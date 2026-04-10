Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за нарушения воздушного пространства
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя Беларуси и вручило ноту протеста в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.
Инцидент с метеозондами
По данным литовского МИД, вечером 21 октября радиолокационные системы зафиксировали проникновение группы метеорологических воздушных шаров с территории Беларуси.
В ведомстве отметили, что этот инцидент создал угрозу для гражданской авиации и общественной безопасности, а также повлиял на работу Вильнюсского аэропорта.
Последствия для авиации
Из-за залета метеозондов было нарушено функционирование аэропорта Вильнюса, что привело к финансовым убыткам.
Литовская сторона подчеркнула, что такие действия недопустимы с точки зрения безопасности полетов и требуют немедленной реакции.
Позиция Литвы
В МИД страны назвали инцидент грубым нарушением международного права и призвали Беларусь обеспечить надлежащий контроль над своим воздушным пространством.
Также в ведомстве напомнили, что это не первый подобный случай, и потребовали провести расследование.
Литва предупредила, что в случае повторения подобных инцидентов оставляет за собой право на соответствующие действия.
Або: Мінськ-Стамбул-Вільнюс. Час перельоту - 12 год. 25 хв. Ціна квитка - від 59636 р.
https://biletyplus.ru/aviabilety/minsk-msq/vilnjus-vno
Тоді рекомендував би "літовскім таварісчям" у відповідь на чергову провокацію з боку ********** ширше відкривати "повітряні ворота". Щоб "пратівнай старанє" врешті решт "стала стидна".