Латвія заявила, що в нафтобазу на її території влучили не один, а два дрони

Поліція Латвії заявила, що у нафтобазу в місті Резекне неподалік від кордону з РФ 7 травня врлучили два безпілотники, а не один, як вважалося спочатку.

Про це пише Delfi.

Як йдеться у заяві поліції для ЗМІ, такого висновку дійшли на основі початкових процесуальних дій на місці події та початкового огляду уламків дронів.

Державна поліція порушила кримінальне провадження за статтею 10 латвійського Кримінального кодексу "Злочини проти держави".

Поліція закликала громадян, якщо у них є матеріали, пов'язані з подією, не поширювати їх у соціальних мережах, а звертатися з ними до Державної служби безпеки.

Що передувало?

У Латвії вранці 7 травня зафіксували падіння двох безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав поблизу нафтосховища в місті Резекне, через що в регіоні оголосили повітряну загрозу та скасували заняття у школах.

Міністерство закордонних справ Латвії вручило ноту протесту Росії після падіння безпілотників, які залетіли у повітряний простір країни з боку РФ.

