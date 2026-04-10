Литва вручила ноту протесту Білорусі через порушення повітряного простору
Міністерство закордонних справ Литви викликало представника Білорусі та вручило ноту протесту через інциденти з порушенням повітряного простору країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило литовське зовнішньополітичне відомство.
Інцидент із метеозондами
За даними литовського МЗС, увечері 21 жовтня радіолокаційні системи зафіксували проникнення групи метеорологічних повітряних куль з території Білорусі.
У відомстві зазначили, що цей інцидент створив загрозу для цивільної авіації та громадської безпеки, а також вплинув на роботу Вільнюського аеропорту.
Наслідки для авіації
Через заліт метеозондів було порушено функціонування аеропорту Вільнюса, що призвело до фінансових збитків.
Литовська сторона наголосила, що такі дії є неприпустимими з точки зору безпеки польотів і потребують негайної реакції.
Позиція Литви
У МЗС країни назвали інцидент грубим порушенням міжнародного права та закликали Білорусь забезпечити належний контроль над своїм повітряним простором.
Також у відомстві нагадали, що це не перший подібний випадок, і вимагали провести розслідування.
Литва попередила, що у разі повторення подібних інцидентів залишає за собою право на відповідні дії.
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