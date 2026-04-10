Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя Беларуси и вручило ноту протеста в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства страны.

Литовское внешнеполитическое ведомство сообщило об этом.

Инцидент с метеозондами

По данным литовского МИД, вечером 21 октября радиолокационные системы зафиксировали проникновение группы метеорологических воздушных шаров с территории Беларуси.

В ведомстве отметили, что этот инцидент создал угрозу для гражданской авиации и общественной безопасности, а также повлиял на работу Вильнюсского аэропорта.

Читайте: У Литвы нет доказательств умышленного нарушения воздушного пространства РФ, — советник Науседы Матулонис

Последствия для авиации

Из-за залета метеозондов было нарушено функционирование аэропорта Вильнюса, что привело к финансовым убыткам.

Литовская сторона подчеркнула, что такие действия недопустимы с точки зрения безопасности полетов и требуют немедленной реакции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Литве взорвался и упал неизвестный беспилотник: вероятно, он прилетел из Беларуси

Позиция Литвы

В МИД страны назвали инцидент грубым нарушением международного права и призвали Беларусь обеспечить надлежащий контроль над своим воздушным пространством.

Также в ведомстве напомнили, что это не первый подобный случай, и потребовали провести расследование.

Литва предупредила, что в случае повторения подобных инцидентов оставляет за собой право на соответствующие действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник, упавший в Литве, был украинским. Он сбился с курса, - премьер-министр Ругинене