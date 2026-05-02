Греция не согласна с условиями Украины относительно морских дронов
Индустрия дронов
В ходе переговоров о возможном оборонном партнерстве между Украиной и Грецией в сфере морских беспилотных систем стороны столкнулись с рядом разногласий, касающихся условий их использования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет греческое издание Kathimerini.
По данным переговорного процесса, украинская сторона настаивает на сохранении определенного влияния на то, как именно греческие вооруженные силы будут использовать морские дроны, созданные с участием украинских технологий.
Речь идет о потенциальной возможности Украины влиять на применение таких систем, в частности в случаях, если они базируются на украинских разработках или содержат их компоненты.
Позиция Греции: ограничений быть не может
Афины категорически не согласны с такими условиями. Греческие чиновники подчеркивают, что вооружение, находящееся на вооружении национальных вооруженных сил, не может использоваться с ограничениями, установленными другим государством, особенно в условиях боевых действий.
Фактически речь идет о принципиальном подходе, согласно которому контроль над применением военных систем должен принадлежать исключительно государству-оператору.
Хотя официально это не детализируется, часть украинских оговорок связывают с более широким балансом в отношениях с региональными партнерами, в частности с Турцией.
Анкара, с одной стороны, сотрудничает с Россией в сфере торговли и транзита энергоресурсов, а с другой — поддерживает активные дипломатические контакты между сторонами конфликта.
Как член НАТО с самой длинной береговой линией в Черном море и в соответствии с положениями Конвенции Монтре, Турция рассматривается Украиной как важный стратегический партнер в регионе.
Переговоры продолжаются
Несмотря на имеющиеся разногласия, переговоры между Украиной и Грецией не считаются сорванными. Ранее греческие военные посещали Киев, где состоялись подробные технические консультации по перспективной программе морских беспилотников.
Стороны продолжают обсуждение возможных форматов сотрудничества, пытаясь согласовать как технические, так и политические аспекты проекта.
Вважаю що зараз треба працювати з румунами , вони теж технарі , бо мають автозаводи . Також вони мають металургію . Також румуни по усій ЄС скупають бу авто і гонять їх до Румунії( тобто предприімчіві) і таким чином обновили парк авто ( АВТОБАРИГАМ УКРАЇНИ - розмитнення таких авто стоїть до 200 євро , а в Україні 4-10 тисяч евро. Так ось - зараз Україна з авто - сама бідна і циганська ( завдякі закону про евро бляхи)
