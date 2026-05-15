В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

В Финляндии из-за дрона закрывали воздушное пространство и приостанавливали рейсы

По данным финских властей, утром 15 мая беспилотники могли залететь на территорию страны. Позже спасательная служба сообщила как минимум об одном дроне в воздушном пространстве Финляндии.

Что известно

Предполагаемый маршрут полета беспилотника проходил между Хельсинки и Порвоо.

В небе над регионом Уусимаа и вблизи побережья столицы патрулировали истребители Hornet.

Власти призвали жителей региона оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Впоследствии власти сообщили, что угроза миновала.

Каковы были последствия

Из-за ситуации временно закрыли воздушное пространство над регионом Уусимаа.

В аэропорту Хельсинки-Вантаа задержали и отменили часть рейсов.

Также были отменены некоторые автобусные маршруты.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прямой военной угрозы для страны нет, и поблагодарил власти за оперативную реакцию.

Знову винна Україна.
15.05.2026 10:37 Ответить
Я думаю у пуйла є можливість клпіювати наші дрони, воно схиблене і підступне.
Фвнам просто все треба збивати
15.05.2026 12:28 Ответить
Ну і що, що заявили, нам що до того, нехай збивають
15.05.2026 12:21 Ответить
Треба збивати.
15.05.2026 12:27 Ответить
 
 