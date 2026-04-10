Литва вручила ноту протесту Білорусі через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника Білорусі та вручило ноту протесту через інциденти з порушенням повітряного простору країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило литовське зовнішньополітичне відомство.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інцидент із метеозондами

За даними литовського МЗС, увечері 21 жовтня радіолокаційні системи зафіксували проникнення групи метеорологічних повітряних куль з території Білорусі.

У відомстві зазначили, що цей інцидент створив загрозу для цивільної авіації та громадської безпеки, а також вплинув на роботу Вільнюського аеропорту.

Читайте: Литва не має доказів навмисного порушення повітряного простору РФ, - радник Науседи Матульоніс

Наслідки для авіації

Через заліт метеозондів було порушено функціонування аеропорту Вільнюса, що призвело до фінансових збитків.

Литовська сторона наголосила, що такі дії є неприпустимими з точки зору безпеки польотів і потребують негайної реакції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Литві вибухнув та впав невідомий безпілотник: ймовірно, він прилетів із Білорусі

Позиція Литви

У МЗС країни назвали інцидент грубим порушенням міжнародного права та закликали Білорусь забезпечити належний контроль над своїм повітряним простором.

Також у відомстві нагадали, що це не перший подібний випадок, і вимагали провести розслідування.

Литва попередила, що у разі повторення подібних інцидентів залишає за собою право на відповідні дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник, що впав у Литві, був українським. Він збився з курсу, - прем’єрка Ругінене