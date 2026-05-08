УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8702 відвідувача онлайн
Новини Фото Морські дрони
5 014 23

Український морський дрон Magura V5 виявили у Греції: розпочато розслідування, - ЗМІ. ФОТО

У Греції виявили український безекіпажний катер Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Наразі його передали береговій охороні.

Про це пише видання eKathimerini, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Безпілотник ідентифікували як Magura V5. Першими його виявили рибалки біля мису Дукато. На момент виявлення двигун ще працював.

Рибалки відбуксирували плавзасіб до порту Василікі, де передали безпілотник грецькій береговій охороні.

Український морський дрон виявили у Греції: подробиці

Читайте також: Морські дрони Magura, БпЛА "Лютий" і "Бобер": президент Чехії Павел ознайомився зі зразками озброєння ГУР

За даними видання, судно оснащено передовими технологіями, зокрема антенами та системами зв'язку.

"Наразі влада розглядає кілька сценаріїв щодо призначення дрона. Один із напрямків розслідування розглядає можливість його використання в операціях з боротьби з незаконним обігом наркотиків", - зазначається в матеріалі.

Слідчі також не виключають зв'язку із атаками, спрямованими на судна, пов'язаними з "тіньовим флотом" Росії.

Читайте: Греція не погоджується з умовами України щодо морських дронів

Автор: 

Греція (629) морський дрон (75)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Не здогадались поставити на нього систему самознищення?
показати весь коментар
08.05.2026 13:10 Відповісти
+8
Интересно если бы они морскую мину нашли, они бы тоже ее в порт буксировали.
показати весь коментар
08.05.2026 13:27 Відповісти
+8
таке вже не вперше, турки теж наші безпілотні катери виловлювали... невже неможна на такі випадки встановлювати самоліквідатори? А так нахаляву комусь дістається наша секретна техніка, в яку вкладено неміряно і іновацій і сил і грошей...
показати весь коментар
08.05.2026 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Упс...
показати весь коментар
08.05.2026 13:00 Відповісти
Угу-у... Вірю... Через Босфор, отакою петлею, сам, майже на 1200км..
Скоріше з нерозірвавшихся під Новоросійськом кацапи, зняли БЧ та підкинули для того щоб нам претензії виставляли.
показати весь коментар
08.05.2026 17:57 Відповісти
Ну заблукав, буває
показати весь коментар
08.05.2026 13:01 Відповісти
у греків там якраз через річку на тому березі Лівія, зокрема наші друзі з ПНС Тріполі. якраз там , подейкують у виданні AFR, українські безпілотники проецюють силу у Середземному морі, зокрема, полюючи час від часу на російські танкери.
показати весь коментар
08.05.2026 13:57 Відповісти
Посейдон бавиться
показати весь коментар
08.05.2026 13:07 Відповісти
Штормило, топор под компас попал...
показати весь коментар
08.05.2026 13:09 Відповісти
Не здогадались поставити на нього систему самознищення?
показати весь коментар
08.05.2026 13:10 Відповісти
Отож якби самознищився з рибалками, був би привід кацапам гівно на вентилятор накидати. І так було повідомлення, що graekuli невдоволені нашими дронами.
показати весь коментар
08.05.2026 13:14 Відповісти
Схоже, що міндіч- умеров і морськими дронами приторговували
показати весь коментар
08.05.2026 13:11 Відповісти
Або дроник очікував на танкер з кацапською нафтою або балкер з вкраденим у нас зерном.
показати весь коментар
08.05.2026 13:17 Відповісти
Рибалки ще ті конюхи)
показати весь коментар
08.05.2026 13:19 Відповісти
Интересно если бы они морскую мину нашли, они бы тоже ее в порт буксировали.
показати весь коментар
08.05.2026 13:27 Відповісти
Так це, по суті, теж саме що і міна.
Фантастичні ідіоти.
показати весь коментар
08.05.2026 15:27 Відповісти
Ой, та ладно... Рибалки. Міна страшна але зрозуміла. А це для них хз що було. От і потягли до берегової оборони.
показати весь коментар
08.05.2026 16:12 Відповісти
Это не мы. Такой дрон можно купить в любом военторге.
показати весь коментар
08.05.2026 13:28 Відповісти
саме так, це кораблик для завозу приманки
показати весь коментар
08.05.2026 14:04 Відповісти
таке вже не вперше, турки теж наші безпілотні катери виловлювали... невже неможна на такі випадки встановлювати самоліквідатори? А так нахаляву комусь дістається наша секретна техніка, в яку вкладено неміряно і іновацій і сил і грошей...
показати весь коментар
08.05.2026 13:30 Відповісти
тобто, отой хвалений турецький босфор то суцільна дірка?
ой, а так перділи, так перділи......
якесь монтре вигадали.....
показати весь коментар
08.05.2026 13:30 Відповісти
риба кордонів не знає.
показати весь коментар
08.05.2026 13:34 Відповісти
у нас база з БЕКами у Лівії є.
показати весь коментар
08.05.2026 13:34 Відповісти
Агов,елліни.Ну прибився да вас катер-подивилися,що не ваш,заправте та відпустіть на волю.
показати весь коментар
08.05.2026 15:07 Відповісти
💡 Цікаві факти і як додаток ще як варіанти : Між Україною та Грецією тривали переговори про запуск спільного виробництва морських безпілотників на грецьких верфях. Хоча повідомлялося про певні розбіжності в умовах угоди на початку травня 2026 року, дрон міг бути частиною випробувань або демонстрації технологій у цьому регіоні. Дрейф як наслідок технічноі несправності. Дрон виявили з працюючим двигуном, але без вибухівки . Це може свідчити про те, що апарат втратив зв'язок з оператором або збився з курсу під час виконання завдання у Середземному морі та самостійно дрейфував до берега. Також на відміну від типових ударних версій, цей дрон був пофарбований у чорний колір і оснащений передовими антенами та системами зв'язку, що характерно тільки для розвідувальних або спеціальних модифікацій.....
показати весь коментар
08.05.2026 15:19 Відповісти
 
 