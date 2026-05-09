РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4780 посетителей онлайн
Новости Падение дронов в Латвии
3 437 9

Латвия заявила, что в нефтебазу на ее территории попали два дрона, а не один

в Латвии расследуют атаку двух беспилотников на нефтебазу

Полиция Латвии заявила, что 7 мая в нефтебазу в городе Резекне, расположенную недалеко от границы с РФ, попали два беспилотника, а не один, как считалось изначально.

Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как говорится в заявлении полиции для СМИ, к такому выводу пришли на основе первоначальных процессуальных действий на месте происшествия и первоначального осмотра обломков дронов.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по статье 10 латвийского Уголовного кодекса "Преступления против государства".

Полиция призвала граждан, если у них есть материалы, связанные с происшествием, не распространять их в социальных сетях, а обращаться с ними в Государственную службу безопасности.

Читайте также: Латвия вручила ноту протеста РФ из-за падения дронов на своей территории

Что предшествовало?

Читайте также: Инциденты с дронами в Латвии являются следствием агрессии РФ против Украины, - Ринкевичс

Автор: 

беспилотник (5158) Латвия (1447) нефтебаза (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ні, явно кацапська провокація, диверсія чи теракт (на вибір) і не виключаю використання приземлених десь над болотами РЕБами (це якщо міндічі з двушечкой на мацкву не відправили) наших дронів. Можлива зміна маршруту під дією РЕБ, але якось підозріло прицільно впали.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:50 Ответить
То твоі вологі мрії, кацап, шодо промаху СБС ЗСУ та намагання злочин своєго лаптеного-балалаєчного рейху перекласти на пана "Мадьяра".
показать весь комментарий
09.05.2026 06:39 Ответить
⚡️Україна не спрямовувала БпЛА в бік Латвії, але готова перепросити, якщо вони справді були українськими, - Сибіга. Раніше Україна вже висловила свої вибачення країнам Балтії, а також Фінляндії - за ненавмисні інциденти, спричинені перенаправленням українських дронів російськими системами РЕБ......."Ми також розглядаємо можливість направлення груп українських експертів для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору наших друзів", - додав голова МЗС.....Тобто та сама історія що трапилася і в Фінляндіі 3-го травня: це робота російських РЕБ. Глушать сигнали GPS або підмінюють фальшивими координатами, або навіть взагалі перехоплюють управління дронами....
показать весь комментарий
09.05.2026 01:38 Ответить
Дюм НАТО- найбільший дюйм у світовій історії.
показать весь комментарий
09.05.2026 02:08 Ответить
Росіянам вигідно запустити безпілотник на нафтосховище Латвії.
Навіть якщо безпілотники були українського виробництва, їх можна було купити (через треті руки) або отримати від російських військових (щось не спрацювало і безпілотник дістався як трофей).
показать весь комментарий
09.05.2026 02:35 Ответить
НУ ТАК УБЕЙТЕ ХОТЬ КАКОГО ТО РОДСТВЕННИКА ПУТИНА !)
показать весь комментарий
09.05.2026 02:42 Ответить
https://t.me/babchenko77/14304 Аркадій Бабченко, спроба конспірології з приводу:
Что-то они как-то очень удачно прилетают, вам не кажется? Сначала в Эстонии дрон попал в электростанцию в Аувере. Одну из трех в стране. Потом ночью несколько беспилотников со стороны России вошли в воздушное пространство Латвии, и один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.
Вот, не куда-нибудь, а в нефтяной резервуар. Слава богу, он не рабочий, пустой. Как и Ауверская станция, которая тоже половину времени простаивает. Но прям вот какое-то очень удачное совпадение.
Был бы я конспирологом, я бы сказал, что русские берут локационно потерянные украинские дроны, перенастраивают их, и под шумок начинают тестировать на пока еще неработающих объектах стран Балтии...
Так, чисто потренироваться.
показать весь комментарий
09.05.2026 04:20 Ответить
наматуйте і далі соплі на кулачок
показать весь комментарий
09.05.2026 09:00 Ответить
 
 