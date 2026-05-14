Греция после инцидента с дроном заявила об угрозе распространения войны на Средиземное море

Греция усилила дипломатическое давление на Украину после обнаружения у острова Лефкада подозрительного морского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ekathimerini.

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис заявил, что Афины "не будут терпеть" распространение войны в Украине на Средиземное море.

Что заявили в Греции

После встречи с главой МИД Хорватии Герапетритис заявил, что Греция сделает все, чтобы Средиземное море оставалось "морем мира".

По его словам, Европа сейчас сталкивается с беспрецедентными вызовами безопасности на фоне войн в регионе.

Греческие власти также выразили обеспокоенность возможным распространением боевых действий за пределы Черного моря.

Что известно о дроне

На прошлой неделе у острова Лефкада обнаружили морской дрон.

В Греции предполагают, что речь идет об украинском беспилотнике типа "Мамай", который использовался для атак в Черном море.

По данным греческой стороны, дрон мог быть направлен против российского судна в Средиземном море.

Сейчас устройство исследуют военные специалисты вблизи Афин.

Чего опасаются Афины

В Греции заявляют о рисках для судоходства, экологии и коммерческих перевозок в случае возникновения боевых действий в Средиземном море.

Афины также сообщили о ситуации союзникам в НАТО и ЕС и продолжают контакты с Киевом по поводу этого инцидента.

