Латвія активувала винищувачі НАТО через загрозу в небі біля кордону з РФ

У ніч на 9 травня Латвія зафіксувала можливу повітряну загрозу поблизу кордону з Росією. Для патрулювання було піднято винищувачі НАТО та посилено ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба збройних сил Латвії.

О 1:41 годині ночі збройні сили повідомили про можливу повітряну загрозу у повітряному просторі Латвії в Резекненському та Лудзенському повітах.

Зазначається, що латвійські військові разом із союзниками НАТО постійно моніторять повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу.

"Національні збройні сили посилили можливості протиповітряної оборони на східному кордоні, відправивши додаткові підрозділи. Поки триває агресія Росії проти України, повторення таких випадків, коли в повітряний простір Латвії влітає або наближається іноземний безпілотний літальний апарат, є можливим", - йдеться в повідомленні.

О 2:00 годині ночі у збройних силах повідомили про активізацію повітряної місії для патрулювання повітряного простору.

Вже за годину Національні збройні сили повідомили, що можлива загроза в повітряному просторі Латвії припинилася.

Що передувало?

Поліція Латвії заявила, що у нафтобазу в місті Резекне неподалік від кордону з РФ 7 травня влучили два безпілотники, а не один, як вважалося спочатку.