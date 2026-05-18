Армия РФ намеренно направляет украинские дроны над странами Балтии и Финляндией, - СМИ

РФ может расширить войну за пределы Украины — предупреждение источников НАТО

Россия меняет тактику и может использовать украинские дроны для оказания давления на страны НАТО, в частности на их инфраструктуру и объекты безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО.

Отмечается, что российская армия пытается направить украинские дроны в сторону объектов электросетей, транспортных систем и военных баз стран Балтии и Финляндии. Для противодействия дронам используются электронные глушилки, эффективность которых повышается за счет решений на основе искусственного интеллекта.

По данным газеты Iltalehti, по этой же причине повысили свою боеготовность и финские вооруженные силы. 

По данным источников в НАТО, поведение России изменилось, и теперь цель заключается не только в сбивании украинских дронов, но и в нанесении ущерба на территории НАТО с целью давления на страны альянса.

Что предшествовало? 

15 мая в Финляндии заявили о возможном нарушении воздушного пространства беспилотником.

Утром 17 мая Национальные вооруженные силы Латвии предупреждали о возможной угрозе в воздушном пространстве нескольких районов страны из-за неизвестного дрона в небе.

Латвия (1455) Литва (2708) Балтия (394) Финляндия (1096) Эстония (1635) дроны (7114)
Топ комментарии
Просто Україна набагато впереді в розвитку технологій,тому їй неварто опускатися до рівня рашки((Можна сміятися з лінії суровікіна,ослів,велосипедів,зеків....але ...(((
18.05.2026 09:21 Ответить
Цікаво інше, чому Україна не направляє шахеди назад на рашку, якщо ті вже так вміють?
18.05.2026 09:18 Ответить
От же хитрі орки. Може і нам направляти їхні шахеди назад, до московії?
Чому до цього ніхто раніше не додумався?
18.05.2026 09:19 Ответить
А в чому проблема, що армія НАТО не може збити ці дрони, при порушенні кордону ?
18.05.2026 09:18 Ответить
Та ви що? Це ж призведе до ескалації.
18.05.2026 09:19 Ответить
Цікаво інше, чому Україна не направляє шахеди назад на рашку, якщо ті вже так вміють?
18.05.2026 09:18 Ответить
Я думаю, з гуманітарних міркувань.
18.05.2026 09:20 Ответить
18.05.2026 09:21 Ответить
18.05.2026 09:19 Ответить
Бо залетіло випадкових 2 дрони з кількох сотень запущених, а ці західняки вже штанці обмочили і давай статейки писати.

Найімовірніше залетіли випадково, через те, що збились з курсу, а не через те, що росіяни прямо перехопили керування і направили їх на країни НАТО.
18.05.2026 09:24 Ответить
Якщо виробники ФП встановили на дрони систему навігації глонас - то цілком реально.
18.05.2026 09:33 Ответить
Як довго до світу доходять очевидні речі(((
18.05.2026 09:19 Ответить
Хоч орієнтуються,хто винен. І те добре.
18.05.2026 09:21 Ответить
А що так можна ? А чому тоді Україна не розвертає шахеди , якщо вірити телемарафону то у нас найпередовіші технології захисту від дронів?
18.05.2026 09:29 Ответить
Якби кацапи так могли то в них би не горіли НПЗ. Скорше то збої в роботі чим маловірогідне "перехоплення керування" 🤔
18.05.2026 09:31 Ответить
Глушилки которые направляют дроны на объекты несчастных европейцев. Такое мог написать только обычный дебил журналист.
18.05.2026 09:32 Ответить
Ще добре, що не написав, що ці дрони на території Фінляндії збирають українські біженці і не запускають їх для наведення жаху на місцевих мешканців. Тая як це роблять українці на раші )))
18.05.2026 09:35 Ответить
А шо тааак можжжно було!????))))
18.05.2026 09:37 Ответить
 
 