На морському дроні, знайденому біля Греції, знешкодили близько 100 кілограм вибухівки: це може бути Magura

Біля берегів Греції знешкодили морський дрон зі 100 кг вибухівки

У Греції знешкодили вибухівку на морському дроні, який раніше цього тижня знайшли біля грецького острова Лефкада в Іонічному морі.

Про це пише DW з посиланням на грецькі ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибухівку знешкодили 

За даними медіа, на дроні було близько 100 кілограмів вибухівки.

Після контрольованого підриву вибухівки дрон доставили на спеціальний військово-морський об’єкт, де триває розслідування щодо його походження, технічних можливостей та маршруту пересування.

Дивіться також: Український морський дрон Magura V5 виявили у Греції: розпочато розслідування, - ЗМІ. ФОТО

Дрон може бути класу Magura

За даними грецьких ЗМІ, знайдений апарат схожий на український морський дрон класу Magura.

Офіційно влада країни наразі не коментувала цю інформацію, однак напередодні міністр оборони Греції Нікос Дендіас зазначив, що дрон "належить іноземній державі".

"Ми знаємо, що це таке, і ми більш-менш знаємо, що в ньому міститься", - сказав він.

За даними ЗМІ, апарат, в якого працював двигун, знайшли рибалки 7 травня поблизу скелі. Через це виникла підозра, що оператори могли втратити зв'язок з дроном і він продовжував рухатися, доки не зіштовхнувся з берегом.

Також перевіряється версія, чи не має інцидент зв'язку із застосуванням морських дронів проти суден російського "тіньового флоту".

Що передувало?

Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.

Читайте також: СБУ заперечила знищення морського дрона Sea Baby у водах Румунії

Топ коментарі
я не я і дрона не моя
10.05.2026 17:44 Відповісти
Якщо звʼязок втрачений, то система самоліквідації може нанести велику шкоду як своїм, так і дружнім силам і засобам.
10.05.2026 18:00 Відповісти
100кг? малувато буде..
10.05.2026 18:28 Відповісти
Оце не можливо щось придумати, щоб не знаходили ці потеряшки типу самознищення тощо?
10.05.2026 17:50 Відповісти
Якщо звʼязок втрачений, то система самоліквідації може нанести велику шкоду як своїм, так і дружнім силам і засобам.
10.05.2026 18:00 Відповісти
Якщо звʼязок втрачений, то користі вже від нього ніякої, а тільки може бути шкода, якщо попаде в чужі руки, а так таймер з самоліквідацією може все вирішити.
10.05.2026 20:04 Відповісти
Ви хочете виплачувати багатоміліонні компенсації за якийсь підірваний танкер дружньої країни?
10.05.2026 20:17 Відповісти
Как украинский дрон оказался в Ионическом море??? Как он прошел Босфор и Дарданеллы??? Или это новый тип летающего морского украинского дрона ??? Типичная кацапская провокация.
10.05.2026 18:00 Відповісти
Про Українські бази в Лівані нічого не чув?
Погугли.
10.05.2026 18:01 Відповісти
Не чув... Погугліл. Ось що видав гугл - По состоянию на 2026 год, актуальных данных о постоянных или боевых военных базах Украины в Ливане (страна на Ближнем Востоке) нет.
10.05.2026 18:06 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/**********-viyskovi-rozgornuli-bazi-liviyi-1775223198.html Тиць!
10.05.2026 18:09 Відповісти
все?
10.05.2026 18:11 Відповісти
Правда - я помилився - в Лівії!
10.05.2026 18:11 Відповісти
В Ливии(той, шо не под Хафтаром).
10.05.2026 19:13 Відповісти
ну, якось кацапські газові танкери горять, не від сорому ж.
10.05.2026 18:01 Відповісти
але жодних заяв щодо атак ціх танкерів укр. дронами навіть цапи не робили
10.05.2026 18:07 Відповісти
і правильно, нехай піздєть.
10.05.2026 18:20 Відповісти
Він втік до шреків тому що українці забагато вимог ставили грекам коли ті хотіли купити українські дрони. Ось він взяв і даром приплив, без вимог.
10.05.2026 21:24 Відповісти
*греків
10.05.2026 21:25 Відповісти
Кацапи всіх країн єднайтеся начувайтеся, у СОУ руки довгі!
10.05.2026 19:06 Відповісти
Морський безпілотник Magura V5 здатний нести близько 250-320 кг вибухівки.
10.05.2026 19:08 Відповісти
А как же через Босфор хелезяка куева с города Чугуева?
10.05.2026 19:14 Відповісти
Треба відмовлятись чи зсилатись на погоду яка пронесла некерований дрон через турецькі проливи.
10.05.2026 19:23 Відповісти
Дрон потрапив для вивчення до рук фахівців іншої держави. Хтось за це має відповісти, а в подальшому необхідно встановлювати систему самознищення.
10.05.2026 22:03 Відповісти
Про це вже неодноразово писали тут, ще з появою цих БЕКів, але ж хто нас читає?
11.05.2026 10:38 Відповісти
 
 