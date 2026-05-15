В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.
По данным финских властей, утром 15 мая беспилотники могли залететь на территорию страны. Позже спасательная служба сообщила как минимум об одном дроне в воздушном пространстве Финляндии.
Что известно
Предполагаемый маршрут полета беспилотника проходил между Хельсинки и Порвоо.
В небе над регионом Уусимаа и вблизи побережья столицы патрулировали истребители Hornet.
Власти призвали жителей региона оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.
Впоследствии власти сообщили, что угроза миновала.
Каковы были последствия
Из-за ситуации временно закрыли воздушное пространство над регионом Уусимаа.
В аэропорту Хельсинки-Вантаа задержали и отменили часть рейсов.
Также были отменены некоторые автобусные маршруты.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прямой военной угрозы для страны нет, и поблагодарил власти за оперативную реакцию.
Фвнам просто все треба збивати