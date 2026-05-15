Украинский морской дрон, найденный в Греции, сбился с курса из-за неисправности, - Reuters

В Греции нашли украинский дрон

Греческие следователи утверждают, что украинский морской дрон, обнаруженный на прошлой неделе у острова Лефкада, сбился с курса из-за технической неисправности. В СМИ писали, что это может быть Magura.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Греческая разведка и военные подразделения анализируют беспилотник, разбирают его и определяют характеристики. Следователи Греции изучают метаданные дрона.

Они хотят установить его миссию и то, был ли он запущен с корабля или с берега. Допускается запуск дрона из Ливии в Средиземное море.

"Это вопрос очень серьезный. На этом судне… было взрывчатое вещество, угрожавшее безопасности судоходства. Я не хочу думать, что будет после столкновения пассажирского судна или любого другого судна с этим дроном", - заявил министр обороны Греции Никос Дендиас.

Как свидетельствуют предварительные выводы, дрон не преодолел большое расстояние, что делает запуск из Ливии менее вероятным. Другой собеседник журналистов сказал, что уровень топлива является ключевым фактором в оценке, но он отказался предоставить дальнейшие подробности.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили, предположительно, украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.

Що частенько наші дрони і повітряні і морські посали збиватись з курсу .
15.05.2026 20:23 Ответить
Не треба їм туди лізти , нехай краще його , якомога швидше , додому повернуть ... Бо на того , хто забирає українську власність , зазвичай чекають різні неприємності - Орбан підтвердить ..
15.05.2026 20:27 Ответить
Мало, що там стверджують слідчі з Греції
15.05.2026 20:39 Ответить
Так виробники заперечили!!!!
15.05.2026 20:43 Ответить
х.з. кому вірити - спочатку написали що він був без вибухівки, потім що був з вибухівкою і його підірвали, а тепер пишуть що таки з вибухівкою і його спокійно досліджують. Виробник цих дронів UFORCE стверджує, що він хоч і схожий, але не їхній…
15.05.2026 20:48 Ответить
Сбился с курса---оно бывает конечно. Как Босфор с Дарданелами проскочил---вот вопрос?
15.05.2026 21:26 Ответить
Давайте подумаем! На борту сухогруза, может быть?
16.05.2026 00:42 Ответить
Эта фсё ****** - хахлы хатели взарвать фсю Грецию 😂
15.05.2026 21:28 Ответить
Не по феншую пішов.
15.05.2026 23:06 Ответить
 
 