті зростає неймовірними темпами. До того ж, Україна стає самодостатнім центром оборони: вона вже виробляє майже половину своїх потреб в озброєнні та має намір експортувати дрони на Близький Схід.
"Стійкість України означає, що їй не потрібно так сильно залежати від інших, як раніше", - резюмують у Politico.