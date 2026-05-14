Греція після інциденту з дроном заявила про загрозу поширення війни на Середземне море
Греція посилила дипломатичний тиск на Україну після виявлення біля острова Лефкада підозрілого морського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Ekathimerini.
Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс заявив, що Афіни "не будуть терпіти" поширення війни в Україні на Середземне море.
Що заявили у Греції
Після зустрічі з главою МЗС Хорватії Герапетрітіс заявив, що Греція зробить усе, аби Середземне море залишалося "морем миру".
За його словами, Європа зараз стикається з безпрецедентними викликами безпеці на тлі воєн у регіоні.
Грецька влада також заявила про занепокоєння через можливе поширення бойових дій за межі Чорного моря.
Що відомо про дрон
Минулого тижня біля острова Лефкада виявили морський дрон.
У Греції припускають, що йдеться про український безпілотник типу "Мамай", який використовувався для атак у Чорному морі.
За даними грецької сторони, дрон міг бути спрямований проти російського судна у Середземному морі.
Наразі пристрій досліджують військові фахівці поблизу Афін.
Чого побоюються Афіни
У Греції заявляють про ризики для судноплавства, екології та комерційних перевезень у разі появи бойових дій у Середземному морі.
Афіни також повідомили про ситуацію союзникам у НАТО та ЄС і продовжують контакти з Києвом щодо цього інциденту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну звісно, хто ж війну поширює, як не Україна.
На росію натиснути - очко жим-жим.
Миротворцы мать их. На раху очко жмет пикнуть? Ссыкуны вояки