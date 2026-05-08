4 980 23

Украинский морской дрон Magura V5 обнаружили в Греции: начато расследование, - СМИ. ФОТО

В Греции обнаружили украинский беспилотный катер Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. В настоящее время его передали береговой охране.

Об этом пишет издание eKathimerini, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Беспилотник идентифицировали как Magura V5. Первыми его обнаружили рыбаки у мыса Дукато. На момент обнаружения двигатель еще работал.

Рыбаки отбуксировали плавсредство в порт Василики, где передали беспилотник греческой береговой охране.

Украинский морской дрон обнаружили в Греции: подробности

По данным издания, судно оснащено передовыми технологиями, в частности антеннами и системами связи.

"В настоящее время власти рассматривают несколько сценариев назначения дрона. Одно из направлений расследования рассматривает возможность его использования в операциях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - отмечается в материале.

Следователи также не исключают связи с атаками, направленными на суда, связанные с "теневым флотом" России.

+11
Не здогадались поставити на нього систему самознищення?
08.05.2026 13:10 Ответить
+8
Интересно если бы они морскую мину нашли, они бы тоже ее в порт буксировали.
08.05.2026 13:27 Ответить
+8
таке вже не вперше, турки теж наші безпілотні катери виловлювали... невже неможна на такі випадки встановлювати самоліквідатори? А так нахаляву комусь дістається наша секретна техніка, в яку вкладено неміряно і іновацій і сил і грошей...
08.05.2026 13:30 Ответить
Упс...
08.05.2026 13:00 Ответить
Угу-у... Вірю... Через Босфор, отакою петлею, сам, майже на 1200км..
Скоріше з нерозірвавшихся під Новоросійськом кацапи, зняли БЧ та підкинули для того щоб нам претензії виставляли.
08.05.2026 17:57 Ответить
Ну заблукав, буває
08.05.2026 13:01 Ответить
у греків там якраз через річку на тому березі Лівія, зокрема наші друзі з ПНС Тріполі. якраз там , подейкують у виданні AFR, українські безпілотники проецюють силу у Середземному морі, зокрема, полюючи час від часу на російські танкери.
08.05.2026 13:57 Ответить
Посейдон бавиться
08.05.2026 13:07 Ответить
Штормило, топор под компас попал...
08.05.2026 13:09 Ответить
Отож якби самознищився з рибалками, був би привід кацапам гівно на вентилятор накидати. І так було повідомлення, що graekuli невдоволені нашими дронами.
08.05.2026 13:14 Ответить
Схоже, що міндіч- умеров і морськими дронами приторговували
08.05.2026 13:11 Ответить
Або дроник очікував на танкер з кацапською нафтою або балкер з вкраденим у нас зерном.
08.05.2026 13:17 Ответить
Рибалки ще ті конюхи)
08.05.2026 13:19 Ответить
Так це, по суті, теж саме що і міна.
Фантастичні ідіоти.
08.05.2026 15:27 Ответить
Ой, та ладно... Рибалки. Міна страшна але зрозуміла. А це для них хз що було. От і потягли до берегової оборони.
08.05.2026 16:12 Ответить
Это не мы. Такой дрон можно купить в любом военторге.
08.05.2026 13:28 Ответить
саме так, це кораблик для завозу приманки
08.05.2026 14:04 Ответить
тобто, отой хвалений турецький босфор то суцільна дірка?
ой, а так перділи, так перділи......
якесь монтре вигадали.....
08.05.2026 13:30 Ответить
риба кордонів не знає.
08.05.2026 13:34 Ответить
у нас база з БЕКами у Лівії є.
08.05.2026 13:34 Ответить
Агов,елліни.Ну прибився да вас катер-подивилися,що не ваш,заправте та відпустіть на волю.
08.05.2026 15:07 Ответить
💡 Цікаві факти і як додаток ще як варіанти : Між Україною та Грецією тривали переговори про запуск спільного виробництва морських безпілотників на грецьких верфях. Хоча повідомлялося про певні розбіжності в умовах угоди на початку травня 2026 року, дрон міг бути частиною випробувань або демонстрації технологій у цьому регіоні. Дрейф як наслідок технічноі несправності. Дрон виявили з працюючим двигуном, але без вибухівки . Це може свідчити про те, що апарат втратив зв'язок з оператором або збився з курсу під час виконання завдання у Середземному морі та самостійно дрейфував до берега. Також на відміну від типових ударних версій, цей дрон був пофарбований у чорний колір і оснащений передовими антенами та системами зв'язку, що характерно тільки для розвідувальних або спеціальних модифікацій.....
08.05.2026 15:19 Ответить
 
 