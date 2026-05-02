Греция не согласна с условиями Украины относительно морских дронов

Украина и Греция обсуждают сотрудничество в сфере морских дронов: возникли разногласия

В ходе переговоров о возможном оборонном партнерстве между Украиной и Грецией в сфере морских беспилотных систем стороны столкнулись с рядом разногласий, касающихся условий их использования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет греческое издание Kathimerini.

По данным переговорного процесса, украинская сторона настаивает на сохранении определенного влияния на то, как именно греческие вооруженные силы будут использовать морские дроны, созданные с участием украинских технологий.

Речь идет о потенциальной возможности Украины влиять на применение таких систем, в частности в случаях, если они базируются на украинских разработках или содержат их компоненты.

Позиция Греции: ограничений быть не может

Афины категорически не согласны с такими условиями. Греческие чиновники подчеркивают, что вооружение, находящееся на вооружении национальных вооруженных сил, не может использоваться с ограничениями, установленными другим государством, особенно в условиях боевых действий.

Фактически речь идет о принципиальном подходе, согласно которому контроль над применением военных систем должен принадлежать исключительно государству-оператору.

Хотя официально это не детализируется, часть украинских оговорок связывают с более широким балансом в отношениях с региональными партнерами, в частности с Турцией.

Анкара, с одной стороны, сотрудничает с Россией в сфере торговли и транзита энергоресурсов, а с другой — поддерживает активные дипломатические контакты между сторонами конфликта.

Как член НАТО с самой длинной береговой линией в Черном море и в соответствии с положениями Конвенции Монтре, Турция рассматривается Украиной как важный стратегический партнер в регионе.

Переговоры продолжаются

Несмотря на имеющиеся разногласия, переговоры между Украиной и Грецией не считаются сорванными. Ранее греческие военные посещали Киев, где состоялись подробные технические консультации по перспективной программе морских беспилотников.

Стороны продолжают обсуждение возможных форматов сотрудничества, пытаясь согласовать как технические, так и политические аспекты проекта.

Топ комментарии
+21
Зашибісь. Як не згадати оті перешкоди - «Ми вам дамо ракети, але стріляти будете по своїй території», «Йой, ви вже своє зробили? Ну тоді не бийте по НПЗ», «Тауруси не дамо бо це погіршить відноси».
Нам значить можна обмежувати, а їм - зась.
Яка ж двулична сволота...
02.05.2026 08:46 Ответить
+9
Як для застосування західної зброї, то було багато умов: як не бити, куди не бити, відстань. Грєкі, бумєранг, нє?
02.05.2026 08:44 Ответить
+7
Нам туди не варто лізти взагалі... Дві країни НАТО - у військовому конфлікті, між собою. УКраїна збирається в НАТО. Надання зброї одній з сторін конфлікту автоматично робить Україну його УЧАСНИКОМ... А воно нам треба? Хай, спочатку, самі, між собою, розберуться....
02.05.2026 09:42 Ответить
Не має значення на яких умовах ми передаємо Греціі зброю.Має значення те,що в умовах війни ми спроможні виробляти зброю,пропонувати її іншим країнам і ставити умови.Тобто живемо,діємо,воюємо і не даємо себе поховати...
02.05.2026 09:37 Ответить
👏найкращий пост за сьогодні точно)

Остання фраза) Дякую.
02.05.2026 09:41 Ответить
Весла им в руки.
02.05.2026 09:38 Ответить
Греки сами розумні? Спустите перемовини на тормоза , бо греки продадуть усі розробки рашке.
Вважаю що зараз треба працювати з румунами , вони теж технарі , бо мають автозаводи . Також вони мають металургію . Також румуни по усій ЄС скупають бу авто і гонять їх до Румунії( тобто предприімчіві) і таким чином обновили парк авто ( АВТОБАРИГАМ УКРАЇНИ - розмитнення таких авто стоїть до 200 євро , а в Україні 4-10 тисяч евро. Так ось - зараз Україна з авто - сама бідна і циганська ( завдякі закону про евро бляхи)
02.05.2026 09:41 Ответить
Справа в тому що Україна бажає використовувати територію Греції для нанесення ударів по суднам з російською нафтою.
02.05.2026 10:31 Ответить
Лучше бы Украина с Турками военное партнерство заключила,от этого думаю было бы больше смысла и толку..Во первых-этот сосед.Во вторых,с Украиной у Турции отличные отношения..То что Эрдоган на шпагате между Украиной и рашей,по другому и быть не может,кто бы там чего не говорил..Во всяком случае,на россию он имеет влияние и куйло,его уважает и отчасти боится..Тут банальный прагматизм и политика..Украине Турки оказали хоть какую то помощь,в первый год агрессии и это нужно помнить...В отличие от Греков,которые мурыжили устарелую советсвую технику месяцами...так и не знаю,передали что либо или нет...Да и кто для нас Греки??Что??Это не соседи,явно не союзник...или потому что Греки-Израиль и Кипр образовали союз и потому Украина там....догадайтесь почему и в угоду кому....И альянс этот,между прочим так же направлен против доминации Турции в регионе...Хоть ума хватило требовать от греков ограничений по дронам,потому что это "завуалированная" конфронтация с дружественной Турцией...Но предполагаю,таки продавят и снимут ограничения....тышком-начком..Украинский клан,никогда ничего не делает на пользу самой Украине и украинцам...это уже доказанный кровью факт..
02.05.2026 10:55 Ответить
Це напевно головна ціль-вляпатись в якесь гівно
02.05.2026 11:21 Ответить
Український клан? Це той,що називається Кооператив "Династія" чи ще якийсь є? Якщо це "Династія" то вони руками України хочуть нанести удар по Туреччині,у переддень війни Туреччини з Ізраїлем-США...Є така теорія....
02.05.2026 11:58 Ответить
Вы правильно все поняли...Украинский клан,в котором нет украинцев.Вечно лезут не в г...но,так в партию а то и похуже
02.05.2026 18:19 Ответить
Ну не знаю, наскільки Туреччина для нас дружня. Ердоган відверто виляє у бік запоребрика, хай і вимушено. ІМХО, треба намагатись наводити мости як з турками, так і з греками.
02.05.2026 23:19 Ответить
Нам не треба йти на поводу у хитроумних греків. Скандалити і розривати зв"язки з турками через хотілки греків,нерозумно. Попри те,що Туреччина активно торгує з Рашею нафтою та купує крадене зерно,вона закрила Босфор для їх ВМФ і твердо не визнає анексії наших територій. До конфлікту з Туреччиною Україну завуальовано ********** інший наш великий "друг" Ізраіль. Говорять,що черговою мішенню Ізраіля-США буде саме Туреччина,і ще кажуть,що розрекламовані удари по Туапсе саме зараз,це ізраїльська операція нашими руками по НПЗ з якого весь експорт іде саме .....в Туреччину...
02.05.2026 11:55 Ответить
Справедливості для Туреччина закрила Босфор не тільки для російского ВМФ, а й для українського. Це вимога договору Монтрьо, а не добра воля Туреччини.
02.05.2026 16:33 Ответить
???Що ви морозите,милий друже? Якого укрВМФ? Де ви його бачили? Ви думаєте,що я дурніший за вас?
02.05.2026 17:41 Ответить
Того, який зараз у Британії, наприклад. Він до кінця війни не зможе зайти в Чорне море якраз таки згідно конвенції Монтре, а не по волі чи згоді Туреччини. Ще раз повторю, не дописуйте Анкарі добрих справ у вигляді ,,недопуску російського військового флоту,, на театр дій Чорного моря. Це не її заслуга, а вимушена дія під тиском давніх міжнародних домовленостей.
02.05.2026 17:57 Ответить
Не морочте мені голову,люб2язний друже. Який укрВМФ у Британії? Не старайтеся бути хитрішим більше ніж вам відпущено природою.
02.05.2026 18:23 Ответить
Я вас не ображав. Ви вже в декількох дописах встигли мене образити. Неважлива кількість одиниць українского флоту який наразі перебуває в Британії. Мова зайшла про те, що ви виставили Туреччину як благодійницю України бо вона закрила вхід російському ВМФ до Чорного моря. Вас просто поправили що це не її заслуга абсолютно, а вимога Монтре, яка точно таким чином закриває вхід і українському флоту. Все. Але ви вчепились чомусь в наявність в України бойових одиниць. До чого тут їх кількість?
02.05.2026 19:28 Ответить
Михайлику,в тім то й справа,що я й не думав вас ображати... Просто вказана тема настільки для вас.....м.м.м.... складна,що вам краще не дискутувати про неї з розумними,освіченими і досвідченими людьми...Вибачте!
02.05.2026 19:44 Ответить
Юрчику, ви дистанційно визначаєте ступінь моєї освіченості та розуму? Є якісь практичні навички та офіційні дипломи у цій галузі? А про конвенцію Монтрьо ви вже загуглили? А про передачу Британією Україні війскових кораблів на яких вже підняті українські прапори, тобто, про їх наявність наразі на території Королівства?
02.05.2026 20:08 Ответить
Михайлику,я ціню ваше щире бажання продемонструвати мені весь відпущений вам природою сарказм і шутки-юмора...Але,не тужтесь,ми з вами в різних вагових категоріях і ваші потуги нічого крім доброї,батьківської посмішки не викликають...
02.05.2026 20:31 Ответить
Миша,шо ты гонишь...Ты опять с перепою вчерашнего...Какой флот морской у Украины??Там по сути пара десятков быстроходных катеров и каких то милип..здрических суден..Это флотом можно назвать с большой натяжкой..Все кацапы еще при захвате Крыма или оттяпали или сами затопили..Босфор для него закрыли говоришь...А то что??Как зашли и потопили весь флот кацапский чи шо??Сейчас судя по технологиям морских дронов,которыми владеет Украина,тот флот найух не впал,если это не авианосцы...Сидит кацапский в Новороссийске и не высовывается,регулярно получая люлей прям на месте..Турция сделала для Украины намного больше,чем израиль,который не сделал ровным счета никуя.....израиль вообще не союзник Украины,никогда ним не был и не будет...Украина для него лишь дойная корова и тупое орудие достижения своих целей благодаря...читай выше.
02.05.2026 18:28 Ответить
Міша настільки......простий,що просто не розуміє...Те,що вам цілком зрозуміле,як 2 на 2 для Міши просто недосяжне. І Міша щиро ображається коли йому вказують на його невідповідність обговорюваній темі...
02.05.2026 19:42 Ответить
Щоб вам стало веселіше зараз Діма Самотрах напише чергового дурнувато-дитсадкового віршика у мою адресу. Він якраз вам зайде. Порегочете з Дімою разом.
02.05.2026 20:11 Ответить
Ауслендер кстати,пару месяцев назад бился в экстазе,с картами Средиземного моря и средизимноморья,показывая что принесет военный союз Израиля,Греции и Кипра...Там все заточено на дельнейшую эскалацию с Турцией...Но Турция,это не Иран и не Египет с Сирией...Там реально могут огрести по полной...
02.05.2026 18:33 Ответить
А + за Туреччиною стоїть багатомільйонний тюркський світ і мусульмани -сунніти.
02.05.2026 19:18 Ответить
Вова гейсман хоче великий відкат ??
Доречі, а що ж то за "вова" з плівок міндіча
02.05.2026 13:27 Ответить
Ну в этом вопросе я на стороне позиций Греции. Нафиг такое оружие. Украина же сама пострадала от таких ограничений.
02.05.2026 13:35 Ответить
Грьобані плісняві гендлярі взялись паскудити відносини України одночасно з двома членами НАТО - Грецією і Турцією. Україна цікава, як потенційний член для НАТО, до тої пори поки володіє ексклюзивною зброєю і технологіями, як тільки продамо інтерес згасне.
02.05.2026 14:53 Ответить
