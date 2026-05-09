УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18635 відвідувачів онлайн
Новини Падіння дрона у Латвії
3 507 9

Латвія заявила, що в нафтобазу на її території влучили не один, а два дрони

у Латвії розслідують атаку двох безпілотників на нафтобазу

Поліція Латвії заявила, що у нафтобазу в місті Резекне неподалік від кордону з РФ 7 травня врлучили два безпілотники, а не один, як вважалося спочатку.

Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як йдеться у заяві поліції для ЗМІ, такого висновку дійшли на основі початкових процесуальних дій на місці події та початкового огляду уламків дронів.

Державна поліція порушила кримінальне провадження за статтею 10 латвійського Кримінального кодексу "Злочини проти держави".

Поліція закликала громадян, якщо у них є матеріали, пов'язані з подією, не поширювати їх у соціальних мережах, а звертатися з ними до Державної служби безпеки.

Читайте також: Латвія вручила ноту протесту РФ через падіння дронів на своїй території

Що передувало?

Читайте також: Інциденти з дронами в Латвії є наслідком агресії РФ проти України, - Рінкевичс

Автор: 

безпілотник БпЛА (5812) Латвія (1473) нафтобаза (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ні, явно кацапська провокація, диверсія чи теракт (на вибір) і не виключаю використання приземлених десь над болотами РЕБами (це якщо міндічі з двушечкой на мацкву не відправили) наших дронів. Можлива зміна маршруту під дією РЕБ, але якось підозріло прицільно впали.
показати весь коментар
09.05.2026 01:50 Відповісти
То твоі вологі мрії, кацап, шодо промаху СБС ЗСУ та намагання злочин своєго лаптеного-балалаєчного рейху перекласти на пана "Мадьяра".
показати весь коментар
09.05.2026 06:39 Відповісти
⚡️Україна не спрямовувала БпЛА в бік Латвії, але готова перепросити, якщо вони справді були українськими, - Сибіга. Раніше Україна вже висловила свої вибачення країнам Балтії, а також Фінляндії - за ненавмисні інциденти, спричинені перенаправленням українських дронів російськими системами РЕБ......."Ми також розглядаємо можливість направлення груп українських експертів для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору наших друзів", - додав голова МЗС.....Тобто та сама історія що трапилася і в Фінляндіі 3-го травня: це робота російських РЕБ. Глушать сигнали GPS або підмінюють фальшивими координатами, або навіть взагалі перехоплюють управління дронами....
показати весь коментар
09.05.2026 01:38 Відповісти
Дюм НАТО- найбільший дюйм у світовій історії.
показати весь коментар
09.05.2026 02:08 Відповісти
Росіянам вигідно запустити безпілотник на нафтосховище Латвії.
Навіть якщо безпілотники були українського виробництва, їх можна було купити (через треті руки) або отримати від російських військових (щось не спрацювало і безпілотник дістався як трофей).
показати весь коментар
09.05.2026 02:35 Відповісти
НУ ТАК УБЕЙТЕ ХОТЬ КАКОГО ТО РОДСТВЕННИКА ПУТИНА !)
показати весь коментар
09.05.2026 02:42 Відповісти
https://t.me/babchenko77/14304 Аркадій Бабченко, спроба конспірології з приводу:
Что-то они как-то очень удачно прилетают, вам не кажется? Сначала в Эстонии дрон попал в электростанцию в Аувере. Одну из трех в стране. Потом ночью несколько беспилотников со стороны России вошли в воздушное пространство Латвии, и один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.
Вот, не куда-нибудь, а в нефтяной резервуар. Слава богу, он не рабочий, пустой. Как и Ауверская станция, которая тоже половину времени простаивает. Но прям вот какое-то очень удачное совпадение.
Был бы я конспирологом, я бы сказал, что русские берут локационно потерянные украинские дроны, перенастраивают их, и под шумок начинают тестировать на пока еще неработающих объектах стран Балтии...
Так, чисто потренироваться.
показати весь коментар
09.05.2026 04:20 Відповісти
наматуйте і далі соплі на кулачок
показати весь коментар
09.05.2026 09:00 Відповісти
 
 