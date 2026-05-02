Греция не согласна с условиями Украины относительно морских дронов

Индустрия дронов

В ходе переговоров о возможном оборонном партнерстве между Украиной и Грецией в сфере морских беспилотных систем стороны столкнулись с рядом разногласий, касающихся условий их использования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет греческое издание Kathimerini.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным переговорного процесса, украинская сторона настаивает на сохранении определенного влияния на то, как именно греческие вооруженные силы будут использовать морские дроны, созданные с участием украинских технологий.

Речь идет о потенциальной возможности Украины влиять на применение таких систем, в частности в случаях, если они базируются на украинских разработках или содержат их компоненты.

Позиция Греции: ограничений быть не может

Афины категорически не согласны с такими условиями. Греческие чиновники подчеркивают, что вооружение, находящееся на вооружении национальных вооруженных сил, не может использоваться с ограничениями, установленными другим государством, особенно в условиях боевых действий.

Фактически речь идет о принципиальном подходе, согласно которому контроль над применением военных систем должен принадлежать исключительно государству-оператору.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Португалия будут сотрудничать в производстве морских дронов, - Зеленский

Хотя официально это не детализируется, часть украинских оговорок связывают с более широким балансом в отношениях с региональными партнерами, в частности с Турцией.

Анкара, с одной стороны, сотрудничает с Россией в сфере торговли и транзита энергоресурсов, а с другой — поддерживает активные дипломатические контакты между сторонами конфликта.

Как член НАТО с самой длинной береговой линией в Черном море и в соответствии с положениями Конвенции Монтре, Турция рассматривается Украиной как важный стратегический партнер в регионе.

Переговоры продолжаются

Несмотря на имеющиеся разногласия, переговоры между Украиной и Грецией не считаются сорванными. Ранее греческие военные посещали Киев, где состоялись подробные технические консультации по перспективной программе морских беспилотников.

Стороны продолжают обсуждение возможных форматов сотрудничества, пытаясь согласовать как технические, так и политические аспекты проекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вскоре Украина получит морские дроны, способные действовать в условиях океана, - Зеленский