Греція не погоджується з умовами України щодо морських дронів

Під час переговорів щодо можливого оборонного партнерства між Україною та Грецією у сфері морських безпілотних систем сторони зіткнулися з низкою розбіжностей, які стосуються умов їхнього використання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє грецьке видання Kathimerini.

За даними переговорного процесу, українська сторона наполягає на збереженні певного впливу на те, як саме грецькі збройні сили використовуватимуть морські дрони, створені за участі українських технологій.

Йдеться про потенційну можливість України впливати на застосування таких систем, зокрема у випадках, якщо вони базуються на українських розробках або містять їхні компоненти.

Позиція Греції: обмежень не може бути

Афіни категорично не погоджуються з такими умовами. Грецькі чиновники наголошують, що озброєння, яке перебуває на озброєнні національних збройних сил, не може використовуватися з обмеженнями, встановленими іншою державою, особливо в умовах бойових дій.

Фактично йдеться про принциповий підхід, за яким контроль над застосуванням військових систем має належати виключно державі-оператору.

Хоча офіційно це не деталізується, частину українських застережень пов’язують із ширшим балансом у відносинах із регіональними партнерами, зокрема Туреччиною.

Анкара, з одного боку, співпрацює з Росією у сфері торгівлі та транзиту енергоресурсів, а з іншого - зберігає активні дипломатичні контакти між сторонами війни.

Як член НАТО з найдовшою береговою лінією в Чорному морі та відповідно до положень Конвенції Монтре, Туреччина розглядається Україною як важливий стратегічний партнер у регіоні.

Переговори тривають

Попри наявні розбіжності, переговори між Україною та Грецією не вважаються зірваними. Раніше грецькі військові відвідували Київ, де відбулися детальні технічні консультації щодо перспективної програми морських безпілотників.

Сторони продовжують обговорення можливих форматів співпраці, намагаючись узгодити як технічні, так і політичні аспекти проєкту.

