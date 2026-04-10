Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за нарушения воздушного пространства

Метеозонды с территории Беларуси вызвали сбой в работе аэропорта Вильнюса

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя Беларуси и вручило ноту протеста в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства страны.

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника Білорусі та вручило ноту протесту.

Инцидент с метеозондами

По данным литовского МИД, вечером 21 октября радиолокационные системы зафиксировали проникновение группы метеорологических воздушных шаров с территории Беларуси.

В ведомстве отметили, что этот инцидент создал угрозу для гражданской авиации и общественной безопасности, а также повлиял на работу Вильнюсского аэропорта.

Последствия для авиации

Из-за залета метеозондов было нарушено функционирование аэропорта Вильнюса, что привело к финансовым убыткам.

Литовская сторона подчеркнула, что такие действия недопустимы с точки зрения безопасности полетов и требуют немедленной реакции.

Позиция Литвы

В МИД страны назвали инцидент грубым нарушением международного права и призвали Беларусь обеспечить надлежащий контроль над своим воздушным пространством.

Также в ведомстве напомнили, что это не первый подобный случай, и потребовали провести расследование.

Литва предупредила, что в случае повторения подобных инцидентов оставляет за собой право на соответствующие действия.

Стісняюсь спитать: а литовський повітряний простір відкритий для польотів літаків білоруських авіакомпаній?
10.04.2026 16:54 Ответить
Літають, за маршрутом: Мінськ-Кутаісі-Мілан-Вільнюс. Час перельоту - 26 год. 10 хв. Ціна квитка - від от 23431 р.
Або: Мінськ-Стамбул-Вільнюс. Час перельоту - 12 год. 25 хв. Ціна квитка - від 59636 р.
https://biletyplus.ru/aviabilety/minsk-msq/vilnjus-vno
10.04.2026 17:19 Ответить
Дякую.
Тоді рекомендував би "літовскім таварісчям" у відповідь на чергову провокацію з боку ********** ширше відкривати "повітряні ворота". Щоб "пратівнай старанє" врешті решт "стала стидна".
10.04.2026 18:25 Ответить
І шо? вони ії прочитали і ... яка відповідь?
10.04.2026 16:54 Ответить
Головне шоб та нота не на глянцевому папірі була. А краще - в рулоні.
10.04.2026 16:59 Ответить
Та то Вінні Пух
10.04.2026 17:21 Ответить
Ноту протесту треба передавати Томагавком в Мозирь, інакше не дійде.
10.04.2026 17:32 Ответить
 
 