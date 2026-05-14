Греция после инцидента с дроном заявила об угрозе распространения войны на Средиземное море
Греция усилила дипломатическое давление на Украину после обнаружения у острова Лефкада подозрительного морского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ekathimerini.
Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис заявил, что Афины "не будут терпеть" распространение войны в Украине на Средиземное море.
Что заявили в Греции
После встречи с главой МИД Хорватии Герапетритис заявил, что Греция сделает все, чтобы Средиземное море оставалось "морем мира".
По его словам, Европа сейчас сталкивается с беспрецедентными вызовами безопасности на фоне войн в регионе.
Греческие власти также выразили обеспокоенность возможным распространением боевых действий за пределы Черного моря.
Что известно о дроне
На прошлой неделе у острова Лефкада обнаружили морской дрон.
В Греции предполагают, что речь идет об украинском беспилотнике типа "Мамай", который использовался для атак в Черном море.
По данным греческой стороны, дрон мог быть направлен против российского судна в Средиземном море.
Сейчас устройство исследуют военные специалисты вблизи Афин.
Чего опасаются Афины
В Греции заявляют о рисках для судоходства, экологии и коммерческих перевозок в случае возникновения боевых действий в Средиземном море.
Афины также сообщили о ситуации союзникам в НАТО и ЕС и продолжают контакты с Киевом по поводу этого инцидента.
Ну звісно, хто ж війну поширює, як не Україна.
На росію натиснути - очко жим-жим.
Миротворцы мать их. На раху очко жмет пикнуть? Ссыкуны вояки