Украинский морской дрон Magura V5 обнаружили в Греции: начато расследование, - СМИ. ФОТО

В Греции обнаружили украинский беспилотный катер Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. В настоящее время его передали береговой охране.

Об этом пишет издание eKathimerini, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Беспилотник идентифицировали как Magura V5. Первыми его обнаружили рыбаки у мыса Дукато. На момент обнаружения двигатель еще работал.

Рыбаки отбуксировали плавсредство в порт Василики, где передали беспилотник греческой береговой охране.

По данным издания, судно оснащено передовыми технологиями, в частности антеннами и системами связи.

"В настоящее время власти рассматривают несколько сценариев назначения дрона. Одно из направлений расследования рассматривает возможность его использования в операциях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - отмечается в материале.

Следователи также не исключают связи с атаками, направленными на суда, связанные с "теневым флотом" России.

