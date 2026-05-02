Греція не погоджується з умовами України щодо морських дронів

Україна та Греція обговорюють співпрацю щодо морських дронів: виникли розбіжності

Під час переговорів щодо можливого оборонного партнерства між Україною та Грецією у сфері морських безпілотних систем сторони зіткнулися з низкою розбіжностей, які стосуються умов їхнього використання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє грецьке видання Kathimerini.

За даними переговорного процесу, українська сторона наполягає на збереженні певного впливу на те, як саме грецькі збройні сили використовуватимуть морські дрони, створені за участі українських технологій.

Йдеться про потенційну можливість України впливати на застосування таких систем, зокрема у випадках, якщо вони базуються на українських розробках або містять їхні компоненти.

Позиція Греції: обмежень не може бути

Афіни категорично не погоджуються з такими умовами. Грецькі чиновники наголошують, що озброєння, яке перебуває на озброєнні національних збройних сил, не може використовуватися з обмеженнями, встановленими іншою державою, особливо в умовах бойових дій.

Фактично йдеться про принциповий підхід, за яким контроль над застосуванням військових систем має належати виключно державі-оператору.

Хоча офіційно це не деталізується, частину українських застережень пов’язують із ширшим балансом у відносинах із регіональними партнерами, зокрема Туреччиною.

Анкара, з одного боку, співпрацює з Росією у сфері торгівлі та транзиту енергоресурсів, а з іншого - зберігає активні дипломатичні контакти між сторонами війни.

Як член НАТО з найдовшою береговою лінією в Чорному морі та відповідно до положень Конвенції Монтре, Туреччина розглядається Україною як важливий стратегічний партнер у регіоні.

Переговори тривають

Попри наявні розбіжності, переговори між Україною та Грецією не вважаються зірваними. Раніше грецькі військові відвідували Київ, де відбулися детальні технічні консультації щодо перспективної програми морських безпілотників.

Сторони продовжують обговорення можливих форматів співпраці, намагаючись узгодити як технічні, так і політичні аспекти проєкту.

Топ коментарі
+21
Зашибісь. Як не згадати оті перешкоди - «Ми вам дамо ракети, але стріляти будете по своїй території», «Йой, ви вже своє зробили? Ну тоді не бийте по НПЗ», «Тауруси не дамо бо це погіршить відноси».
Нам значить можна обмежувати, а їм - зась.
Яка ж двулична сволота...
02.05.2026 08:46 Відповісти
+9
Як для застосування західної зброї, то було багато умов: як не бити, куди не бити, відстань. Грєкі, бумєранг, нє?
02.05.2026 08:44 Відповісти
+7
Нам туди не варто лізти взагалі... Дві країни НАТО - у військовому конфлікті, між собою. УКраїна збирається в НАТО. Надання зброї одній з сторін конфлікту автоматично робить Україну його УЧАСНИКОМ... А воно нам треба? Хай, спочатку, самі, між собою, розберуться....
02.05.2026 09:42 Відповісти
А турки це цивілізація Європи? Ну-ну
02.05.2026 09:27 Відповісти
Не має значення на яких умовах ми передаємо Греціі зброю.Має значення те,що в умовах війни ми спроможні виробляти зброю,пропонувати її іншим країнам і ставити умови.Тобто живемо,діємо,воюємо і не даємо себе поховати...
02.05.2026 09:37 Відповісти
👏найкращий пост за сьогодні точно)

Остання фраза) Дякую.
02.05.2026 09:41 Відповісти
Весла им в руки.
02.05.2026 09:38 Відповісти
Греки сами розумні? Спустите перемовини на тормоза , бо греки продадуть усі розробки рашке.
Вважаю що зараз треба працювати з румунами , вони теж технарі , бо мають автозаводи . Також вони мають металургію . Також румуни по усій ЄС скупають бу авто і гонять їх до Румунії( тобто предприімчіві) і таким чином обновили парк авто ( АВТОБАРИГАМ УКРАЇНИ - розмитнення таких авто стоїть до 200 євро , а в Україні 4-10 тисяч евро. Так ось - зараз Україна з авто - сама бідна і циганська ( завдякі закону про евро бляхи)
02.05.2026 09:41 Відповісти
Справа в тому що Україна бажає використовувати територію Греції для нанесення ударів по суднам з російською нафтою.
02.05.2026 10:31 Відповісти
Лучше бы Украина с Турками военное партнерство заключила,от этого думаю было бы больше смысла и толку..Во первых-этот сосед.Во вторых,с Украиной у Турции отличные отношения..То что Эрдоган на шпагате между Украиной и рашей,по другому и быть не может,кто бы там чего не говорил..Во всяком случае,на россию он имеет влияние и куйло,его уважает и отчасти боится..Тут банальный прагматизм и политика..Украине Турки оказали хоть какую то помощь,в первый год агрессии и это нужно помнить...В отличие от Греков,которые мурыжили устарелую советсвую технику месяцами...так и не знаю,передали что либо или нет...Да и кто для нас Греки??Что??Это не соседи,явно не союзник...или потому что Греки-Израиль и Кипр образовали союз и потому Украина там....догадайтесь почему и в угоду кому....И альянс этот,между прочим так же направлен против доминации Турции в регионе...Хоть ума хватило требовать от греков ограничений по дронам,потому что это "завуалированная" конфронтация с дружественной Турцией...Но предполагаю,таки продавят и снимут ограничения....тышком-начком..Украинский клан,никогда ничего не делает на пользу самой Украине и украинцам...это уже доказанный кровью факт..
02.05.2026 10:55 Відповісти
Це напевно головна ціль-вляпатись в якесь гівно
02.05.2026 11:21 Відповісти
Український клан? Це той,що називається Кооператив "Династія" чи ще якийсь є? Якщо це "Династія" то вони руками України хочуть нанести удар по Туреччині,у переддень війни Туреччини з Ізраїлем-США...Є така теорія....
02.05.2026 11:58 Відповісти
Вы правильно все поняли...Украинский клан,в котором нет украинцев.Вечно лезут не в г...но,так в партию а то и похуже
02.05.2026 18:19 Відповісти
Ну не знаю, наскільки Туреччина для нас дружня. Ердоган відверто виляє у бік запоребрика, хай і вимушено. ІМХО, треба намагатись наводити мости як з турками, так і з греками.
02.05.2026 23:19 Відповісти
Нам не треба йти на поводу у хитроумних греків. Скандалити і розривати зв"язки з турками через хотілки греків,нерозумно. Попри те,що Туреччина активно торгує з Рашею нафтою та купує крадене зерно,вона закрила Босфор для їх ВМФ і твердо не визнає анексії наших територій. До конфлікту з Туреччиною Україну завуальовано ********** інший наш великий "друг" Ізраіль. Говорять,що черговою мішенню Ізраіля-США буде саме Туреччина,і ще кажуть,що розрекламовані удари по Туапсе саме зараз,це ізраїльська операція нашими руками по НПЗ з якого весь експорт іде саме .....в Туреччину...
02.05.2026 11:55 Відповісти
Справедливості для Туреччина закрила Босфор не тільки для російского ВМФ, а й для українського. Це вимога договору Монтрьо, а не добра воля Туреччини.
02.05.2026 16:33 Відповісти
???Що ви морозите,милий друже? Якого укрВМФ? Де ви його бачили? Ви думаєте,що я дурніший за вас?
02.05.2026 17:41 Відповісти
Того, який зараз у Британії, наприклад. Він до кінця війни не зможе зайти в Чорне море якраз таки згідно конвенції Монтре, а не по волі чи згоді Туреччини. Ще раз повторю, не дописуйте Анкарі добрих справ у вигляді ,,недопуску російського військового флоту,, на театр дій Чорного моря. Це не її заслуга, а вимушена дія під тиском давніх міжнародних домовленостей.
02.05.2026 17:57 Відповісти
Не морочте мені голову,люб2язний друже. Який укрВМФ у Британії? Не старайтеся бути хитрішим більше ніж вам відпущено природою.
02.05.2026 18:23 Відповісти
Я вас не ображав. Ви вже в декількох дописах встигли мене образити. Неважлива кількість одиниць українского флоту який наразі перебуває в Британії. Мова зайшла про те, що ви виставили Туреччину як благодійницю України бо вона закрила вхід російському ВМФ до Чорного моря. Вас просто поправили що це не її заслуга абсолютно, а вимога Монтре, яка точно таким чином закриває вхід і українському флоту. Все. Але ви вчепились чомусь в наявність в України бойових одиниць. До чого тут їх кількість?
02.05.2026 19:28 Відповісти
Михайлику,в тім то й справа,що я й не думав вас ображати... Просто вказана тема настільки для вас.....м.м.м.... складна,що вам краще не дискутувати про неї з розумними,освіченими і досвідченими людьми...Вибачте!
02.05.2026 19:44 Відповісти
Юрчику, ви дистанційно визначаєте ступінь моєї освіченості та розуму? Є якісь практичні навички та офіційні дипломи у цій галузі? А про конвенцію Монтрьо ви вже загуглили? А про передачу Британією Україні війскових кораблів на яких вже підняті українські прапори, тобто, про їх наявність наразі на території Королівства?
02.05.2026 20:08 Відповісти
Михайлику,я ціню ваше щире бажання продемонструвати мені весь відпущений вам природою сарказм і шутки-юмора...Але,не тужтесь,ми з вами в різних вагових категоріях і ваші потуги нічого крім доброї,батьківської посмішки не викликають...
02.05.2026 20:31 Відповісти
Миша,шо ты гонишь...Ты опять с перепою вчерашнего...Какой флот морской у Украины??Там по сути пара десятков быстроходных катеров и каких то милип..здрических суден..Это флотом можно назвать с большой натяжкой..Все кацапы еще при захвате Крыма или оттяпали или сами затопили..Босфор для него закрыли говоришь...А то что??Как зашли и потопили весь флот кацапский чи шо??Сейчас судя по технологиям морских дронов,которыми владеет Украина,тот флот найух не впал,если это не авианосцы...Сидит кацапский в Новороссийске и не высовывается,регулярно получая люлей прям на месте..Турция сделала для Украины намного больше,чем израиль,который не сделал ровным счета никуя.....израиль вообще не союзник Украины,никогда ним не был и не будет...Украина для него лишь дойная корова и тупое орудие достижения своих целей благодаря...читай выше.
02.05.2026 18:28 Відповісти
Міша настільки......простий,що просто не розуміє...Те,що вам цілком зрозуміле,як 2 на 2 для Міши просто недосяжне. І Міша щиро ображається коли йому вказують на його невідповідність обговорюваній темі...
02.05.2026 19:42 Відповісти
Щоб вам стало веселіше зараз Діма Самотрах напише чергового дурнувато-дитсадкового віршика у мою адресу. Він якраз вам зайде. Порегочете з Дімою разом.
02.05.2026 20:11 Відповісти
Ауслендер кстати,пару месяцев назад бился в экстазе,с картами Средиземного моря и средизимноморья,показывая что принесет военный союз Израиля,Греции и Кипра...Там все заточено на дельнейшую эскалацию с Турцией...Но Турция,это не Иран и не Египет с Сирией...Там реально могут огрести по полной...
02.05.2026 18:33 Відповісти
А + за Туреччиною стоїть багатомільйонний тюркський світ і мусульмани -сунніти.
02.05.2026 19:18 Відповісти
Вова гейсман хоче великий відкат ??
Доречі, а що ж то за "вова" з плівок міндіча
02.05.2026 13:27 Відповісти
Ну в этом вопросе я на стороне позиций Греции. Нафиг такое оружие. Украина же сама пострадала от таких ограничений.
02.05.2026 13:35 Відповісти
Грьобані плісняві гендлярі взялись паскудити відносини України одночасно з двома членами НАТО - Грецією і Турцією. Україна цікава, як потенційний член для НАТО, до тої пори поки володіє ексклюзивною зброєю і технологіями, як тільки продамо інтерес згасне.
02.05.2026 14:53 Відповісти
