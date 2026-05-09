Латвія заявила, що в нафтобазу на її території влучили не один, а два дрони
Поліція Латвії заявила, що у нафтобазу в місті Резекне неподалік від кордону з РФ 7 травня врлучили два безпілотники, а не один, як вважалося спочатку.
Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як йдеться у заяві поліції для ЗМІ, такого висновку дійшли на основі початкових процесуальних дій на місці події та початкового огляду уламків дронів.
Державна поліція порушила кримінальне провадження за статтею 10 латвійського Кримінального кодексу "Злочини проти держави".
Поліція закликала громадян, якщо у них є матеріали, пов'язані з подією, не поширювати їх у соціальних мережах, а звертатися з ними до Державної служби безпеки.
Що передувало?
- У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.
- Міністерство закордонних справ Латвії вручило ноту протесту Росії після падіння безпілотників, які залетіли у повітряний простір країни з боку РФ.
Навіть якщо безпілотники були українського виробництва, їх можна було купити (через треті руки) або отримати від російських військових (щось не спрацювало і безпілотник дістався як трофей).
Что-то они как-то очень удачно прилетают, вам не кажется? Сначала в Эстонии дрон попал в электростанцию в Аувере. Одну из трех в стране. Потом ночью несколько беспилотников со стороны России вошли в воздушное пространство Латвии, и один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.
Вот, не куда-нибудь, а в нефтяной резервуар. Слава богу, он не рабочий, пустой. Как и Ауверская станция, которая тоже половину времени простаивает. Но прям вот какое-то очень удачное совпадение.
Был бы я конспирологом, я бы сказал, что русские берут локационно потерянные украинские дроны, перенастраивают их, и под шумок начинают тестировать на пока еще неработающих объектах стран Балтии...
Так, чисто потренироваться.