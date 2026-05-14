Морські дрони України
Греція після інциденту з дроном заявила про загрозу поширення війни на Середземне море

Греція посилила дипломатичний тиск на Україну після виявлення біля острова Лефкада підозрілого морського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Ekathimerini.

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс заявив, що Афіни "не будуть терпіти" поширення війни в Україні на Середземне море.

Що заявили у Греції

Після зустрічі з главою МЗС Хорватії Герапетрітіс заявив, що Греція зробить усе, аби Середземне море залишалося "морем миру".

За його словами, Європа зараз стикається з безпрецедентними викликами безпеці на тлі воєн у регіоні.

Грецька влада також заявила про занепокоєння через можливе поширення бойових дій за межі Чорного моря.

Що відомо про дрон

Минулого тижня біля острова Лефкада виявили морський дрон.

У Греції припускають, що йдеться про український безпілотник типу "Мамай", який використовувався для атак у Чорному морі.

За даними грецької сторони, дрон міг бути спрямований проти російського судна у Середземному морі.

Наразі пристрій досліджують військові фахівці поблизу Афін.

Чого побоюються Афіни

У Греції заявляють про ризики для судноплавства, екології та комерційних перевезень у разі появи бойових дій у Середземному морі.

Афіни також повідомили про ситуацію союзникам у НАТО та ЄС і продовжують контакти з Києвом щодо цього інциденту.

Греція посилила дипломатичний тиск на Україну після виявлення біля острова Лефкада підозрілого морського дрона.
Ну звісно, хто ж війну поширює, як не Україна.
На росію натиснути - очко жим-жим.
14.05.2026 14:03 Відповісти
Греки! - вішайте на Україну всіх собак
14.05.2026 14:09 Відповісти
🤣🤣
Миротворцы мать их. На раху очко жмет пикнуть? Ссыкуны вояки
14.05.2026 14:13 Відповісти
Ще одна протухла рашистська консерва здулася і смердюче лопнула? Чи просто популіст-ідіот?
14.05.2026 14:14 Відповісти
А на Тихий океан не пора! ? "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт" )))
14.05.2026 14:25 Відповісти
А взяти за тухіс власников танкерів, які возять москальску нафту на то сміливості немає. Немає танкерів - немає дронів - спокій усім . profit
14.05.2026 15:02 Відповісти
От цікаво, як він з Чорного моря потрапив до острова Левкада. Але некомпетентна влада не може дати достойної відповіді, бо понаставляли всяких до МЗС щоб поіржати!
14.05.2026 15:09 Відповісти
Когда козломордия отправляла к вам, на острова, десятки тысяч эмигрантов из Сирии, Ливии, где были ваши языки? Правильно, в ж*пе.
14.05.2026 15:21 Відповісти
Ой, невже греки отямилися, а тут десь якісь війни йдуть. Бував я там, чуваки взагалі в іншій галактиці живуть.
14.05.2026 16:12 Відповісти
Щоб вже їх усіх рашка накрила своїм шахедно- ракетним тазом! Покидьки облудні!!
14.05.2026 16:22 Відповісти
 
 