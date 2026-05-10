На морському дроні, знайденому біля Греції, знешкодили близько 100 кілограм вибухівки: це може бути Magura

У Греції знешкодили вибухівку на морському дроні, який раніше цього тижня знайшли біля грецького острова Лефкада в Іонічному морі.

Про це пише DW з посиланням на грецькі ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибухівку знешкодили

За даними медіа, на дроні було близько 100 кілограмів вибухівки.

Після контрольованого підриву вибухівки дрон доставили на спеціальний військово-морський об’єкт, де триває розслідування щодо його походження, технічних можливостей та маршруту пересування.

Дрон може бути класу Magura

За даними грецьких ЗМІ, знайдений апарат схожий на український морський дрон класу Magura.

Офіційно влада країни наразі не коментувала цю інформацію, однак напередодні міністр оборони Греції Нікос Дендіас зазначив, що дрон "належить іноземній державі".

"Ми знаємо, що це таке, і ми більш-менш знаємо, що в ньому міститься", - сказав він.

За даними ЗМІ, апарат, в якого працював двигун, знайшли рибалки 7 травня поблизу скелі. Через це виникла підозра, що оператори могли втратити зв'язок з дроном і він продовжував рухатися, доки не зіштовхнувся з берегом.

Також перевіряється версія, чи не має інцидент зв'язку із застосуванням морських дронів проти суден російського "тіньового флоту".

Що передувало?

Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.

