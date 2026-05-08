Український морський дрон Magura V5 виявили у Греції: розпочато розслідування, - ЗМІ. ФОТО

У Греції виявили український безекіпажний катер Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Наразі його передали береговій охороні.

Про це пише видання eKathimerini, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Безпілотник ідентифікували як Magura V5. Першими його виявили рибалки біля мису Дукато. На момент виявлення двигун ще працював.

Рибалки відбуксирували плавзасіб до порту Василікі, де передали безпілотник грецькій береговій охороні.

Читайте також: Морські дрони Magura, БпЛА "Лютий" і "Бобер": президент Чехії Павел ознайомився зі зразками озброєння ГУР

За даними видання, судно оснащено передовими технологіями, зокрема антенами та системами зв'язку.

"Наразі влада розглядає кілька сценаріїв щодо призначення дрона. Один із напрямків розслідування розглядає можливість його використання в операціях з боротьби з незаконним обігом наркотиків", - зазначається в матеріалі.

Слідчі також не виключають зв'язку із атаками, спрямованими на судна, пов'язаними з "тіньовим флотом" Росії.

Читайте: Греція не погоджується з умовами України щодо морських дронів