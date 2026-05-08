Украинский морской дрон Magura V5 обнаружили в Греции: начато расследование, - СМИ. ФОТО
В Греции обнаружили украинский беспилотный катер Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. В настоящее время его передали береговой охране.
Об этом пишет издание eKathimerini, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Беспилотник идентифицировали как Magura V5. Первыми его обнаружили рыбаки у мыса Дукато. На момент обнаружения двигатель еще работал.
Рыбаки отбуксировали плавсредство в порт Василики, где передали беспилотник греческой береговой охране.
По данным издания, судно оснащено передовыми технологиями, в частности антеннами и системами связи.
"В настоящее время власти рассматривают несколько сценариев назначения дрона. Одно из направлений расследования рассматривает возможность его использования в операциях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - отмечается в материале.
Следователи также не исключают связи с атаками, направленными на суда, связанные с "теневым флотом" России.
Скоріше з нерозірвавшихся під Новоросійськом кацапи, зняли БЧ та підкинули для того щоб нам претензії виставляли.
