Латвия заявила, что в нефтебазу на ее территории попали два дрона, а не один

Полиция Латвии заявила, что 7 мая в нефтебазу в городе Резекне, расположенную недалеко от границы с РФ, попали два беспилотника, а не один, как считалось изначально.

Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как говорится в заявлении полиции для СМИ, к такому выводу пришли на основе первоначальных процессуальных действий на месте происшествия и первоначального осмотра обломков дронов.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по статье 10 латвийского Уголовного кодекса "Преступления против государства".

Полиция призвала граждан, если у них есть материалы, связанные с происшествием, не распространять их в социальных сетях, а обращаться с ними в Государственную службу безопасности.

Читайте также: Латвия вручила ноту протеста РФ из-за падения дронов на своей территории

Что предшествовало?

В Латвии утром 7 мая зафиксировали падение двух беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны России. Один из дронов упал вблизи нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в регионе объявили воздушную угрозу и отменили занятия в школах.

Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста России после падения беспилотников, которые залетели в воздушное пространство страны со стороны РФ.

Читайте также: Инциденты с дронами в Латвии являются следствием агрессии РФ против Украины, - Ринкевичс