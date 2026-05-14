РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16045 посетителей онлайн
Новости Морские дроны Украины
1 499 10

Греция после инцидента с дроном заявила об угрозе распространения войны на Средиземное море

Греция после инцидента с дроном заявила об угрозе распространения войны на Средиземное море

Греция усилила дипломатическое давление на Украину после обнаружения у острова Лефкада подозрительного морского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ekathimerini.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис заявил, что Афины "не будут терпеть" распространение войны в Украине на Средиземное море.

Что заявили в Греции

После встречи с главой МИД Хорватии Герапетритис заявил, что Греция сделает все, чтобы Средиземное море оставалось "морем мира".

По его словам, Европа сейчас сталкивается с беспрецедентными вызовами безопасности на фоне войн в регионе.

Греческие власти также выразили обеспокоенность возможным распространением боевых действий за пределы Черного моря.

Читайте: На морском дроне, найденном у берегов Греции, обезвредили около 100 килограмм взрывчатки: это может быть Magura

Что известно о дроне

На прошлой неделе у острова Лефкада обнаружили морской дрон.

В Греции предполагают, что речь идет об украинском беспилотнике типа "Мамай", который использовался для атак в Черном море.

По данным греческой стороны, дрон мог быть направлен против российского судна в Средиземном море.

Сейчас устройство исследуют военные специалисты вблизи Афин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция не согласна с условиями Украины относительно морских дронов

Чего опасаются Афины

В Греции заявляют о рисках для судоходства, экологии и коммерческих перевозок в случае возникновения боевых действий в Средиземном море.

Афины также сообщили о ситуации союзникам в НАТО и ЕС и продолжают контакты с Киевом по поводу этого инцидента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВМС Румынии уничтожили дрейфующий украинский морской дрон

Автор: 

Греция (737) Средиземное море (88) дроны (7095) война в Украине (8250)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Греція посилила дипломатичний тиск на Україну після виявлення біля острова Лефкада підозрілого морського дрона.
Ну звісно, хто ж війну поширює, як не Україна.
На росію натиснути - очко жим-жим.
показать весь комментарий
14.05.2026 14:03 Ответить
+6
🤣🤣
Миротворцы мать их. На раху очко жмет пикнуть? Ссыкуны вояки
показать весь комментарий
14.05.2026 14:13 Ответить
+4
Ще одна протухла рашистська консерва здулася і смердюче лопнула? Чи просто популіст-ідіот?
показать весь комментарий
14.05.2026 14:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Греція посилила дипломатичний тиск на Україну після виявлення біля острова Лефкада підозрілого морського дрона.
Ну звісно, хто ж війну поширює, як не Україна.
На росію натиснути - очко жим-жим.
показать весь комментарий
14.05.2026 14:03 Ответить
Греки! - вішайте на Україну всіх собак
показать весь комментарий
14.05.2026 14:09 Ответить
🤣🤣
Миротворцы мать их. На раху очко жмет пикнуть? Ссыкуны вояки
показать весь комментарий
14.05.2026 14:13 Ответить
Ще одна протухла рашистська консерва здулася і смердюче лопнула? Чи просто популіст-ідіот?
показать весь комментарий
14.05.2026 14:14 Ответить
А на Тихий океан не пора! ? "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт" )))
показать весь комментарий
14.05.2026 14:25 Ответить
А взяти за тухіс власников танкерів, які возять москальску нафту на то сміливості немає. Немає танкерів - немає дронів - спокій усім . profit
показать весь комментарий
14.05.2026 15:02 Ответить
От цікаво, як він з Чорного моря потрапив до острова Левкада. Але некомпетентна влада не може дати достойної відповіді, бо понаставляли всяких до МЗС щоб поіржати!
показать весь комментарий
14.05.2026 15:09 Ответить
Когда козломордия отправляла к вам, на острова, десятки тысяч эмигрантов из Сирии, Ливии, где были ваши языки? Правильно, в ж*пе.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:21 Ответить
Ой, невже греки отямилися, а тут десь якісь війни йдуть. Бував я там, чуваки взагалі в іншій галактиці живуть.
показать весь комментарий
14.05.2026 16:12 Ответить
Щоб вже їх усіх рашка накрила своїм шахедно- ракетним тазом! Покидьки облудні!!
показать весь комментарий
14.05.2026 16:22 Ответить
 
 