У Фінляндії заявили про порушення повітряного простору безпілотником
У Фінляндії заявили про можливе порушення повітряного простору безпілотником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Yle.
За даними фінської влади, вранці 15 травня безпілотники могли залетіти на територію країни. Пізніше рятувальна служба повідомила щонайменше про один дрон у повітряному просторі Фінляндії.
Що відомо
Ймовірний маршрут польоту безпілотника проходив між Гельсінкі та Порвоо.
У небі над регіоном Уусімаа та поблизу узбережжя столиці патрулювали винищувачі Hornet.
Мешканців регіону влада закликала залишатися у приміщеннях та триматися подалі від вікон.
Згодом влада повідомила, що загроза минула.
Які були наслідки
Через ситуацію тимчасово закривали повітряний простір над регіоном Уусімаа.
В аеропорту Гельсінкі-Вантаа затримали та скасували частину рейсів.
Також були скасовані деякі автобусні маршрути.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що прямої військової загрози для країни немає та подякував владі за оперативну реакцію.
