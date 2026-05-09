Латвия заявила, что в нефтебазу на ее территории попали два дрона, а не один
Полиция Латвии заявила, что 7 мая в нефтебазу в городе Резекне, расположенную недалеко от границы с РФ, попали два беспилотника, а не один, как считалось изначально.
Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.
Как говорится в заявлении полиции для СМИ, к такому выводу пришли на основе первоначальных процессуальных действий на месте происшествия и первоначального осмотра обломков дронов.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по статье 10 латвийского Уголовного кодекса "Преступления против государства".
Полиция призвала граждан, если у них есть материалы, связанные с происшествием, не распространять их в социальных сетях, а обращаться с ними в Государственную службу безопасности.
Что предшествовало?
- В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в регионе объявили воздушную угрозу и отменили занятия в школах.
- Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста России после падения беспилотников, которые залетели в воздушное пространство страны со стороны РФ.
Навіть якщо безпілотники були українського виробництва, їх можна було купити (через треті руки) або отримати від російських військових (щось не спрацювало і безпілотник дістався як трофей).
Что-то они как-то очень удачно прилетают, вам не кажется? Сначала в Эстонии дрон попал в электростанцию в Аувере. Одну из трех в стране. Потом ночью несколько беспилотников со стороны России вошли в воздушное пространство Латвии, и один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.
Вот, не куда-нибудь, а в нефтяной резервуар. Слава богу, он не рабочий, пустой. Как и Ауверская станция, которая тоже половину времени простаивает. Но прям вот какое-то очень удачное совпадение.
Был бы я конспирологом, я бы сказал, что русские берут локационно потерянные украинские дроны, перенастраивают их, и под шумок начинают тестировать на пока еще неработающих объектах стран Балтии...
Так, чисто потренироваться.