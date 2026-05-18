Армия РФ намеренно направляет украинские дроны над странами Балтии и Финляндией, - СМИ

Россия меняет тактику и может использовать украинские дроны для оказания давления на страны НАТО, в частности на их инфраструктуру и объекты безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО.

Отмечается, что российская армия пытается направить украинские дроны в сторону объектов электросетей, транспортных систем и военных баз стран Балтии и Финляндии. Для противодействия дронам используются электронные глушилки, эффективность которых повышается за счет решений на основе искусственного интеллекта.

По данным газеты Iltalehti, по этой же причине повысили свою боеготовность и финские вооруженные силы.

По данным источников в НАТО, поведение России изменилось, и теперь цель заключается не только в сбивании украинских дронов, но и в нанесении ущерба на территории НАТО с целью давления на страны альянса.

Что предшествовало?

15 мая в Финляндии заявили о возможном нарушении воздушного пространства беспилотником.

Утром 17 мая Национальные вооруженные силы Латвии предупреждали о возможной угрозе в воздушном пространстве нескольких районов страны из-за неизвестного дрона в небе.

