Латвия задействовала истребители НАТО из-за угрозы в небе у границы с РФ

В ночь на 9 мая Латвия зафиксировала возможную воздушную угрозу вблизи границы с Россией. Для патрулирования были подняты истребители НАТО и усилена ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Латвии.

В 1:41 ночи вооруженные силы сообщили о возможной воздушной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Резекненском и Лудзенском уездах.

Отмечается, что латвийские военные вместе с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.

"Национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив дополнительные подразделения. Пока продолжается агрессия России против Украины, повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается иностранный беспилотный летательный аппарат, возможно", — говорится в сообщении.

В 2:00 ночи в вооруженных силах сообщили об активизации воздушной миссии для патрулирования воздушного пространства.

Уже через час Национальные вооруженные силы сообщили, что возможная угроза в воздушном пространстве Латвии прекратилась.

Что предшествовало?

Полиция Латвии заявила, что в нефтебазу в городе Резекне недалеко от границы с РФ 7 мая попали два беспилотника, а не один, как считалось изначально.