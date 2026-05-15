Украинский морской дрон, найденный в Греции, сбился с курса из-за неисправности, - Reuters

Греческие следователи утверждают, что украинский морской дрон, обнаруженный на прошлой неделе у острова Лефкада, сбился с курса из-за технической неисправности. В СМИ писали, что это может быть Magura.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Греческая разведка и военные подразделения анализируют беспилотник, разбирают его и определяют характеристики. Следователи Греции изучают метаданные дрона.

Они хотят установить его миссию и то, был ли он запущен с корабля или с берега. Допускается запуск дрона из Ливии в Средиземное море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Греция после инцидента с дроном заявила об угрозе распространения войны на Средиземное море

"Это вопрос очень серьезный. На этом судне… было взрывчатое вещество, угрожавшее безопасности судоходства. Я не хочу думать, что будет после столкновения пассажирского судна или любого другого судна с этим дроном", - заявил министр обороны Греции Никос Дендиас.

Как свидетельствуют предварительные выводы, дрон не преодолел большое расстояние, что делает запуск из Ливии менее вероятным. Другой собеседник журналистов сказал, что уровень топлива является ключевым фактором в оценке, но он отказался предоставить дальнейшие подробности.

Что предшествовало?

Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили, предположительно, украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.

Читайте также: На морском дроне, найденном у берегов Греции, обезвредили около 100 килограммов взрывчатки: это может быть Magura