Неизвестный дрон в небе: в Латвии предупреждали о воздушной угрозе
Утром 17 мая Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в воздушном пространстве нескольких районов страны из-за появления неизвестного дрона в небе.
Об этом сообщают Вооруженные силы Латвии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, Национальные вооруженные силы Латвии совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.
Сообщается, что Вооруженные силы усилили возможности ПВО на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.
"Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможны повторения случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему", — говорится в сообщении.
Также жителей призвали укрыться, соблюдать принцип "двух стен", закрыть окна и двери.
Угроза миновала
Впоследствии сообщалось, что воздушная угроза миновала.
В Вооруженных силах подтвердили, что в воздушное пространство Латвии влетел один беспилотник. Впоследствии дрон покинул воздушное пространство страны.
Были задействованы истребители миссии патрулирования воздушного пространства НАТО в Балтии.
